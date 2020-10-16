Erzurum'da Pandemi süreci112 ekiplerinin eğitimlerini durduramadı

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü 112 ekipleri, pandemi döneminin neden olduğu zorlu şartlara rağmen Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi(ASTE) düzenledi.

Üç gün süren eğitime; Hınıs, Horasan Narman ve Merkez istasyonlardan 9 sürücü katıldı. Ambulans ve Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde ambulans eğitmen ve eğitim ekranları kullanıldı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir: "Covid19’un etkisini ülkemizde de sürdürdüğü şu günlerde yoğun tempomuza rağmen, bu tür eğitimlerimize de ara vermeden devam ediyoruz. Bu vesileyle hastalarımızın daha güvenli bir şekilde nakledilmelerini sağlayan ambulans ekiplerine ve eğitime katılan arkadaşlarıma başarılar diliyorum." dedi.

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