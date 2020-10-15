DOSİAD Ağustos ayı Erzurum Bülteni yayımlandı

Doğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği(DOSİAD) Ağustos 2020 dönemi Erzurum ekonomik performansını yorumladı. DOSİAD Ağustos ayı bülteninde Erzurum’a ait, Bütçe Denge, Vergi Tahsilatı, Kamu Harcamaları, Şirketleşme Performansı, Mükellef Sayısı, TÜFE, Konut Satışı, Patent, ve Marka, Hava Ulaşım, Araç sayısı, devir sayısı, Ticaret Bakanlığı ve TİM kaydında dış ticaret verileri değerlendirildi.

PANDEMİ SÜRECİ

Pandemi sürecinin olumsuz etkilerinden sıyrılmaya çalışan Erzurum’da, en ilgi çekici ve pozitif gelişme faal mükellef sayısında kaydedildi. Kurumlar Vergisi faal mükellefi sayısı artış trendini sürdürürken, Gelir vergisi mükellefi sayısında da yükselme devam etti. Veriler il ekonomisini ayakta tutan ticaret sektörünün diri ve gelişme kaydında olduğunu ortaya çıkardı.

İHRACAT VE DIŞ TİCARET

DOSİAD Ağustos ayı Erzurum değerlendirme raporunda, ihracat bazlı gelişmelere dikkat çekildi. TİM verileri bazında ilden yapılan ihracat değeri artış performansını kararlı ve istikrarlı olarak sürdürürken, ilden 4 kıtada 41 ülkeye ihracat yapıldığı, sektörel bazda ise ihracat yapılan alanlarda çeşitlilik gösterildiği belirtildi.

TAŞIT VE KONUT

Kişisel harcama kaydında ve lüks sayılabilecek alımlarda artış devam etti. İlde trafiğe kayıtlı araç sayısı stabil durumundan sıyrılarak yükselişe geçti, buna paralel olarak ikinci el satışlarında da kayda değer pozitif gelişme gözlendi. Erzurum’da ekonomideki pozitif seyir adına diğer bir olumlu süreç de konut satışlarında yaşandı. İl’de ağustos döneminde konut satışları adeta patlama yaptı.

KAMU HARCAMALARI

Erzurum diğer dönemlerde olduğu gibi Ağustos döneminde de kamunun ekonomide odak oluşturduğu bir hareketlilik yaşadı. İlden tahsil edilen vergi değeri arttı, ilde gelirin gideri karşılama oranı ise yükseliş gösterdi. Kamu hizmet harcamalarında özellikle sağlık ve eğitim harcamaları yine önceliğini sürdürdü.

RESMİ VERİLER

DOSİAD Ağustos 2020 Bülteninde satırbaşları halinde kaydedilen veriler şöyle:

AĞUSTOS DÖNEMİ NAKDİ KREDİ

TBB 2020 Ağustos dönemi Erzurum nakdi kredi iller dağılım sonuçlarını açıkladı. Erzurum’da 13,2 milyar TL tutarında kamu bankası, 3,4 milyar TL tutarında özel banka, toplamda ise 16,7 milyar tutarında nakdi kredi kullanımı gerçekleşti. İlde kişi başına düşen nakdi kredi tutarı 21,9 bin TL oldu. İl Nakdi kredi kullanım tutarı yüksekliği bakımından, Bölge illeri sıralamasında ilk sırayı aldı.

ERZURUM KİŞİ BAŞINA DÜŞEN KREDİ TUTARI

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) TBB 2020 Ağustos dönemi Nakdi Kredilerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı verilerine göre İlde 2020 Ağustos ayı ölçeğinde kişi başına düşen nakdi kredi tutarı kamu banka kredilerinde 17 bin 377 TL, Özel banka kredilerinde 4 bin 577 TL, toplam nakdi kredi de ise 21 bin 955 TL olarak hesaplandı.

DOSİAD ANALİZİ

DOSİAD Araştırma Merkezi analizlerine göre, Ağustos ayı bandında Erzurum’un kredi kullanım payı kamu bankası kredilerinde KUDAKA istatistik bölgesinde yüzde 81,69, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 55,53, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 25,78; özel banka kredilerinde KUDAKA istatistik bölgesinde yüzde 72,78, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 39,16, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 15,57; toplam kredide ise KUDAKA istatistik bölgesinde yüzde 79,66, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 51,08, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 22,68 oranında pay gösterdi.

ERZURUM AĞUSTOS AYI MOTORLU KARA TAŞITI VARLIĞI

Erzurum’da Ağustos ayı ölçeğinde kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısının 120 bin 511 olduğu bildirildi. Erzurum’da motorlu kara taşıtı sayısı Temmuz ayına göre yüzde 0,16’lık artışla 120 bin 311’den 120 bin 511, otomobil sayısı ise yüzde 0,21’lik artışla 59 bin 476’dan 59 bin 601’e yükseldi.

ERZURUM BİN KİŞİYE DÜŞEN ARAÇ SAYISI

TÜİK verileri üzerinden Doğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği (DOSİAD) Araştırma Merkezince kaydedilen analize göre Erzurum’da bin kişiye düşen trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısı 158,1; bin kişiye düşen otomobil sayısı 78,2, bin kişiye düşen kamyonet sayısı 35.34, bin kişiye düşen traktör sayısı ise 26.8 olarak hesaplandı.

AĞUSTOS AYI ERZURUM ARAÇ VARLIĞI

Ağustos ayı verilerinde Erzurum’da 59 bin 601 otomobil, 2 bin 700 minibüs, bin 207 otobüs, 26 bin 933 kamyonet, 5 bin 814 kamyon, 3 bin 100 motosiklet, 703 özel amaçlı taşıt, 20 bin 453 traktör olmak üzere toplam 120 bin 511 motorlu kara taşıtının trafiğe kayıtlı olduğu açıklandı. Erzurum araç varlığı bakımından bölgede 3, ülkede ise 46’ıncı sırada yer aldı.

ERZURUM DEVİR VERİLERİ

Erzurum’da 2 bin 764 otomobil, 81 minibüs, 9 otobüs, 976 kamyonet, 104 kamyon, 50 motosiklet, 5 özel amaçlı taşıt ve 239 traktör olmak üzere toplam 4 bin 228 aracın devredildiği bildirildi. Erzurum’da devri yapılan araç sayısı içinde otomobil devir payı yüzde 67,88’den yüzde 65,37’ye geriledi.

ERZURUM’UN TAŞIT DEVİR PAYI

DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre, Erzurum’un Ağustos ayı kaydında motorlu kara taşıtı devir sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 63,92, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 44,43, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 15,51, ülke toplamında ise yüzde 00,50’lik pay edindi.

ERZURUM’UN OTOMOBİL DEVİR PAYI

Erzurum’da Ağustos 2020 döneminde devri gerçekleştirilen otomobil sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 62,80, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 49,53, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 16,60, ülke toplamında ise yüzde 0,46 oranında pay gösterdi

ERZURUM AĞUSTOS DÖNEMİ DIŞ TİCARET

Erzurum’dan bu yılın Ocak Ağustos döneminde gerçekleştirilen dış ticaret tutarı 38 milyon 732 bin dolara yükseldi. Erzurum’dan gerçekleştirilen dış ticaret değeri yeniden yükselişe geçerek yüzde 4,82 oranında artış kaydetti. Erzurum’un Doğu Anadolu Bölgesi toplamında dış ticaret payı yüzde 4,19’dan yüzde 4.97’ye yükseldi.

ERZURUM AĞUSTOS DÖNEMİ DIŞ TİCARET

Erzurum’da yılın 8 ayında 14,0 milyon dolarlık ihracat, 24,7 milyon dolarlık ithalat olarak toplam 38,7 milyon dolarlık dış ticaret gerçekleştirildiği bildirildi. Bu yılın 8 ayında ilden gerçekleştirilen dış ticaret 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 4,82 oranında arttı.

8 AYLIK ERZURUM İHRACAT VERİLERİ

Ticaret Bakanlığı verilerine göre Erzurum’da Ocak Ağustos 2020 döneminde 14 milyon 22 bin dolar tutarında ihracat yapıldı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre kaydedilen ihracat değeri yüzde 0,6 oranında geriledi. İlde 2019 yılı Ocak Ağustos döneminde 14 milyon 100 bin dolar tutarında ihracat yapılmıştı.

ERZURUM OCAK AĞUSTOS DÖNEMİ İTHALAT

Erzurum’da Ocak Ağustos döneminde 24 milyon 710 bin dolar tutarında ithalat gerçekleştirildi. 2019 yılının aynı dönemine göre yapılan ithalat değeri yüzde 8,1 oranında arttı. İlde 2019 yılı Ocak Ağustos döneminde 22 milyon 850 bin dolarlık ithalat gerçekleşmişti. İlde dış ticaret toplamında ihracat payı yüzde 36,20, ithalat payı ise yüzde 63,79 oldu.

ERZURUM MARKALAŞMA

Erzurum marka üretimi bakımından Ağustos ayı düzeyinde bölgede 3’üncü, ülke illeri sıralamasında ise 39’uncu sıradan 35’inci sıraya çıktı.

TÜRKPATENT ERZURUM VERİLERİ

Erzurum’da bu yılın Ağustos ayında 26; yılın Ocak Ağustos ayları toplamında ise 224 marka başvurusunun yapıldığı bildirildi. İl 8 aylık düzeyde marka başvuru sayısı yüksekliği bakımından ülke illeri sıralamasında 35, Doğu Anadolu Bölgesi illeri sıralamasında ise 3’üncü sırayı aldı. İlden yapılan başvuru sayısı ülke toplamında yüzde 0,24’lük pay edindi.

ERZURUM OCAK AĞUSTOS SÜRECİ

Erzurum’da bu yılın 8 ayı içinde en fazla sayıda marka başvurusunun yapıldığı dönem 55 müracaatla temmuz ayı olarak kaydedildi. Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) verilerine göre ilden ocak ayında 28, şubat ayında 19, mart ayında 29, nisan ayında 10, mayıs ayında 21, haziranda 36, temmuzda 55, ağustosta ise 26 marka başvurusu gerçekleştirildi.

ERZURUM AĞUSTOS AYI PATENT VERİLERİ

Erzurum patent başvuru sayısı Türkiye illeri sıralamasında 24, Doğu Anadolu Bölgesi illeri sıralamasında Malatya ile birlikte 1’inci sırayı aldı. Erzurum’un ocak Ağustos dönemi patent başvuru sayısı ülke toplamında yüzde 0,52’lik pay edindi.

EN YÜKSEK SAYIDA BAŞVURU HAZİRANDA YAPILDI

Erzurum’dan Ağustos ayında 3, bu yılın ocak ağustos ayları toplamında da 22 patent başvurusunun yapıldığı açıklandı. İlden ocak ayında 1, şubat ayında 2, mart ayında 5, nisan ayında 3, haziran ayında 6, temmuz ayında 2, ağustos ayında 3 başvuru gerçekleştirildi.

AĞUSTOS AYI VERİLERİ

TÜRKPATENT verileri üzerinden DOSİAD tarafından kaydedilen araştırmaya göre Ağustos ayında Erzurum’dan 3, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 10, Kuzeydoğu Anadolu’dan 10, Doğu Anadolu Bölgesinden 9 patent başvurusunun yapıldığı açıklandı. Erzurum’un Ağustos ayı bölge patent payı yüzde 33 oldu.

ERZURUM EKONOMİK DENGE

Erzurum dönemde, il gelirinde Van’ın ardından 2’inci, tahsil edilen gelirde birinci, kamu hizmet harcamalarında Van’ın ardından 2’inci, gelirin gideri karşılama oranı bakımından ise Malatya’nın ardından 2’inci sırayı aldı.

GELİRİN GİDERİ KARŞILAMA ORANI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2020 Ağustos dönemi iller ekonomik denge verilerine göre Erzurum’da 2020’nin 8 ayında gelirin gideri karşılama oranı yüzde 27,45, gelir tahsilat oranı ise yüzde 40,64 olarak açıklandı. İl, gelirin gideri karşılama oranı bazında Malatya’nın ardından yine 2’inci sırayı aldı.

ERZURUM AĞUSTOS AYI VERİLERİ

Bu yılın 8 ayında, Erzurum’da il geliri 2,9 milyar TL olurken, dönemde tahsil edilen gelir tutarı 1 milyar 183 milyon TL, toplam kamu hizmet harcamaları tutarı ise 4 milyar 310 milyon TL tutarında kaydedildi. İl gelirinin gideri karşılama oranı yüzde 25,16, tahsil edilen gelirin tahakkuka oranı ise yüzde 32,53 olarak bildirildi.

ERZURUM BÖLGESEL ORTALAMALARI GEÇTİ

Erzurum’da 2020’nin 8 aylık bölümünde kişi başına düşen il geliri 3,8 bin TL olarak bildirildi. İlde kişi başına gerçekleştirilen kamu harcaması tutarı ise 5 bin 656 TL olarak kaydedildi. Erzurum Ocak Ağustos ayları diliminde kişi başına düşen il geliri bakımından KUDAKA, Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi illeri ve kişi başına kamu hizmet harcamaları bakımından Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi illeri ortalamalarını geçti.

ERZURUM AĞUSTOS DÖNEMİ KAMU HARCAMALARI

Erzurum’da bu yılın ocak Ağustos döneminde kişi başına düşen kamu hizmet ve yatırım harcaması tutarı 5 bin 656 TL’ye ulaştı. Erzurum’un kamu harcamaları payı bölge toplamında yüzde 12,90, ülke toplamında yüzde 0,56’lık pay gösterdi. Erzurum kamu hizmet harcamaları tutarı yüksekliği düzeyinde iller sıralamasında 18’inci sırada yer aldı.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI OCAK AĞUSTOS VERİLERİ

Erzurum’da kamu harcamaları toplamı içinde ilk üç sırayı ekonomik iş ve hizmetler, eğitim ve sağlık aldı. Yılın 8 ayında Kamu harcamaları toplamında sağlık giderleri yüzde 12,06, eğitim giderleri yüzde 30,74’lük pay oluşturdu.

ERZURUM OCAK AĞUSTOS DÖNEMİ KAMU HARCAMALARI

2020’nin Ocak Ağustos ayları düzeyinde Erzurum’da 809,7 milyon ekonomik iş ve hizmetler, 1.9 milyon TL çevre, 10,3 milyon TL toplum refah ve iskanı, 520,0 milyon TL sağlık, 152,4 milyon TL din ve kültür, 1,3 milyar TL eğitim, 153,6,6 milyon TL de sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde olmak üzere toplam 4,3 milyar TL tutarında kamu harcaması gerçekleşti.

DOSİAD 2020 AĞUSTOS DÖNEMİ DEĞERLENDİRMESİ

Erzurum’da 8 aylık dilimde kişi başına 5 bin 656 TL tutarında kamu harcaması yapıldı. DOSİAD analizlerinde, kişi başına düşen harcama tutarı ekonomik iş ve hizmetlerde bin 62 TL, sağlık hizmetlerinde 682,3 TL, din ve kültür hizmetlerinde 200,0 TL, eğitim hizmetlerinde 1,7 bin TL, sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde 201,6 TL olarak kaydedildi.

ERZURUM EĞİTİM HARCAMALARI

Erzurum’da bu yılın 8 ayında gerçekleştirilen kamu hizmet harcamaları toplamında eğitim giderleri yüzde 30,74’lük pay oluşturdu. Erzurum eğitim hizmet harcamaları düzeyinde bölgesinde 2’inci, Türkiye illeri sıralamasında ise 20’inci sırayı aldı.

AĞUSTOS 2020 ERZURUM’UN BÖLGESEL EĞİTİM PAYI

Ağustos döneminde Erzurum’da 1 milyar 325 milyon, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 1 milyar 852 milyon, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 3 milyar 500 milyon, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde ise 9 milyar 139 milyon TL tutarında eğitim hizmet harcaması gerçekleştirdi. Erzurum’un eğitim hizmetleri harcama tutarı bölge toplamında yüzde 14,5’lik oran gösterdi

ERZURUM SAĞLIK HARCAMALARI

Erzurum kamu sağlık hizmetleri harcaması tutarı yüksekliği bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde 2, Türkiye sıralamasında ise 22’inci oldu. İlde 8 aylık düzeyde 520,0 milyonluk sağlık hizmeti harcaması gerçekleştirildi.

AĞUSTOS 2020 ERZURUM’UN BÖLGESEL SAĞLIK PAYI

2020 Ağustos döneminde Erzurum’da 520 milyon 16 bin, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 718 milyon 765 bin, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 1 milyar 205 milyon 498 bin, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde de 3 milyar 512 milyon 451 bin TL tutarında sağlık hizmet harcaması gerçekleştirdi. Erzurum’un sağlık hizmetleri harcama tutarı bölge toplamında yüzde 14,8’lik oran gösterdi.

ERZURUM VERGİ PERFORMANSI

Erzurum’da bu yılın 8 ayında tahakkuk eden 1 milyar 555 milyon TL tutarındaki verginin 912.3 milyonluk dilimi tahsil edildi. İlde tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı yüzde 58,64 olarak gerçekleşti

ERZURUM AĞUSTOS AYI VERİLERİ

Erzurum Ağustos ayı vergi tahsilat oranı yüzde 58,64 olarak kaydedildi. İl, KUDAKA, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi ve Doğu Anadolu illeri tahsilat ortalamalarını geçti. Bölgede vergi tahsilatının tahakkuka oranı sıralamasında Tunceli ilk sırada yer alırken, Erzurum tahakkuk eden vergide 3, tahsil edilen vergide 1, tahsilat oranında ise 7’inci sırada yer aldı.

AĞUSTOS AYI TAHSİLAT ORANLARI VE ERZURUM

Hazine ve Maliye Bakanlığı Ağustos 2020 verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı Erzurum’da yüzde 58,64, KUDAKA İstatistik Bölgesinde yüzde 58,48, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 56,04, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 48,56 oldu.

ERZURUM OCAK AĞUSTOS ŞİRKETLEŞME PERFORMANSI

Bu yılın 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı artış oranı bakımından Erzurum KUDAKA istatistik Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi ortalamalarını geçti. İl Kurulan şirket sayısı bakımından ülke illeri sıralamasında haziran ayında olduğu gibi 36, bölge illeri sıralamasında da Malatya, Van ve Elazığ’ın ardından 4’üncü sırayı aldı.

ERZURUM ORTALAMALARIN ÜSTÜNDE

TOBB verileri üzerinden DOSİAD tarafından yapılan analizlere göre, 2019 yılının Ocak Ağustos ayına göre bu yılın 8 ayında kurulan şirket sayısındaki artış oranı Erzurum’da yüzde 85,6, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde yüzde 85,6, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde yüzde 116,8, Doğu Anadolu Bölgesinde de yüzde 45,1 olarak gerçekleşti.

ERZURUM OCAK AĞUSTOS VERİLERİ

İlde bu yılın 8 ayında 206 şirket, 16 kooperatif ve 67 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Ocak Ağustos dönemi içinde 21 şirket ve 2 kooperatif tasfiye işlemi gördü. 16 şirket, 8 kooperatif ve 39 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetini durdurdu.

ERZURUM YILLIK DEĞİŞİM

2019 yılının Ocak Ağustos aylarına göre bu yılın 8 ayında Erzurum’da kurulan şirket sayısı yüzde 85,6, kooperatif sayısı yüzde 167, gerçek kişi ticari işletmesi sayısı ise yüzde 71,79 oranında arttı. Önceki dönemi göre tasfiyeye giren şirket sayısı yüzde 5 oranında artış gösterirken, tasfiye edilen kooperatif sayısı yüzde 60’lık düşüş kaydetti. Kapanan şirket sayısı yüzde 30,43 oranında azaldı, kooperatif sayısı yüzde 100, gerçek kişi ticari işletmesi sayısı da yüzde 11,42’lik artış gösterdi.

ERZURUM AĞUSTOS DÖNEMİ ŞİRKET SERMAYE DAĞILIMI

Erzurum’da bu yılın ağustos ayında kurulan 25 şirket sermayesinin 13.5 milyon; Ocak Ağustos döneminde kurulan 206 şirket sermayesinin 137.6 milyon TL olduğu bildirildi. Erzurum Bölge illeri içinde şirket sermayesi toplamı büyüklüğü bakımından 2’inci sırada yer aldı.

BÖLGESEL VERİLER VE ERZURUM

TOBB verilerine göre, ağustos ayı bazlı şirket kurulum sermayesi, 52 şirketin kurulduğu KUDAKA İstatistik Bölgesinde 20,7 milyon, 75 şirketin kurulduğu Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 33,8 milyon, 236 şirket kurulumunun kaydedildiği Doğu Anadolu Bölgesinde ise 122,0 milyon olarak bildirildi.

BÖLGESEL VERİLER VE ERZURUM

TOBB şirket kurulum sermayesi verilerine göre, bu yılın 8 ayında şirket kurulum sermayesi, 310 şirketin kurulduğu KUDAKA İstatistik Bölgesinde 167,3 milyon, 499 şirketin kurulduğu Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 312,1 milyon, bin 653 şirket kurulumunun kaydedildiği Doğu Anadolu Bölgesinde ise 905,6 milyon olarak bildirildi.

ERZURUM İBRAZINDA ÖDENEN ÇEK VERİLERİ

Erzurum zamanında ödenen çek sayısı yüksekliği bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde Van’ın ardından 2’inci, zamanında ödenen çek tutarı bakımından ise Van ve Malatya’nın ardından 3’üncü sırada yer aldı.

ERZURUM ÇEK SAYISI AYLIK DAĞILIM

Erzurum’da en fazla sayıda çek ödemesinin yapıldığı dönem 12 bin 865 çekle Haziran ayı, en yüksek tutarda çek ödemesinin yapıldığı dönem ise 435.8 milyon TL ile Ağustos ayı olarak kaydedildi. İlde ocak ayında 8 bin 595, şubat ayında 5 bin 890, mart ayında 10 bin 221, nisan ayında 7 bin 990, mayıs ayında 3 bin 890, haziran ayında 12 bin 865, temmuz ayında 4 bin 272, ağustosta 12 bin 284 çek zamanında ödendi.

ERZURUM ÇEK TUTARI AYLIK DAĞILIM

Erzurum’da zamanında ödenen çek tutarı 2 milyar 503 milyon TL’ye ulaştı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre Erzurum’da zamanında ödenen çek tutarı ocak ayında 332.0 milyon, şubat ayında 245.3 milyon, mart ayında 369.5 milyon, nisan ayında 300.9 milyon, mayıs ayında 194.2 milyon, haziran ayında 427.6 milyon, temmuz ayında 197.7 milyon, ağustosta 435.8 milyon TL olarak bildirildi.

ERZURUM AĞUSTOS DÖNEMİ KONUT SATIŞLARI

Erzurum’da Ağustos ayında bin 41, 8 aylık süreçte ise 6 bin 270 konut satışı gerçekleşti. İlde Ağustos ayında satılan konut sayısı 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 26,95; Ocak Ağustos dönemi konut satış sayısı ise 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 34,80 oranında artış gösterdi.

ERZURUM AĞUSTOS 2020 VERİLERİ

Erzurum’da Ağustos ayında 444 ipotekli, 597 de diğer yollardan olarak toplam bin 41 konut satışının gerçekleştirildiği açıklandı. 2019 yılı Ağustos ayına göre ipotekli konut satışları yüzde 67,54 oranında arttı, diğer yollardan satılan konut sayısındaki artış oranı ise yüzde 7,56 oldu. 2019 yılının aynı döneminde 265 ipotek, 555 de diğer yollardan 820 konut satışı yapılmıştı.

ERZURUM OCAK AĞUSTOS 2020 VERİLERİ

İlde bu yılın 8 ayında 2 bin 761 ipotek, 3 bin 509 da diğer yollardan olmak üzere toplam 6 bin 270 konut satışı yapıldı. 2019 yılının Ocak Ağustos dönemine göre ipotekli konut satış sayısı yüzde 286,6 oranında arttı, diğer yollardan konut satış sayısı ise yüzde 10,87 oranında geriledi. Erzurum’da 2019 yılının Ocak Ağustos döneminde 714 ipotek, 3 bin 937 diğer yollardan 4 bin 651 konut satışı gerçekleşmişti.

ERZURUM BÖLGESEL KONUT SATIŞ PERFORMANSI

Erzurum, 8 aylık periyodda konut satış sayısıyla bölge illeri sıralamasında Malatya ve Elazığ’ın ardından 3’üncü oldu. İl Türkiye illeri sıralamasında ise 34’üncü sıradan 33’üncü sıraya çıktı.

AĞUSTOS AYI BÖLGESEL SATIŞ VERİLERİ

Ağustos ayında Erzurum’da bin 41, KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında bin 500, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 2 bin 322, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise 5 bin 346 konut satışı gerçekleşti. Erzurum’un ağustos ayı konut satış payı KUDAKA istatistik Bölgesinde yüzde 69,4, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 44,83 oldu.

AĞUSTOS AYI İPOTEK VE DİĞER YOLLARDAN SATIŞ

Ağustosta Erzurum’da 444 ipotek, 597 birinci el; KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 620 ipotek, 880 diğer; Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 960 ipotek bin 362 diğer; Doğu Anadolu Bölgesinde ise bin 883 ipotek, 3 bin 663 diğer yollardan konut satışı yapıldı. Doğu Anadolu’da satılan konutlar içinde ipotekli satış payı yüzde 35.2 olarak belirlendi.

ERZURUM OCAK AĞUSTOS İHRACAT VERİLERİ

Türkiye ihracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Erzurum’da bu yılın ağustos ayında 2 milyon 936 bin dolar; yılın ocak ağustos ayları kapsamında ise 18 milyon 840 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirildi. İl Bölge illeri içinde ihracat değeri yüksekliği sıralamasında 6’ıncı sıradan 5’inci sıraya yükseldi.

ERZURUM 8 AYLIK SÜREÇ

Erzurum’da bu yılın 8 ayı düzeyinde en yüksek değerde ihracatın yapıldığı dönem 3.2 milyon dolarla temmuz ayı oldu. Verilere göre ilden, ocak ayında 2.3 milyon, şubat ayında 2.2 milyon, mart ayında 2.3 milyon, nisan ayında 1.6 milyon, mayıs ayında 1.5 milyon, haziran ayında 2.5 milyon, temmuz ayında 3.2 milyon, ağustos ayında da 2.9 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

AĞUSTOS AYI VERİLERİ VE ERZURUM

TİM verilerinde; Ağustos 2020 döneminde Erzurum’dan 2 milyon 936 bin dolar, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 3 milyon 973 bin dolar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 12 milyon 706 bin dolar, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden ise 54 milyon 906 milyon değerinde ihracat kaydedildiği bildirildi.

OCAK AĞUSTOS DÖNEMİ VE ERZURUM

Bu yılın Ocak Ağustos aylarını kapsayan 8 aylık bölümünde Erzurum’dan 18 milyon 840 bin dolar, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 31 milyon 273 bin dolar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 101 milyon 350 bin dolar, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden ise 418 milyon 137 milyon değerinde ihracat yapıldı.

ERZURUM İHRACAT SEKTÖR VERİLERİ

Erzurum’dan bu yılın ağustos ayında 11, 2020 Ocak Ağustos ayları diliminde ise 17 sektörün ihracat gerçekleştirdiği açıklardı. Ağustos ayında en fazla değerde ihracat yapan 3 sektör Çimento, Kimya ve Madencilik sektörleri oldu. Yılın 8 ayında ise en fazla değerde ihracat yapan 5 sektör Kimya, otomotiv, Çimento, Madencilik ve demir sektörü olarak aktarıldı.

SEKTÖREL PAYLAR

8 ayda 18 milyon 840 bin dolar tutarında ihracatın yapıldığı Erzurum’da, ihracat toplamı içinde sektörel paylar Kimyevi maddeler ve mamullerinde yüzde 20.30, otomotiv endüstrisi sektöründe yüzde 19.71, çimento sektöründe yüzde 18.91, madencilik sektöründe yüzde 18.82 ve demircilik sektöründe de yüzde 9.24 oldu.

5 SEKTÖR İHRACATINDA ARTIŞ

Erzurum’dan bu yılın 8 ayında 5 sektör ihracatında artış, 10 sektör ihracatında ise düşüş kaydedildi. İhracat değerindeki artış oranları Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünlerinde yüzde 95.32, iklimlendirme sanayisi ürünlerinde yüzde 59.5, otomotiv endüstrisi ürünlerinde yüzde 48, madencilik ürünlerinde yüzde 43.97 ve demir sektörü ürünlerinde ise yüzde 7.80 oldu.

AĞUSTOSTA 41 ÜLKEYE İHRACAT

Erzurum’dan bu yılın ağustos ayı kaydında gerçekleştirilen ihracat bir önceki yılın ağustos ayına göre yüzde 25.79’luk artışla 2 milyon 334 bin dolardan 2 milyon 936 bin dolara; bu yılın 8 ayında yapılan ihracat da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.50’lik artış ile 17 milyon 363 bin dolardan 18 milyon 840 bin dolara yükseldi.

TİM VERİLERİ

Erzurum’dan bu yılın Ağustos ayında 13, Ocak Ağustos ayları kapsamında ise 41 ülkeye ihracat yapıldı. Dönemde en fazla ihracat yapılan ülke ABD olarak bildirildi. 8 aylık süreçte bir önceki yılın aynı dönemine göre 15 ülkeyle yapılan ihracat değeri yükseldi, 16 ülkeyle kaydedilen ihracat değeri ise düşüş gösterdi.

EN FAZLA DEĞERDE İHRACAT YAPILAN 5 ÜLKE

TİM verilerine göre bu yılın Ağustos ayında en fazla değerde ihracatın yapıldığı 5 ülke Senegal, Ukrayna, Gürcistan, Irak ve ABD olarak kaydedildi. Ocak Ağustos 2020 döneminde ise en yüksek değerde ihracatın gerçekleştirildiği 5 ülke ABD, Gürcistan, ırak, Azerbaycan ve Ukrayna olarak belirlendi.

4 KITAYA İHRACAT

Bu yılın Ocak Ağustos ayları arasında Erzurum’dan Avrupa kıtasından 23, Afrika kıtasından 7, Amerika kıtasından 2, Asya kıtasından 9 ülkeye ihracat yapıldı. Kıtalar bazında en fazla ihracat yapılan ülkeler Amerika Kıtasında ABD, Avrupa Kıtasında Gürcistan, Asya Kıtasında ırak, Afrika Kıtasında ise Senegal olarak değerlendirildi.

ERZURUM KURUMSAL VİZYONU

Erzurum, sermaye şirketleri, yatırım fonları, emeklilik yatırım fonları, konut ve varlık finansmanı fonları, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler ile iş ortaklıklarının oluşturduğu Kurumlar Vergisi Faal Mükellefi sayısı bazında bölge illeri sıralamasında 4’üncü sırada yer aldı.

ERZURUM’UN PAYI

İlde bu yılın ağustos ayı itibariyle kurumlar Vergisi faal mükellefi sayısı 3 bin 243’e ulaştı. İlde kaydedilen kurumlar Vergisi faal mükellefi sayısı KUDAKA Bölgesinde yüzde 67,84, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde yüzde 38,08, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 11,98 ve ülke toplamında ise yüzde 0,36’lık dilim oluşturdu.

ERZURUM MÜKELLEF VERİLERİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Erzurum’da 10 bin 409 Gelir Vergisi, 8 bin 480 Basit usulde Gelir Vergisi, 3 bin 243 Kurumlar Vergisi, 15 bin 246 Gelir Stopaj vergisi, 7 bin 393 Gayrimenkul Sermaye İradı ve 13 bin 456 Katma Değer Vergisi(KDV) faal mükellefi bulunduğu bildirildi.

AKTİF MÜKELLEF

Gelir Vergisi, Basit Usulde Gelir vergisi, Kurumlar Vergisi faal mükelleflerinin oluşturduğu Aktif mükellef sayısı 2019 aralık ayına göre yüzde 3,62, 2020 Temmuz ayına göre yüzde 0,29 oranında arttı. İlde 2019 aralık ayında 21 bin 550, 2020 ocak ayında 21 bin 595, şubat ayında 21 bin 620, mart ayında 21 bin 679, nisanda 21 bin 724, mayıs ayında 21 bin 799, haziranda 21 bin 981, temmuzda 22 bin 67, ağustosta 22 bin 132 aktif mükellef bulunduğu kaydedildi.

ARALIK 2019’A GÖRE DEĞİŞİM

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, Ağustos ayında, 2019 yılı aralık ayına göre basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellef sayısı 8 bin 318’den 8 bin 480’e, gelir vergisi mükellef sayısı 10 bin 145’den 10 bin 409’a, kurumlar vergisi faal mükellef sayısı 3 bin 87’den 3 bin 248’e, gelir stopaj vergisi faal mükellef sayısı 13 bin 991’den 15 bin 246’ya, KDV mükellefi sayısı 13 bin 29’dan 13 bin 456’ya yükseldi.

ERZURUM AĞUSTOS DÖNEMİ HAVA ULAŞIMI

Bu yılın Ocak Ağustos döneminde, Erzurum Havalimanına iniş ve kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 2 bin 862, dış hatlarda 51, toplamda ise 2 bin 913 olarak kaydedildi. İl’de uçak trafiği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 oranında geriledi.

8 AYLIK YOLCU VERİLERİ

DHMİ verilerine göre, Erzurum Havalimanı bu yılın Ocak Ağustos ayları toplamında 346 bin 923 yolcuya hizmet verdi. Erzurum Havalimanından iniş ve biniş trafiği kapsamında 344 bin 869 iç hat, 2 bin 54 de dış hat yolcusu yararlandı. Havalimanından yararlanan dış hat yolcu sayının toplam yolcu sayısı içindeki payı yüzde 0,59 olarak hesaplandı.

8 AYLIK TİCARİ UÇAK VERİLERİ

DHMİ verilerine göre, Erzurum Havalimanında 2020 yılının Ocak Ağustos döneminde 2 bin 264 ticari uçak seferi gerçekleşti. Ticari uçak seferlerinin 15’i dış hat, 2 bin 249’u da iç hat üzerinden kaydedildi. Dış hatlar üzerinden gerçekleştirilen ticari uçak seferi sayısı toplam ticari uçuş sayısı içindeki payı yüzde 0,66 oldu.

ERZURUM AĞUSTOS TÜFE’Sİ

TÜİK Ağustos 2020 dönemi Erzurum İstatistik Bölgesi TÜFE sonuçlarını açıkladı. Erzurum İstatistik Bölgesi’nde, fiyatlar Temmuz ayına göre yüzde 0,59 oranında artış kaydetti. Yıllık fiyat artış oranının yüzde 12,16 olarak belirtildiği Erzurum Bölgesi’nde, fiyatlar 2019 Aralık ayına göre de yüzde 7,59 oranında arttı, 12 aylık ortalamalara göre fiyat değişim oranı da yüzde 12,51 olarak kaydedildi.

AĞUSTOS 2020 DÖNEMİ TÜRKİYE ORTALAMASI VE ERZURUM

TÜFE Ağustos 2020 dönemi verileri bazında, Erzurum İstatistik Bölgesi’nde enflasyon, Türkiye ortalamasına göre, aylık bazda yüzde 0,27 oranında düşük çıktı. Bölgede TÜFE, 2019 yılı aralık ayına göre de yüzde 0,30 oranda artış gösterdi, 12 aylık ortalamalara göre fiyat değişim oranı yüzde 1,24, yıllık TÜFE ise yüzde 0,39 oranında yüksek olarak belirlendi.

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