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9. Kolordu Komutanı Uzun’dan Başkan Sekmen’e ziyaret

İHA

9. Kolordu Komutanı Uzun’dan Başkan Sekmen’e ziyaret

9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i ziyaret etti. Başkan Sekmen, Erzurum’un dünü ve bugününe dair kısaca bilgilendirdiği Tümgeneral Uzun’a, Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarından da bahsetti.
6. Mekanize Piyade Tümen ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığı görevini yürütürken, geçtiğimiz ağustos ayı başında 9. Kolordu Komutanlığı’na atanan Tümgeneral Erhan Uzun, kurumsal ziyaretlerine Büyükşehir Belediyesi ile devam etti. Başkan Mehmet Sekmen’in makamda ağırladığı 9. Kolordu Komutanı Uzun, yeni görevini Erzurum gibi tarihe mal olmuş bir şehirde ifa ediyor olmanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu ifade etti. Başkan Sekmen de, Erzurum’a dair bir süre sohbet ettiği özel konuğuna Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları hakkında bilgiler de aktardı. Başkan Sekmen, projelerin tamamlanmış halinin temsili yapılarla teşhir edildiği salonu gezdirdiği Tümgeneral Uzun’a hem ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti, hem de şanlı vazifesinde başarı ve kolaylıklar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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