Büyükşehir’den göz dolduran performans

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, Erzurum’un dört bir yanında adeta arı gibi çalışıyor. Ulaşım hizmetlerinden, alt ve üstyapı çalışmalarına, fen işlerinden tarımsal faaliyetlere, çevre koruma ve kontrol faaliyetlerinden zabıta denetimlerine varıncaya kadar Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı birimlerde görev yapan ekipler, bir günde tam 512 noktada hizmet verdi. Fen İşleri, Ulaşım, Zabıta ve Tarımsal Hizmetler daire başkanlıklarına bağlı birimlerde çalışan yüzlerce personelin 189 ayrı noktada hizmet için seferber olduğu Erzurum’da, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile ESKİ Genel Müdürlüğü’nün faaliyet alanı ise, 323 ayrı noktadan oluştu. Farklı birimler tarafından sadece bir günde birbirinden farklı 512 noktada yürütülen çalışmalar, Büyükşehir Belediyesi’nin üstlendiği sorumluluğu gözler önüne sererken, sergilenen bu performans vatandaşlardan tam not aldı.

Her Bir Ekip Adeta Arı Gibi Çalışıyor

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekiplerinin dün itibariyle 153 personelle 32 ayrı noktada faaliyet gösterdiği Erzurum’da, Ulaştırma Daire Başkanlığı’nın 30 personeli ise, şehrin 35 ayrı noktasında yol çizgi, trafik işaret ve işaretçilerine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Şehir merkezindeki ana arterlerde adeta soluk bile almadan faaliyet gösteren Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, 61 ayrı noktada toplam 496 denetim faaliyetine imzasını atarken, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı çalışanlar da, ilaçlamadan sokak hayvanlarına yönelik bakım hizmetlerine varıncaya kadar 61 noktada hizmet üretti.

Büyükşehir’in Ekipleri Şehrin Yer Yerinde

Çevre temizlik çalışmalarının yoğunluğuyla dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi’nde, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nın bir günlük faaliyet bilançosu da gözlerden kaçmadı. Söz konusu daire başkanlığına bağlı ekipler, Erzurum’da 257 ayrı noktada çevre hizmeti verirken, Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü ise, şehrin dört bir yanında hizmete kilitlendi. ESKİ’ye bağlı ekipler, Erzurum’un 14 ilçesindeki 66 ayrı noktada bakım, onarım, şebeke güçlendirme ve yenileme çalışması yaparken, arıza ihbarlarına ise anında müdahale edildi.

Konuyla ilgili olarak bir değerlendirme yapan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Büyükşehir Belediyesi’nin sadece bir günlük faaliyet bilançosunun bile yüklendikleri sorumluluğun ne kadar büyük olduğunu göstermeye yettiğini söyledi. Kurumun her bir çalışanının Erzurum için gecesini gündüzüne kattığını ifade eden Başkan Mehmet Sekmen, “Erzurum’a hizmet ediyor olmanın bizlere yaşattığı ayrıcalık, elbette ki ifade edilemeyecek kadar büyük. Bizlere bu hazzı ve mutluluğu yaşatan çalışanlarımıza ve tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü hem birlik ve bütünlüğümüzü ortaya koyuyor, hem de Erzurum’u modern bir kent hüviyetine kavuşturma hedefimize katkı sunuyorlar. Bilinmeli ki; kadim şehrimiz Erzurum için koşmaya, koşturmaya ve her hizmeti yeni bir hizmete açılan kapı olarak görmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

