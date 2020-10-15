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Palandöken Meclisinden saha incelemesi Sunar: ‘Durmak yok, yola devam’ Sunar: ‘Palandöken Gönül Belediyeciliği adresidir’

İHA

Palandöken Meclisinden saha incelemesi Sunar: ‘Durmak yok, yola devam’ Sunar: ‘Palandöken Gönül Belediyeciliği adresidir’

Palandöken Belediyesi Meclis üyeleri ilçede 2020 düzeyinde kaydedilen yatırım ve programlı çalışmaları sahada inceleyerek, değerlendirmede bulundular. Belediye’nin yıl için öngörülen program hedeflerini aştığını, yatırımların vizyoner bir süreci ifade ettiğini belirten Meclis üyeleri, Belediye Başkanı Sunar ve çalışma ekibine teşekkür ettiler.
Başkan Muhammet Sunar ile birlikte Hüseyin Avni Ulaş Mahallesinde hayata geçirilen prestij Caddesi Projesiyle birlikte yürütülen altyapı çalışmalarını inceleyen Meclis üyeleri, daha sonra Başkan Sunar’ın girişimleri neticesinde Palandöken Belediyesi’ne tahsisi gerçekleşen Şantiye alanında çalışmaları yerinde gözlemlediler. Abdurrahman Gazi Mahallesi’nde incelemelerini sürdüren Meclis Üyeleri, alt yapı güncelleştirme faaliyetleriyle birlikte Emniyet TOKİ’ler mevkiinde trafiğe açılan prestij cadde projesi ilerleme safhasını gözlemleyerek, Kent Ormanında uygulanan Nefes Projesini etüt ettiler.
Sunar’dan Meclis Üyelerine Teşekkür
Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, yatırım denetleme ve izleme çalışması gerçekleştiren Palandöken Belediyesi meclis üyelerine teşekkür etti. Sunar, “Gezimize katılan meclisimizin Ak Parti, MHP ve İyi Parti Grup üyelerine teşekkür ediyorum. Palandöken ilçemize hizmet için uyum içerisinde çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.
Hüseyin Avni Ulaş Mahallesinde Prestij Mesaisi
Hüseyin Avni Ulaş mahallesinde yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Sunar, “Hüseyin Avni ulaş mahallemizde, 112 Acil Servis’in karşısında bulunan Aladağ sokakta çalışmalarını tamamlamak üzere olduğumuz Prestij Caddemizi meclis üyelerimizle birlikte inceledik. Araç, bisiklet ve yürüyüş yolları, çevre düzenlemesiyle eşine az rastlanır bir eser ortaya çıkarıyoruz. Hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.
“Bedelsiz, 132 dönümlük şantiye alanı kazandırdık”
Palandöken Belediyesi’ne kazandırdıkları 132 dönümlük şantiye alanında kaydedilen alt ve üst yapı çalışmalarına ilişkin bilgilendirmede bulunan Başkan Sunar, “Hiçbir bedel ödemeden, girişimlerimiz neticesinde belediyemize 132 dönümlük bir alan kazandırdık. Bu alanda alt ve üst yapı çalışmalarımız devam ediyor. Tamamlandığında, konutlar arasında kalmış şantiyemizin nakil işlemini gerçekleştireceğiz. Uğurlu olsun.” diye konuştu
Yaşamın Canlı, Yapıların Eski Olduğu Alanları Yeniliyoruz
Daha sonra Abdurrahmangazi Mahallesinde yürütülen çalışmaları, meclis üyelerine aktaran Sunar, “Abdurrahmangazi mahallemizde oldukça kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Eski ismiyle Kazım Yurdalan Mahallemiz, yaşamın canlı olduğu, fakat yapıların oldukça eski olduğu bir alan. Haliyle o alanda kaldırımlarımız, yollarımızda ciddi bir çalışma gerçekleştirdik. Onlarca sokakta kaldırım, yol, asfalt çalışmalarını yenilemiş bulunduk. Mahallemizde sadece küçük bir alanda dönüşüme gitmedik. Çünkü belirtmiş olduğumuz alanda 2021 yılı düzeyinde cephe yenileme çalışması düşünüyoruz. Yine mahallemizde bulunan Mezarlık altı diye tabir edilen mekanlarda yapmış olduğumuz yol çalışmalarını da yerinde inceledik. Bu bölge biraz dezavantajlı olması hasebiyle okul yollarıyla ilgili özellikle kış aylarında ciddi sıkıntılar yaşıyorduk. Bu yıl okul yollarını da asfalt dökerek yeniledik. Böylelikle bölgede eğitim gören çocuklarımız da refaha kavuşmuş oldu.” dedi
Prestij Caddesi Trafiğe Açıldı
Aynı mahalleye bir de yeni bir arter kazandırdıklarını anlatan Başkan Sunar, “Abdurrahmangazi mahallemizde yürüttüğümüz çalışmaları, TOKİ’ler Mevki, Emniyet Müdürlüğü arkasında trafiğe yeni açtığımız Prestij Caddesi ile taçlandırdık. Bu nokta önceden araç ve yayaların geçemediği bir konumdaydı. Bordür, tretuvar, asfalt ve çevre düzenleme programını tamamlayarak yolu trafiğe açtık. Rabbim kazasız belasız kullanmayı nasip etsin.” temennisinde bulundu
Sunar Tarih Verdi
Nefes Projesi kapsamında hayata geçirilmesi planlanan Kent ormanı hakkında bilgi aktaran
Sunar, Kent Ormanı’nın 20121 mayıs ayında hizmete gireceğini bildirdi. 3 doğal havuzun da yer aldığı Kent orman Projesiyle, Palandöken bazında Erzurum’a yeni bir soluk kazandırmayı hedeflediklerini belirten Sunar, Turizm ilçesi olan Palandöken’de yeşil çevre adına önemli bir adım atıldığını kaydetti.
Meclis Üyelerinden Başkan Sunar Ve Ekibine Övgü
Göreve geldiği günden bugüne kadar mütevazi üslubu ile gönül belediyeciliğinin örnek isimlerinden olan Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar’ın hizmet belediyeciliğinde de fark koyduğunu dile getiren Palandöken Belediyesi Meclis üyeleri, gezi sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundular.
İyi Parti Grup Başkanvekili Güneş: Başkanımızı Ve Ekibini Tebrik Ediyoruz
Palandöken Belediyesi Meclis Üyesi, İyi Parti Grup Başkanvekili Gündüz Güneş, “Yaklaşık iki buçuk saat boyunca Belediye Başkanımız ve Belediye meclis üyelerimizle birlikte Palandöken Belediyesi’nce yapılmış olan çalışmaları yerinde inceleme fırsatı bulduk. Belediye Başkanımız Sayın Sunar, ilçede yapılan ve yapılacak olan projelerle ilgili bilgileri aktardı. Bu manada Belediye başkanımız nezdinde hem kendilerini hem belediye çalışanlarını tebrik ediyoruz. İnşallah bu çalışmalar daha güzel işlere vesile olacaktır. Bir yıl içerisinde yapılan bu yatırımların Palandöken halkı ve Belediyemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, teşekkürlerimi sunuyoruz.” dedi
MHP Grup Başkanvekili Kızılkaya: Yerinde Ve Güzel Çalışmalar
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Fahrettin Kızılkaya da yürütülen çalışmalardan övgüyle bahsederek, “Palandöken Belediyemizin seçim çalışmalarında verdiği sözleri Belediye Başkanımız Muhammet Sunar ile birlikte bir bir yerine getirdiğini görüyoruz. Bugünde belediye başkanımız gerekli ilgi ve alakayı göstererek belediye meclis üyeleriyle birlikte saha çalışmalarını yerinde inceledik. Asfalt, kaldırım prestij cadde ve son olarak Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Kent Ormanı’nda devam eden çalışmaları inceledik. Yapılan bu çalışmaların yerinde ve güzel olduğunu görüyoruz. Belediye başkanımız nezdinde belediye çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Meclis olarak da her zaman destek vereceğimizi söylüyor, çalışmalarda başarılar diliyoruz.” diye konuştu
Ak Parti Grup Başkanvekili Özdemir: İftihar Ediyoruz
Palandöken Belediye Başkan Yardımcısı, AK Parti Grup Başkanvekili Ensar Özdemir de, Başkan Sunar idaresinde yürütülen çalışmaların iftihar vesilesi olduğunu belirtti. Özdemir değerlendirmesinde, “Sosyal belediyecilikten alt yapı hizmetlerine, prestij caddelerden, Kent ormanına kadar birçok projeyi meclis üyelerimizle birlikte gezdik. Meclis üyelerimiz yapılan çalışmaları yerinde gözlemlediler. Hakikaten takdire şayan işler Başkanımız Muhammet Sunar liderliğinde hayat buluyor. Her güzel çalışma için başkanımıza, çalışanlarımıza teşekkür ediyor, vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz.” İfadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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