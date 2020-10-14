Erzurumlu zabıtalar, Azerbaycan'a desteğe gitmek istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurumlu zabıtalar, Azerbaycan'a desteğe gitmek istiyor

DHA

Erzurumlu zabıtalar, Azerbaycan'a desteğe gitmek istiyor


Turgay İPEK, ERZURUM (DHA)ERMENİSTAN'ın Yukarı Karabağ'daki 30 yıllık işgalini sonlandırmak için harekete geçen Azerbaycan'a, Erzurum merkez Aziziye ilçe belediyesinin zabıtalarından destek geldi. Zabıtaların Azerbaycan'a gitme isteği karşısında duygulanan Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "Gerekirse hepimiz gideriz" dedi.
Ermeni çeteleri tarafından 102 yıl önce katledilen 278 Müslüman Türk'ün anısına yaptırılan Alaca Şehitliği ilginç bir törene sahne oldu. Azerbaycan'a gitmek isteyen 29 zabıta memuru ve belediye personeli ile birlikte Alaca Şehitliği'nde bir açıklama yapan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Ermenistan'ın bir terör devleti olduğunu söyledi. İlçe sınırları içinde bulunan Alaca Mahallesi'nden seslenen Başkan Orhan, "102 yıl önce Rusların silah desteği ile Ermeni çeteleri Erzurum'da kadın, erkek ve çocuk demeden sivil vatandaşlara yaptıkları kanlı eylemi hatırlatarak terör devleti Ermenistan'ın gerçek yüzünü haykırıyoruz. Hiç şüphesiz soykırımın adeta sembolü haline gelen Alaca Mahallesi'nde 278 Müslüman Türk'ün katledildiğini bizzat buradaki toplu mezarların önünde yine haykırıyoruz. 9 Mart 1918'de Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Alaca köyünde diri diri ateşe verdiği köylülerin maruz kaldığı katliamın belgesi bizzat Alaca Mahallemizdir. Yaşanan korkunç hadiselerin canlı tanıklar ile her defasında dile getirildiği bilinmektedir. Alaca Mahallemiz dışında da neredeyse doğu illerinde katliamın yaşanmadığı yer kalmamıştır. Bu vahşeti yaşatan Ermeniler yüz yıl sonra da kinlerini korumuş olmakla kardeş ülkemiz Azerbaycan'a karşı benzer eylem ve saldırılarını düzenlemektedir" diye konuştu.
'ZABITALARIMIZ GURURLANDIRDI'
Dünyanın en büyük ordularına sahip olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kardeş ülke Azerbaycan'a desteği, terör devleti Ermenistan'a hak ettiği cevabı vermesine kafi olacağını vurgulayan Başkan Orhan, "Öyle ki Azerbaycan devleti dahi tek başına bu kudrete sahiptir. Can kardeşimiz Azerbaycan'da sivil yerleşim alanlarına acımasızca saldırarak, pişkinlikle de ateşkes ilan edilmesi için yalvaran Ermenistan Devleti yöneticilerinin hangi gayede olduklarını anlamak hiç zor değil. Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'da görev almak isteyen belediyemiz zabıta ekipleriyle birlikte buradan Azerbaycan Türkü kardeşlerimize her daim destekçileri olacağımızı hatırlatmak istiyoruz. Destek olmakla kalmayıp, gerektiğinde cephe hattında bile bulunmaktan geri durmayacağımız bilinmelidir. Azerbaycan'a gitmek istediklerini bildiren zabıta memurları hepimizi gururlandırdı" dedi.
'ERMENİLER HER ZAMAN BATILI GÜÇLERİN TAŞERONU OLMUŞTUR'
Alaca Şehitliği'ndeki törene katılan ve burada bir konuşma yapan Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu ise şunları söyledi:
"Ermeniler 102 yıl önce bu köyde bir katliam gerçekleştirdi. Alaca, tarihinde en fazla Ermeni zulmünü yaşayan bölgelerden biridir. Ermeniler savaştan uzaktan, yakından ilgisi olmayan sivil ahali olan kadınlar, çocuklar ve yaşlıları gözünü kırpmadan öldürmüştür. Ermeni ordusunun tarihi boyunca kazandığı bir zafer yoktur. Ermeniler her zaman batılı güçlerin taşeronu olmuştur. Dün olduğu gibi hainliklerini bugün de sürdürüyor. Her savaşta olduğu gibi Azerbaycan'da da sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Azerbaycan, Rusya olmasa Ermenilerin işgal ettiği toprakları bir haftada geri alır. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."
TEK İSTEKLERİ ORADA OLMAK
Azerbaycan'ın Türkler için can olduğunu söyleyen Erzurum merkez Aziziye Belediyesi'nde görevli zabıta memuru Özkan İnce, "Azerbaycan halkı bizim kardeşimizdir. Onları kendimizden ayrı tutmuyoruz. Onlara gelen her sıkıntıyı bize gelmiş görürüz. Bu nedenle onların yanında olmak istiyoruz. Başkanımız isteğimizi Azerbaycan'a bildirdi. Onlardan gelecek cevabı bekliyoruz. Gardaşlarımızla cephede omuz omuza çarpışmak için sabırsızlıkla bekliyoruz" diye konuştu.
Zabıta Memuru Hakan Kocabaşı ise iki çocuk babası olduğunu, Azerbaycan'dan olumlu bir yanıt geldiğinde çocuklarını öpüp, cepheye gideceğini belirtti.
Tören sonrası Başkan Orhan ve beraberindekiler okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından şehitlikte dua ettiler.
DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2020-10-14 09:43:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum’da 20 milyon Bej ve 5 milyon metreküp mavi mermer rezervi bulundu
YEREL HABERLER Erzurum’da 20 milyon Bej ve 5 milyon metreküp mavi ...
Boğalarına dostluk maçı yaptırdılar
YEREL HABERLER Boğalarına dostluk maçı yaptırdılar
Boğalarını antrenman için güreştirdiler
YEREL HABERLER Boğalarını antrenman için güreştirdiler
Demirözü’nde Yerel Süt İşleme Tesisi kuruluyor
YEREL HABERLER Demirözü’nde Yerel Süt İşleme Tesisi kuruluyor
Başkan Sekmen gece-gündüz sahada
YEREL HABERLER Başkan Sekmen gece-gündüz sahada
Büyükşehir’den göz dolduran performans
YEREL HABERLER Büyükşehir’den göz dolduran performans
9. Kolordu Komutanı Uzun’dan Başkan Sekmen’e ziyaret
YEREL HABERLER 9. Kolordu Komutanı Uzun’dan Başkan Sekmen’e ziyaret
FETÖ'den tutuklanan Aşkale eski Belediye Başkanına beraat kararı
YEREL HABERLER FETÖ'den tutuklanan Aşkale eski Belediye Başkanına ...
Vali Memiş, Pasinler’e soğutma deposu sözü verdi
YEREL HABERLER Vali Memiş, Pasinler’e soğutma deposu sözü verdi
HES kodlu hizmet dönemi başladı
YEREL HABERLER HES kodlu hizmet dönemi başladı
Aşkale Belediye binasına Azerbaycan ve Türk bayrakları asıldı
YEREL HABERLER Aşkale Belediye binasına Azerbaycan ve Türk ...
DAGC’den ATAUNİ ve Aras EDAŞ’a teşekkür
YEREL HABERLER DAGC’den ATAUNİ ve Aras EDAŞ’a teşekkür
Atatürk Üniversitesi’nden bir başarı daha
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi’nden bir başarı daha
Kayakla Atlama Milli Takımı kış sezonuna hazırlanıyor
YEREL HABERLER Kayakla Atlama Milli Takımı kış sezonuna hazırlanıyor
Işıklandırılan Tortum Şelalesi, 24 saat gezilebiliyor
YEREL HABERLER Işıklandırılan Tortum Şelalesi, 24 saat gezilebiliyor
Uçurtma Şenliği’nde Azerbaycan’a destek
YEREL HABERLER Uçurtma Şenliği’nde Azerbaycan’a destek
Cengerli Kilimi dünyaya açılıyor
YEREL HABERLER Cengerli Kilimi dünyaya açılıyor
Çat-Şehir Hastanesi Yolu İyileştirme Projesi Erzurum’a nefes aldıracak
YEREL HABERLER Çat-Şehir Hastanesi Yolu İyileştirme Projesi ...
Erzurum'da ikinci Altın rezervi bulundu
YEREL HABERLER Erzurum'da ikinci Altın rezervi bulundu
Vali Okay Memiş, Şehir Hastanesi Yolu inşaat çalışmalarını yerinde inceledi
YEREL HABERLER Vali Okay Memiş, Şehir Hastanesi Yolu inşaat ...
BB Erzurumspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER BB Erzurumspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını ...
Sanatçı Fikret Şimşek’ten Karabağ’a şiirli destek
YEREL HABERLER Sanatçı Fikret Şimşek’ten Karabağ’a şiirli destek
Gazeteci Nesrin Çetinkaya dünya evine girdi
YEREL HABERLER Gazeteci Nesrin Çetinkaya dünya evine girdi
Türkiye’de 20 Optisyen Gözlükçü odası kuruldu
YEREL HABERLER Türkiye’de 20 Optisyen Gözlükçü odası kuruldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X