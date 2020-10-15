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Mehmet Özdilek: “Bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz” BB Erzurumspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İHA

Mehmet Özdilek: “Bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz” BB Erzurumspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in ilk 4 haftasında iyi bir performans sergileyerek milli araya girdiklerini söyleyen BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, “Bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz” dedi.
BB Erzurumspor, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda karşılaşacağı A.Hatayspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile devam etti. Mavibeyazlıların tecrübeli çalıştırıcı Mehmet Özdilek de idman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özdilek: “Ritim yakalamıştık”
Milli arayı iyi değerlendirdiklerini söyleyen Özdilek, “Milli maçlardan sonra tekrar hafta sonu itibariyle ligler başlayacak. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Kendi sahamızda bir hazırlık maçı da oynadık. İyi bir hazırlık maçı oldu. Hafta sonu deplasmanda Hatayspor’a karşı oynayacağız. Bizim gibi lige yeni çıkan bir ekip. Milli takıma giden oyuncularımız vardı. Fernolle döndü, Novikovas yarın öğleden sonra Erzurum’da olacak. 7 günde 3 üst düzey maç oynadı. Sakatlanmadan dönmeleri sevindirici. Petrus büyük bir ihtimalle bu hafta bizimle olmayacak. Kaan’ın adalesinde bir sakatlığı var, durumuna bakacağız. Dönüşler zor olabiliyor. Ritim yakalamıştık. Son süreçte Ricardo katıldı, Leo katıldı. Doğru bir süreç geçirdik. Bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz” diye konuştu.

"Ricardo oynamaya hazır"
Mehmet Özdilek, Sadiku’yla ilgili sorulan bir soruyu, “Hazırlık maçında oynattık. Hala sıkıntıları var. Fiziksel sıkıntılarının yanı sıra diziyle ilgili sorunu var. Geri dönmek istiyor. Donald hastalık geçirmişti. İyiye gidiyor. 40 haftalık periyotta önümüzdeki ay kupa maçlarının da başlamasıyla çarşamba pazar zorlu bir süreç başlayacak. Ricardo kendi takımıyla antrenmanlıydı. Geldiği günle bugün arasında üzerine koyarak devam ediyor. Hazırlık maçında gördük. İyi sinyaller verdi. Amacımız sakatlamadan bu süreci atlatabilmek. Bugün itibariyle oynamaya hazır gibi duruyor. Sissoco önemli bir futbolcu. Geçen seneyle bu sene arasında çok büyük fark var. Oynadığı hazırlık maçında iyi bir görüntü verdi. Takımı kişilere değil takım oyununa uygun bir hale getirmek arzusundayız” cümleleriyle cevapladı.
4 haftalık süreçte belli bir ritim yakaladıklarının altını çizen başarılı teknik adam, “Bu ritmi sürdürmek en büyük arzumuz. Dönüşler zaman zaman sıkıntı yaşatabiliyor. Bunu minimize etmek istiyoruz. Hatay’a giderken tek amacımız kazanmak olacak. Kolay maç olmayacak. Hem bizim adımıza hem de rakip adına” şeklinde konuştu.

"Locası olmayan stadyumlar için eşitsizlik olacak"
Stadyumların ufak ufak seyirciye açılması için hazırlıklar yapıldığını da hatırlatan 54 yaşındaki Özdilek, locası bulunan statlara futbolseverlerin alınmasıyla alakalı da, “Locaların olmaması handikap. Bunun kararını biz veremeyiz. Eşitsizlik söz konusu. Belli bir süre sonra localardan statlara döneceğiz. Yavaş yavaş stadyumlara seyircinin alınması özlenen bir tablo. Avrupa liglerinde, milli maçlarda gördük. Yüzde 30 seyirci alınıyor. Yüzde 1015 seyircili futbola dönmek an büyük hayalimiz. İç saha avantajı önemli. Seyircinin takım üzerindeki etkisi bizim için çok önemli. Çok uzun bir süreç kaldığını düşünmüyorum” dedi.

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