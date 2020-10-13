Büyükşehir’den göz dolduran performans

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir’den göz dolduran performans

İHA

Büyükşehir’den göz dolduran performans

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, Erzurum’un dört bir yanında adeta arı gibi çalışıyor. Ulaşım hizmetlerinden, alt ve üstyapı çalışmalarına, fen işlerinden tarımsal faaliyetlere, çevre koruma ve kontrol faaliyetlerinden zabıta denetimlerine varıncaya kadar Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı birimlerde görev yapan ekipler, bir günde tam 512 noktada hizmet verdi. Fen İşleri, Ulaşım, Zabıta ve Tarımsal Hizmetler daire başkanlıklarına bağlı birimlerde çalışan yüzlerce personelin 189 ayrı noktada hizmet için seferber olduğu Erzurum’da, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile ESKİ Genel Müdürlüğü’nün faaliyet alanı ise, 323 ayrı noktadan oluştu. Farklı birimler tarafından sadece bir günde birbirinden farklı 512 noktada yürütülen çalışmalar, Büyükşehir Belediyesi’nin üstlendiği sorumluluğu gözler önüne sererken, sergilenen bu performans vatandaşlardan tam not aldı.
Her Bir Ekip Adeta Arı Gibi Çalışıyor
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekiplerinin dün itibariyle 153 personelle 32 ayrı noktada faaliyet gösterdiği Erzurum’da, Ulaştırma Daire Başkanlığı’nın 30 personeli ise, şehrin 35 ayrı noktasında yol çizgi, trafik işaret ve işaretçilerine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Şehir merkezindeki ana arterlerde adeta soluk bile almadan faaliyet gösteren Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, 61 ayrı noktada toplam 496 denetim faaliyetine imzasını atarken, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı çalışanlar da, ilaçlamadan sokak hayvanlarına yönelik bakım hizmetlerine varıncaya kadar 61 noktada hizmet üretti.
Büyükşehir’in Ekipleri Şehrin Yer Yerinde
Çevre temizlik çalışmalarının yoğunluğuyla dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi’nde, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nın bir günlük faaliyet bilançosu da gözlerden kaçmadı. Söz konusu daire başkanlığına bağlı ekipler, Erzurum’da 257 ayrı noktada çevre hizmeti verirken, Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü ise, şehrin dört bir yanında hizmete kilitlendi. ESKİ’ye bağlı ekipler, Erzurum’un 14 ilçesindeki 66 ayrı noktada bakım, onarım, şebeke güçlendirme ve yenileme çalışması yaparken, arıza ihbarlarına ise anında müdahale edildi.
Konuyla ilgili olarak bir değerlendirme yapan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Büyükşehir Belediyesi’nin sadece bir günlük faaliyet bilançosunun bile yüklendikleri sorumluluğun ne kadar büyük olduğunu göstermeye yettiğini söyledi. Kurumun her bir çalışanının Erzurum için gecesini gündüzüne kattığını ifade eden Başkan Mehmet Sekmen, “Erzurum’a hizmet ediyor olmanın bizlere yaşattığı ayrıcalık, elbette ki ifade edilemeyecek kadar büyük. Bizlere bu hazzı ve mutluluğu yaşatan çalışanlarımıza ve tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü hem birlik ve bütünlüğümüzü ortaya koyuyor, hem de Erzurum’u modern bir kent hüviyetine kavuşturma hedefimize katkı sunuyorlar. Bilinmeli ki; kadim şehrimiz Erzurum için koşmaya, koşturmaya ve her hizmeti yeni bir hizmete açılan kapı olarak görmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

FETÖ'den tutuklanan Aşkale eski Belediye Başkanına beraat kararı
YEREL HABERLER FETÖ'den tutuklanan Aşkale eski Belediye Başkanına ...
Vali Memiş, Pasinler’e soğutma deposu sözü verdi
YEREL HABERLER Vali Memiş, Pasinler’e soğutma deposu sözü verdi
HES kodlu hizmet dönemi başladı
YEREL HABERLER HES kodlu hizmet dönemi başladı
Aşkale Belediye binasına Azerbaycan ve Türk bayrakları asıldı
YEREL HABERLER Aşkale Belediye binasına Azerbaycan ve Türk ...
DAGC’den ATAUNİ ve Aras EDAŞ’a teşekkür
YEREL HABERLER DAGC’den ATAUNİ ve Aras EDAŞ’a teşekkür
Atatürk Üniversitesi’nden bir başarı daha
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi’nden bir başarı daha
Kayakla Atlama Milli Takımı kış sezonuna hazırlanıyor
YEREL HABERLER Kayakla Atlama Milli Takımı kış sezonuna hazırlanıyor
Işıklandırılan Tortum Şelalesi, 24 saat gezilebiliyor
YEREL HABERLER Işıklandırılan Tortum Şelalesi, 24 saat gezilebiliyor
Uçurtma Şenliği’nde Azerbaycan’a destek
YEREL HABERLER Uçurtma Şenliği’nde Azerbaycan’a destek
Cengerli Kilimi dünyaya açılıyor
YEREL HABERLER Cengerli Kilimi dünyaya açılıyor
Çat-Şehir Hastanesi Yolu İyileştirme Projesi Erzurum’a nefes aldıracak
YEREL HABERLER Çat-Şehir Hastanesi Yolu İyileştirme Projesi ...
Erzurum'da ikinci Altın rezervi bulundu
YEREL HABERLER Erzurum'da ikinci Altın rezervi bulundu
Vali Okay Memiş, Şehir Hastanesi Yolu inşaat çalışmalarını yerinde inceledi
YEREL HABERLER Vali Okay Memiş, Şehir Hastanesi Yolu inşaat ...
BB Erzurumspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER BB Erzurumspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını ...
Sanatçı Fikret Şimşek’ten Karabağ’a şiirli destek
YEREL HABERLER Sanatçı Fikret Şimşek’ten Karabağ’a şiirli destek
Gazeteci Nesrin Çetinkaya dünya evine girdi
YEREL HABERLER Gazeteci Nesrin Çetinkaya dünya evine girdi
Türkiye’de 20 Optisyen Gözlükçü odası kuruldu
YEREL HABERLER Türkiye’de 20 Optisyen Gözlükçü odası kuruldu
Öğretmenlerden öğrencilere sazlı motivasyon
YEREL HABERLER Öğretmenlerden öğrencilere sazlı motivasyon
Ormanağzı ve Dutlu köyleri endemik bitki zengini Yapılan araştırmalara göre bölgede 900'den fazla endemik bitki türü bulunuyor
YEREL HABERLER Ormanağzı ve Dutlu köyleri endemik bitki ...
20 bin hektar arazide, bitki çeşitliliğini araştırıyor
YEREL HABERLER 20 bin hektar arazide, bitki çeşitliliğini ...
'Mümessil' filmi için hastane set oldu
YEREL HABERLER 'Mümessil' filmi için hastane set oldu
Can Azerbaycan'a Aziziye desteği Aziziye Belediyesi zabıta ekipleri görev istiyor Başkan Orhan; Belediyemiz tüm birimleri ile kardeşlerine destek vermeye hazırdır
YEREL HABERLER Can Azerbaycan'a Aziziye desteği Aziziye Belediyesi ...
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Erzurum’da
YEREL HABERLER Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ...
'Sniper gazi', 10 metreden toplu iğneyi vuruyor
YEREL HABERLER 'Sniper gazi', 10 metreden toplu iğneyi vuruyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X