Tekstil atölyesinde 75 kadın istihdam ediliyor Erzurum Büyükşehir Belediyesi istihdamı desteklemeye devam ediyor ESMEK binasında faaliyete geçen atölyede maske ve terlik üretimi yapılacak

Erzurum Büyükşehir Belediyesi istihdama katkı sağlamak ve üretimi artırmak için girişimlerini ve yatırımlarını sürdürüyor.

Uzun yıllar İstanbul’da tekstil alanında çalışmalar yapan Bayburtlu Turgut Saymazoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Esker A.Ş.’nin öncülüğünde Erzurum’da yatırım yaparak özellikle kadın istihdamını önemli katkı sağladı. Esker Genel Müdürü Baran Zahit Türk ve Esker A.Ş. Üretim Müdürü Serhat Refayeli ile Saymazoğlu tarafından yatırım ve üretim yapılan teseste incelemelerde bulundu.

Yakutiye İlçesi Mahallebaşı ESMEK binasında Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yer temin edilerek üretim yapılmaya başlandı. Atölyede 75 bayan 5 erkek eleman olmak üzere 80 kişi istihdam ediliyor.

Firma sahibi Turgut Saymazoğlu, İşletme olarak 2011 yılından bu yana 2020 yılına kadar Bayburt’ta kadın istihdamına yönelik faaliyetlerimizi sürdürdüklerini belirterek, “Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ESKER A.Ş. Genel Müdürü Baran Zahit Türk, ve üretim müdürü Serhat Refayeli işletmemize gelerek yapılan işi bundan sonra Erzurum’da yapar mısınız konusunu görüştük ve konuşmalardan sonra ikna oldum. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile görüşme yaptım. Sizlerin Erzurum’da faaliyet göstermiş olmanıza kolaylık sağlarım açıklamalarından sonra firma olarak Erzurum’a yatırım yapma kararı aldık. Konuşmalardan 10 gün sonra Erzurum’a gelerek Pandeminin yasak hatta sokağa çıkmanın bile yasak olduğu dönem Ocak 2020 tarihinden itibaren Erzurum sık sık gelmeye başladım. Erzurum’a gelerek yer temini konusunda da bir takım görüşmeler sağladık. Gösterilen yerde gerekli malzemeleri getirerek yerleşim sağlandı. Birinci etap olarak Erzurum Aziziye İlçesinde iş ortamı oluşturularak işe başladık. Eleman temini ve yerleşmenin ardından üretim yapılmaya başlanıldı. Üretim olarak bot, terlik, Türkiye’nin marka isimlerinin mallarının üretimine başladık. İkinci etap olarak bulunduğumuz yer olan Yakutiye ilçesi Mahallebaşı ESMEK binasında yer temini sağlandı. Bulunduğumuz yerde 75 bayan ve 5 erkek elamanla üretim yapmaya başladık. İŞKUR tarafından gönderilen kursiyerler ile işe başladık. Çalışma alanı olarak hedef koyduk hedefimiz yüzde yüz elaman ve iş imkanı oluşturmak. Doğuya yatırım yapmak. Ülke ekonomisine katlı sağlamaya çalışacağız. Biz inandığımız yola hanımlarla çıktık. Elemanlar arasında hikayesi olan bir çok bayanı istihdam etmeye çalışıyoruz. Bu kişileri işe alarak hayatlarına yön vermeye çalışıyoruz. Ailelerine helalinden ekmek kazandırmanın peşinde olan ihtiyaçlı kişilerle bu yola çıktık. Her insanın bir hayat hikayesi vardır. Hedef olarak Erzurum’un her ilçesinde bir atölye açmak, çalışacak kişileri işe gelirken kat etmiş olduğu uzun yıllarla değil, örnek verirsek evinden çıkan bir eleman sekiz otuzda iş yerine gitmeli. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen başta olmak üzere herkese teşekkür ederim, bizler sayı olarak imkanlarımızla 150 değil 300 kişi çalıştırmanın peşindeyiz. Bu hedefe de inanıyorum ki ulaşacağız ‘’ diye konuştu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKER A.Ş. Genel Müdürü Baran Zahit Türk ise “Şehrimizde nitelikli iş gücünü oluşturmak, yeni yeni istihdam alanları oluşturmak, 2014 yılından beri Erzurum’a bir katkı sunmak amacıyla çıkılan yolda çok aşamalar kat ettik. Erzurum şehrini incelediğimizde bu şehrin iş gücünün var olduğunu, bu iş gücünü doğru yönlendirme adına sanayi ve üretime katma değer katılacağının bilincine vardır. 6 yıllık bir çalışmanın sonucu ilerleme kat ettiğimizi gördük. Büyükşehirlerin yatırımcıları ile birebir görüşerek onların yatırım konusunda Erzurum’a da katlı sağlamalarını oluşturduk. Öncelik olarak bakma yükümlü olan kişilere meslek sahibi yapıp iş istihdamını sağlamak. İŞKUR aracılığı ile çalışmalar yaparak iş sahası ve eleman temini konusunda çalışmalar yapıyoruz. İkinci etap olarak bu işyerinde faaliyet gösterilmesine vesile olduk. Erzurum İŞKUR Müdürlüğü nünde destekleri ile işe girecek elemanları mesleki eğitime tabi tutuyoruz. Bu firmada dünya arkası ürünlerin imalatı yapılıyor. Erzurum’a yatırım yapacak firmalara bizleri daha iyi anlatmamız için büyük çaba harcıyoruz. Bunda da başarı elde ediyoruz. Büyük firmaların Erzurum’a gelerek burada tesisleşmesini ve üretiminin belli bir bölümü Doğu Anadolu’da yapmaları konusunda çaba harcıyoruz. Bölge olarak altıncı bölgede bulunuyoruz. Teşviklerden yararlanıyoruz. İş gücü yoğun şehirlerarasında bulunuyoruz. İşletmelerin bizleri tercih etmeleri iş sahasının geniş olmasıdır. Erzurum’a gelecek yatırımcılarımızın tesislerin kurumundan, işe girecek personel mülakatlarının yapılmasına varıncaya kadar, her konuda firmaların birer çalışası olarak onların yanında oluyoruz. Hedef olarak onlarca hatta yüzlerce kişinin istidam olmalarına vesile olduk. Pandemi dönemi yaşıyoruz ki Pandemi döneminde ülke olarak ekonomide geçici de olsa sıkıntılı bir süreç yaşandı, biz bu dönemi fırsata çevirerek Pandemi döneminde bile işten çıkarmalar değil de işe almalarla bunu fırsata çevirmeyi başardık. Çalışan ve bizler şehrimize gelen her işletmenin yanında ve bizler onlara sahiplenmenin derdindeyiz. Şehrimize gelen yatırımcıları gurbette değil de kendi evlerinde gibi yaklaşım sergiliyoruz. Ünlü markaların üretimi bundan sonra Erzurum’da yapılacak‘’ diye konuştu.

Atölyede maske ve terlik üretimi yapan kadın işçiler ise böyle bir yatırımın şehre kazandırılması noktasında emeği geçenlere teşekkür ettiler.

