Besici baba ve oğlundan, 128 bin lira dolandırıldıkları iddiası 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Besici baba ve oğlundan, 128 bin lira dolandırıldıkları iddiası 

DHA

Besici baba ve oğlundan, 128 bin lira dolandırıldıkları iddiası 


Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da tanıştığı 3 kişiden hayvan almak üzere Muş'a giden Yaşar Çamoğlu (48) ile oğlu Erkan (25), 128 bin 750 TL dolandırıldıklarını ileri sürerek suç duyurusunda bulundu.
Erzurum'un Pasinler ilçesinde yaşayan Yaşar Çamoğlu ile birlikte hayvancılık yapan oğlu Erkan Çamoğlu, kent merkezi Karayolları semtinde otobüs beklerken kendilerini Sait, Selman ve Erkan olarak tanıtan 3 kişinin aracına bindi. Pasinler ilçesine giderken Muş Bulanıklı olduklarını belirten 3 kişi Erkan Çamoğlu'na istemesi halinde çok uygun fiyata büyükbaş satabileceklerini söyledi. Bir hafta sonra Erkan Çamoğlu'nu telefonla arayan 3 kişi, 39 adet hayvanı uygun fiyata satabileceklerini bildirdi. Bunun üzerine Erkan Çamoğlu, babası Yaşar Çamoğlu ile birlikte hayvan alımı için 13 Eylül günü Bulanık ilçesine gitti. İlçede buluştukları 3 kişiyle Bulanık'ın Yazbaşı köyü Kortegül mezrasında giden babaoğul, satın alacakları 22 adet büyükbaş ile 17 adet danayı gördü. Burada pazarlık yapan babaoğul, hayvanlar için 128 bin 750 TL'ye anlaştı.
Bir gün sonra Bulanık'ta banka şubesine giderek parayı çeken YaşarErkan Çamoğlu, mezraya giderek ödemeyi yaptı. İddiaya göre parayı alan 3 kişi, hayvanları taşıyacak TIR'da sorun olduğunu belirterek, bir gün sonra Erzurum'a göndereceklerini belirtti. Erzurum'daki evlerine dönen babaoğul, 15 Eylül'de hayvanlar gelmeyince bir kez daha satıcılarla görüştü. Baba ve oğlu, şüphe üzerine yaptıkları araştırmada hayvanları satanların asıl isimlerinin G.A., V.A. ve S.S. olduğunu öğrendi. Konuştukları kişilerden ya hayvanları ya da parayı isteyen babaoğul "Paranızı da hayvanlarınızı da vermiyoruz" cevabı üzerine Pasinler Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
'PARAYI ALDIKLARINA DAİR İMZALARI VAR'
Muş Bulanıklı olduklarını söyleyen 3 kişiyle Erzurum'da tanıştıklarını belirten Erkan Çamoğlu, "Bana kendilerini Sait, Selman ve Erkan olarak tanıtan 3 kişi, 'Yazbaşı köyünde hayvanımız var' dediler. Bir hafta sonra bizi köylerine çağırdılar. Babamla birlikte köylerine gittik. Ahırlarındaki hayvanları bize gösterdiler. Yaptığımız pazarlık sonucu anlaştık. İlçe merkezine banka şubesine giderek çektiğimiz 128 bin 750 TL'yi köylerine götürerek teslim ettik. Parayı teslim ettiğimize dair köyde aramızda bir tutanak tuttuk. O gün hayvanları taşıyacak TIR'da sorun olduğunu bir gün sonra göndereceklerini belirterek bizi gönderdiler. 14 Eylül'de hayvanlar gelmeyince yine aradık bu kez de hayvanların küpelerinde sorun olduğunu söylediler. Ancak hayvanlar yine gelmeyince biz yine aradık. Bu kez bize 'Ne hayvanlarınızı ne de paranızı vereceğiz. Biz çeteyiz bizden para ve hayvan alamazsınız' dediler. Bunun üzerine sonradan isimlerinin G.A., V.A. ve S.S. olarak öğrendiğimiz 3 kişi hakkında şikayetçi olduk" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2020-10-16 08:50:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaşlı kadın, boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yaşlı kadın, boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
Yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
YÖK 2020 Üstün Başarı Ödülü Atatürk Üniversitesi’nin
YEREL HABERLER YÖK 2020 Üstün Başarı Ödülü Atatürk Üniversitesi’nin
Muharrem İnce Doğu illerinde Muharrem İnce, AK Parti'li Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen’i dirsek selamı ile selamladı
YEREL HABERLER Muharrem İnce Doğu illerinde Muharrem İnce, AK ...
CHP Milletvekillerinden ETSO’ya ziyaret
YEREL HABERLER CHP Milletvekillerinden ETSO’ya ziyaret
300 kişinin iş sahibi olacağı kursun protokolü imzalandı
YEREL HABERLER 300 kişinin iş sahibi olacağı kursun protokolü ...
Aşkale eski Belediye Başkanına beraat kararı
YEREL HABERLER Aşkale eski Belediye Başkanına beraat kararı
Mehmet Özdilek: Seyircili futbol müsabakasına dönmek en büyük hayalimiz
YEREL HABERLER Mehmet Özdilek: Seyircili futbol müsabakasına dönmek ...
Palandöken Meclisinden saha incelemesi Sunar: ‘Durmak yok, yola devam’ Sunar: ‘Palandöken Gönül Belediyeciliği adresidir’
YEREL HABERLER Palandöken Meclisinden saha incelemesi Sunar: ‘Durmak ...
Mehmet Özdilek: “Bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz” BB Erzurumspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Mehmet Özdilek: “Bıraktığımız yerden devam etmek ...
Üreten Kadınlar Projesi hayata geçiyor
YEREL HABERLER Üreten Kadınlar Projesi hayata geçiyor
Erzurum Eczacılar Odası Vatandaşları uyardı Eczacılar Odası Başkanı Mahmut Uçar: ‘Sağlığı paraya endekslemek topluma yapılabilecek en büyük kötülüktür’
YEREL HABERLER Erzurum Eczacılar Odası Vatandaşları uyardı Eczacılar ...
DOSİAD Ağustos ayı Erzurum Bülteni yayımlandı
YEREL HABERLER DOSİAD Ağustos ayı Erzurum Bülteni yayımlandı
TBMM’de Olur ve Karaçoban konuşuldu Aydemir: ‘Erzurum yüksek değerler adresi’ Aydemir Karaçoban ve Olur’u gündeme taşıdı
YEREL HABERLER TBMM’de Olur ve Karaçoban konuşuldu Aydemir: ‘Erzurum ...
Aydemir’den Yıldırım’a sert tepki
YEREL HABERLER Aydemir’den Yıldırım’a sert tepki
Tekstil atölyesinde 75 kadın istihdam ediliyor Erzurum Büyükşehir Belediyesi istihdamı desteklemeye devam ediyor ESMEK binasında faaliyete geçen atölyede maske ve terlik üretimi yapılacak
YEREL HABERLER Tekstil atölyesinde 75 kadın istihdam ...
Tarihçi Yüksel: Ermenilerin Azerbaycan'da sivillere saldırısı 102 yıl önceyi hatırlatıyor
YEREL HABERLER Tarihçi Yüksel: Ermenilerin Azerbaycan'da sivillere ...
Aşkale Belediyesi köy yollarını denetledi
YEREL HABERLER Aşkale Belediyesi köy yollarını denetledi
İstihdama KUDAKA desteği
YEREL HABERLER İstihdama KUDAKA desteği
Erzurumlu zabıtalar Azerbaycan’a destek için hazırda bekliyor Başkan Orhan, “Azerbaycan çağırdığında ön saflarda Aziziye Belediyesi zabıta ekipleri yer alacak” Alaca’dan Azerbaycan’a destek Ermenistan’a tepki
YEREL HABERLER Erzurumlu zabıtalar Azerbaycan’a destek için hazırda ...
Başkan Sekmen’den sanayi çıkarması
YEREL HABERLER Başkan Sekmen’den sanayi çıkarması
Büyükşehir asırlık yollar inşa ediyor
YEREL HABERLER Büyükşehir asırlık yollar inşa ediyor
Erzurumlu zabıtalar, Azerbaycan'a desteğe gitmek istiyor
YEREL HABERLER Erzurumlu zabıtalar, Azerbaycan'a desteğe gitmek ...
Erzurum’da 20 milyon Bej ve 5 milyon metreküp mavi mermer rezervi bulundu
YEREL HABERLER Erzurum’da 20 milyon Bej ve 5 milyon metreküp mavi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X