Sağlık Bakanı Koca: “İstanbul ve Bursa başta olmak üzere ülke genelinde bir artış eğilimi görüyoruz” “Erzurum’da bir ay öncesine göre yüzde 60 vaka sayısında düşüş söz konusu” "Toplantıda yeni tedbirleri gözden geçireceğiz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İstanbul ve Bursa başta olmak üzere ülke genelinde bir artış eğilimi görüyoruz” dedi.

Bugün Erzurum’da incelemelerde bulunmak üzere hava yoluyla Erzurum’a gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir tarafından karşılandı. Erzurum Valiliğine geçen Bakan Koca, valilikte şeref defterini imzaladıktan sonra açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, “Bölge illerimizi değerlendirmek üzere buradayız. En önemli gündem başlığımız korona virüs salgınının Erzurum’daki seyri oldu. Sağlık yatırımlarımızı ele aldık. Hasta sayısı, sağlık hizmetlerinin durumu, mevcut ihtiyaçlar, çözüm talep edilen sorunları istişare ettik. Erzurum bölgenin en önemli merkezi durumunda, bölgenin cazibe merkezi. Büyümesi ve gelişmesi hiç durmayan ilimiz. Sağlık alanındaki ihtiyaçları gelecek vadede artmaya devam ediyor. Gün içinde incelemelerimizi tamamladıktan sonra akşam gerekli açıklamaları yapacağız. Şehir hastanemizi ziyaret edip çalışma toplantılarımızı yapacağız” dedi.



“İstanbul ve Bursa başta olmak üzere ülke genelinde bir artış eğilimi görüyoruz”

Korona virüse karşı 7 aydır gece gündüz demeden mücadele ettiklerini ifade eden Bakan Koca, “Güçlü sağlık alt yapımız nitelikli ve fedakar sağlık çalışanlarımız, güçlü kamu kaynaklarımız sayesinde bu felakete karşı dünyadaki birçok ülkenin aksine direncimizi koruduk. Ülke içinde ihtiyaçlarımızı karşıladığımız gibi 150’den fazla ülkeye yardım elimizi uzattık. Sağlık sistemimiz başarılı bir sınav verdi. Birçok ülkede yaşanan üzücü görüntülere bizler şahit olmadık. Erzurum Şehir Hastanemizi salgının başında devreye alarak salgının yükünü omuzlayabildik. Mart ayından beri sürdürdüğümüz mücadelede son bir ayda salgını baskılayabildiğimizi söyleyebiliriz. Ülke genelinde belli bir düşüş yaşadık. İstanbul ve Bursa başta olmak üzere ülke genelinde bir artış eğilimi görüyoruz. Düşüşe güvenerek lütfen ama lütfen tedbiri elden bırakmayalım. Rehavete kapılmayalım. Yakın temastan uzak duralım. Maskemizi çıkarmayalım. Ellerimizi sık sık yakamaya devam edelim. Bu tedbirler sadece korona virüsten değil, grip ve diğer solunum yolları enfeksiyonlarından da koruyor. Sağlık çalışanlarımız yılmadan mücadele ediyor. Bizler tedbirimizi alalım ki sağlık çalışanlarımız nefes alsın” diye konuştu.



“Erzurum’da bir ay öncesine göre yüzde 60 vaka sayısında düşüş söz konusu”

Erzurum ve civar illerin özellikle geçen ay vaka artışında gündeme alınan illerden olduğunu kaydeden Bakan Koca, “Valilerimiz, il müdürlerimizle, başhekimlerimizle, sağlık ordumuzla sıkı koordinasyon ile mücadeleyi ara vermeden sürdürdük. Ağustos sonu ve Eylül ortasına kadar pik yaşayan Erzurum, yapılan hızlı ve etkili tedbirlerle bu artışı kontrol altına aldık. Bir ay öncesine göre yüzde 60 vaka sayısında düşüş söz konusu. Yatak doluluk oranı Türkiye ortalamasının altında. Bu düşüşün devam etmesi, hasta ve ağır hasta sayımıza yansıması için Erzurumlu hemşehrilerimizin mücadeleyi bırakmaması lazım. Tedbirlerle bu sayının daha da düşeceğine inanıyoruz. Salgın yönetiminde filyasyonun önemini daha iyi anlıyoruz. Dünyada bu sistemi nadir uygulayan ülkelerden birisi Türkiye’dir. Semptomu olsun olmasın bütün pozitif vakalarını HES sistemine kaydederek sıkı takibini yapıyoruz. Bulaşma zincirini kırmaya başladık. Bugünlerde bunun etkisini görüyoruz. Erzurum’da şu an 248 her biri üç kişiden oluşan ekibimiz sahada hızla çalışıyor. Türkiye genelinde temaslıların taramasını 7.6 saat olan sürede yapıyoruz. Bu süreyi daha da aşağıya çekmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.



“Yeni tedbirleri gözden geçireceğiz”

Bakan Koca, “Hastalarımızın yaş gruplarına baktığımızda büyüklerimizi yeterince koruyamadığımızı görüyoruz. Erzurum’da 60 yaş üzeri hastalarımızın oranı bu yaş grubunun nüfusa oranının tam iki katı. Bu hastalığın öncelikle büyüklerimize hasar verdiğini biliyoruz. Onları korumak için daha sıkı tedbirlerle özenli takip etmemiz gerektiği ortada. Erzurum il değerlendirme konulu toplantısını gerçekleştireceğiz. Yeni tedbirleri gözden geçireceğiz. Ağrı, Ardahan, Bingöl, Erzincan, Iğdır, Kars ve Tunceli bölge değerlendirmesi yapacağız. Değerlendirme ve inceleme toplantısı sonrası bilgileri paylaşacağım” açıklamalarında bulundu.

