Erzurumlu zabıtalar Azerbaycan’a destek için hazırda bekliyor Başkan Orhan, “Azerbaycan çağırdığında ön saflarda Aziziye Belediyesi zabıta ekipleri yer alacak” Alaca’dan Azerbaycan’a destek Ermenistan’a tepki

Erzurum’un Aziziye ilçesine bağlı Alaca köyünde 102 yıl önce Ermeni çeteler tarafından öldürülen 278 Türk, törenle anıldı. Törene katılan Erzurumlu zabıtalar Azerbaycan’a destek için hazırda bekliyor.

Erzurumlu zabıtalar Azerbaycan’daki askerlere destek olmak ve oraya gitmek için Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’a dilekçe yazdılar. Zabıta ekipleriyle birlikte 1918 yılında Rus birliklerinin lojistik desteği ile Ermeni Taşnak çeteleri tarafından yapılan Alaca soykırımında katledilen 278 sivilin mezarını ziyaret eden Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ihtiyaç olması durumunda Aziziye Belediye zabıta ekiplerinin hazırda beklediğini söyledi.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu, belediye meclis üyeleri, AK Parti Aziziye ilçe Başkan Yardımcısı İlhan Kervan, MHP Aziziye İlçe Başkanı Murat Karadaş, İl Kadın Kolları üyeleri ve Alacalı vatandaşların katıldığı törende Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Ermenistan’ın Karabağ işgaline son vermesi çağrısında bulundu. Başkan Orhan, Ermenistan’ın yüz yılı aşkın süredir Türk devletlerine hasım olmaktan vazgeçmediğine dikkat çekti.

Başkan Orhan, “Bu anlamda duyarlı zabıta arkadaşlarımız var, şuanda hep birlikteyiz. Özellikle Azerbaycan’da kardeşlerimizin Ermenistan ordusuna karşı vermiş oldukları bu mücadele bizleri çok ciddi anlamda heyecanlandırmakta. Orada yıllardır dağlık Karabağ bölgesi işgal altında ve tamamıyla Azerbaycan’ın hakkı olan bu durumdan zabıta arkadaşlarımızda böyle bir düşünceyi ortaya çıkardılar. Herhangi bir ihtiyaç olması durumunda Aziziye Belediyesi zabıta ekipleri hazır ve nazır bir şekilde beklemektedir. Azerbaycanlı kardeşlerimize her türlü maddi ve manevi destek olacaklardır. Oradan gelin dediklerinde bizim burada bu işlerle ilgilenen ilgili birimlerimiz, herhangi bir çağrı bulunduklarında ön saflarda Aziziye Belediyesi zabıta ekipleri yer alacaktır. Şuanda toplam 29 zabıtamız var. hepsi bu anlamda hazır olduklarını bize bildirdiler” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.