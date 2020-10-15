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YÖK 2020 Üstün Başarı Ödülü Atatürk Üniversitesi’nin

İHA

YÖK 2020 Üstün Başarı Ödülü Atatürk Üniversitesi’nin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde 20202021 Yükseköğretim Akademik Yılı açılış töreni gerçekleştirildi.
Törene Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı iştirak ederken, devlet erkanının yanı sıra bakanlar, YÖK üyeleri, ilgili kurum başkanları, büyükelçiler, üniversite rektörleri ile YÖK 100/2000 Doktora Projesi kapsamında ülke için öncelikli alanlarda doktora eğitimi gören öğrenciler katıldı.
Törenin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uzaktan eğitim tecrübesinin önemli olduğunu ancak örgün eğitimin yerini tutmayacağını belirterek, kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitimi başlatmayı hedeflediklerini söyledi.
"81 İlin Tamamına Üniversite Kurulmasını Sağladık"
“Ülkemizin potansiyeli ve ihtiyacı mevcut kapasitenin üstündeydi. Belki gafletten belki kasıttan, üniversitelerin yaygınlaştırılmasına engel olunuyordu” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sözümüzü tuttuk ve 81 ilin tamamına üniversite kurulmasını sağladık. Toplam 207 kamu ve vakıf üniversitemiz, 176 bin akademik personeliyle 8 milyon 267 bin öğrencimize eğitimöğretim veriyor. Gençlerin en büyük itiraz konusu olan harçları da biz kaldırdık. Ücretsiz eğitim hayalini gerçeğe dönüştürdük. Yurtların kapasitesinin arttırılmasında geç kalmadık, süratle herkese burs veya kredi vermeye kadar pek çok yeniliğe imza attık” ifadelerini kullandı.
"Yabancı Öğrenci Sayısı, Ülkemize Duyulan Güvenin İfadesidir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İsteyen her gencimize yükseköğretim yolu açıldı. 2006'dan sonra kurulmuş üniversitelerimiz arasında dünyada ilk 800'ün arasına girmeyi başaranlar olduğunu görüyoruz. Doğru stratejilerle doğru adımlar atıldığında dünya çapında neticeler elde ediliyor. Ülkemizde yabancı öğrenci sayısının 200 bini aşmış olması Türkiye'ye duyulan güvenin ifadesidir. Anadolu'nun dört bir yanında gurur abidesi olarak yükselen üniversitelere daha önem veriyoruz.”
"YÖK Anadolu Projesi Başlıyor”
“Yeni bir projenin müjdesini paylaşmak istiyorum: YÖKAnadolu projesi. Bu çalışma Anadolu'daki yeni gelişen üniversiteleri nispeten daha gelişmiş üniversitelerle eşleştirerek, eksikliklerin hızlıca giderilmesini hedefliyor. Gelişmiş üniversitelerin altyapısı, kadro ve birikimi, Anadolu'daki henüz yolun başında olan üniversitelerin istifadesine açılmış olacak. Bu programı bu akademik yılın 2. döneminden itibaren hayata geçiriyoruz. YÖKSanal laboratuvar projesi ile de fen, mühendislik, eczacılık gibi fakültelerin programlarında yer alan genel kimya ve fizik dersleri sanal ortamda verilecektir. İlk olarak dijital dönüşüm projesinde yer alan 24 üniversitede yer alan 15 bin öğrenci bundan faydalanabilecektir.”
Rektör Çomaklı, Üstün Başarı Ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Elinden Aldı
Törenin son bölümünde, YÖK tarafından her yıl bireysel ve kurumsal olmak üzere iki kategoride dağıtılan YÖK 2020 Üstün Başarı Ödülleri, akademisyenlere ve yükseköğretim kurumlarına Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi.
Törende Atatürk Üniversitesi, “2020 Yılı Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü” ile kurumsal ödül almaya hak kazanan üniversitelerden biri oldu. “Kırsalda Gezici Hayvan Sağlığı Poliklinik ve Eğitim Hizmetlerinin Sağlanması” Projesiyle ödüle layık görülen Atatürk Üniversitesinin ödülünü Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.
2020 Yılı Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülüne layık görülmenin Atatürk Üniversitesi için büyük gurur kaynağı olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, ödülü Atatürk Üniversitesinin tüm mensupları adına aldığını söyledi.
YÖK 2020 Üstün Başarı Ödülünün üniversiteye kazandırılması hususunda emeği geçen herkese teşekkür eden Rektör Çomaklı, el ele vererek yeni başarılara ve yeni gururlara imza atılacağını vurguladı.

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