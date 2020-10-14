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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir asırlık yollar inşa ediyor

İHA

Büyükşehir asırlık yollar inşa ediyor

Büyükşehir Belediyesi, Erzurum’da asırlık yollar inşa etmeye devam ediyor. Şehir merkezindeki mevcut ana arterleri günün şartlarına göre bakım ve onarımdan geçirerek yenileyen Büyükşehir Belediyesi, bunun yanında kente çok sayıda yeni ulaşım ağı da kazandırdı. Hizmete giren her yeni yol, kent içi trafik yükünü büyük ölçüde azaltırken; Erzurum, “ulaşılabilir şehirler” sıralamasında zirveye oynamaya başladı. Barış Pınarı Köprüsü’nden Havalimanı Yolu’na, Şehir Hastanesi Yolu’ndan Kandilli Grup Yolu’na, Palandöken Caddesi’nden, Prof. Dr. Recep Akdağ Caddesi’ne varıncaya kadar daha birçok ulaşım ağının ihdas edildiği Erzurum’da, yerleşim merkezleri de değer kazanmaya başladı.
Konuyla ilgili olarak bir değerlendirme yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum’da asırlık yollar inşa ettiklerini belirterek, “Hizmete açtığımız ve günün ihtiyaçlarına göre yenilediğimiz her yeni ulaşım ağıyla hem nitelikli ulaşım alternatifleri oluşturuyor, hem de Erzurum’a değer katmaya devam ediyoruz” dedi.
Her Ulaşım Ağı, Yarınlar İçin Bir Yatırım
Erzurum’un sürekli gelişen ve büyüyen bir kent olma özelliğiyle dikkat çektiğini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, gerek şehirdeki nüfus hareketliliği ve gerekse de devamlı artış gösteren taşıt sayısının yeni ulaşım imkânları oluşturmayı zorunlu hale getirdiğini kaydetti. Başkan Sekmen, yaptıkları planlama doğrultusunda bir yandan mevcut ana arterleri yenilerken, diğer yandan Erzurum’a yeni ulaşım ağları kazandırdıklarını söyleyerek, hizmete sunulan her yeni ulaşım ağının, şehrin yarınlarına yönelik olarak çok büyük bir ihtiyacı ortadan kaldırdığını dile getirdi.
Erzurum’un hizmetine sunulan yeni yolları tek tek sıralayan Başkan Sekmen, şunları kaydetti:
“Büyükşehir Belediyesi olarak; Barış Pınarı Köprüsü ile Şükrüpaşa’yı önce 50. Yıl Caddesi’ne, oradan da Kongre Caddesi’ne bağladık. Yine bu köprümüzün yan bağlantı yollarıyla İstasyon Meydanı ve Harputkapı’yı birleştirdik. Yine Şükrüpaşa’yı Erzurum Otogarı ve Havalimanı Yolu’na bağladık. Şu anda Terminal Caddesi ile bahse konu güzergâhı birbirine kavuşturacak olan yol çalışmamız da yine devam ediyor. Bunlara ilaveten Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi kampüsünü birbirine bağlayan yeni ulaşım ağımız, aynı zamanda Prof. Dr. İhsan Doğramacı Bulvarı üzerinden Dadaşkent’e de bağlanmış oluyor”
Tarih Turizmi, Kış Turizmiyle Buluşuyor
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum için “çok özel” diye tabir edilebilecek bir başka ulaşım ağı projesiyle de şehir merkezini Palandöken’le buluşturacaklarını bildirdi. Halk arasında Yoncalık olarak bilinen Ali Ravi Caddesi’ni Kayakyolu’na bağlayarak Erzurum’da çok büyük bir ihtiyacı ortadan kaldırmış olacaklarını ifade eden Sekmen, “Bu projemizle tarih turizminin merkezi olan Yakutiye’mizi, kış turizminin merkezi olan Palandöken’le buluşturmuş olacağız. Yapımı neredeyse tamamlanmak üzere olan yeni ulaşım ağımız aynı zamanda Yunusemre ve Kayakyolu’nu da kesintisiz bir biçimde birleştirmiş olacak. Böylece şehir merkezinden doğrudan Yenişehir Kavşağı istikametine seyreden trafik akışı hafiflemiş ve ulaşım çok daha kolay hale gelmiş olacak” diye konuştu.
Öte yandan Erzurum’daki ulaşım ve yol hizmetlerinin sadece bunlarla sınırlı kalmadığının altını çizen Başkan Sekmen, “Kadim şehrimizde havalimanı yolu başta olmak üzere 50 yıllık Kandilli grup yolunu da tamamladık. Kongre Bulvarı, Palandöken Caddesi, Prof. Dr. Recep Akdağ Caddesi, HınısTekmanKarayazı grup yolları ve daha sayamayacağız birçok bağlantı ve grup yollarını modern bir konuma ulaştırdık” dedi. İstatistikler ve uzman görüşlerinin, söz konusu yollar sayesinde ulaşımda hissedilir düzeyde bir rahatlamanın yaşandığını ortaya koyduğunu anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Erzurum’un ihtiyacını uzun yıllar boyunca karşılayacak olan yeni ulaşım ağlarıyla kadim şehrimize değer katmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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