Sanatçı Fikret Şimşek’ten Karabağ’a şiirli destek

Erzurum Dadaşlar Fasıl Grubu solisti Fikret Şimşek, Ekrem Öztürk’ün kaleme aldığı Karabağ şiiri ile Azerbaycan’a destek verdi.
Dadaşlar Fasıl Ekibi solisti Fikret Şimşek Karabağ’a ait duygularını şöyle dile getirdi; “Dadaşlar diyarı Erzurum’dan sesleniyorum, Rusya Azerbaycan ve Ermeni yetkilileri karşısına alarak ateş kes imzalamak istedi. Ermenistan ise ateş kesi ihlal ederek Azerbaycan, Bakü ve Cebrail’de ki sivil yerleşim yerlerine roket atar atarak sivillerin ölmesine sebep oldu. Ermenistan ateş kes yapılmasında bile rahat durmayarak Azerbaycan’a ait Karabağ ve diğer sivil yerleşim yerlerine bombalar atıyor. Uluslararası kamuoyu Ermenistan’a karşı sesi bile yükseltmiyor. Aynı zamanda savaş ve insanlık suçu işliyorlar. Ben de bir Erzurumlu dadaş bir Türk olarak diyorum ki bizler iki devlet bir milletiz. Karabağ’da ki Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanlarındayız. Biz de onları şiir ve türkülerimizle destekliyoruz” dedi.
Dadaşlar Fasıl Ekibi solisti Fikret Şimşek’in okuduğu şiirin sözleri şöyle;
Yıllardır kanayan yara Karabağ,
Dosttan ayrı düşmüş dara Karabağ,
Türkün merhametli ve güçlü eli,
Geliyor yaranı sarmaya Karabağ,
Ayrılıktan düşmüş zara Karabağ,
Bu yüzden bağlamış kara Karabağ,
Türkün gücü ile Feraha erip,
Kavuşacak bir gün yara Karabağ,
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.