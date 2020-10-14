İstihdama KUDAKA desteği

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren KUDAKA’nın 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında onaylanan “Kadınlar İş Başında!” projesinin protokolü imzalandı.

Yakutiye ilçesinde kadın istihdamının önündeki temel sorunlara çözüm odaklı hazırlanan proje kapsamında, mesleki eğitimi olmayan ve sosyal yardım alan kadınlara yönelik “Sosyal Üretim Merkezi” kurularak şehrin sosyoekonomik gelişimine katkı sunulması amaçlanıyor.

Kurulacak merkezde kadın kursiyerlere tekstil sektöründeki nitelikli eleman açığını karşılayacak şekilde teknik beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik eğitimler verilecek. Eğitimlerini tamamlayan kursiyerler 2.OSB’de KUDAKA desteğiyle faaliyet gösteren Tekstilkent atölyelerinde istihdam edilecek ve böylelikle üretime yönlendirilen kadınların iş gücü piyasasına aktif katılımları sağlanmış olacak.

KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ve Yakutiye Belediye Başkan V. İhsan Karabulut’un katılımıyla gerçekleşen imza törenin ardından, hayata geçirilecek projenin başta Yakutiye ilçesi olmak üzere bölge istihdamına yapacağı olumlu katkılar üzerinde fikir alış verişinde bulunuldu.

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