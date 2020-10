Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada ülke genelinde artış eğilimi var

Turgay İPEKSalih TEKİN/ERZURUM, (DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, mart ayından beri salgını önemli oranda baskıladıklarını, son bir kaç haftadır ülke genelinde yaşanan belirgin düşüşün ardından başta İstanbul ve Bursa olmak üzere ülke genelinde bir artış eğilimi olduğunu gördüklerini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 10.45'te özel uçakla Erzurum Havalimanı'na indi. Bakan Koca, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen tarafından karşılandı. Bakan Koca, Erzurum Valiliği ziyaretinde çiçekle karşılandı. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Koca, Vali Okay Memiş'ten brifing aldı. Bakan Koca, valilik ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, Erzurum´da incelemelerde bulunmak ve bölge illerini değerlendirmek üzere geldiklerini söyledi. Valilik ziyaretinde genel bir durum değerlendirmesi yaptıklarını ifade eden Bakan Koca, "Gündem başlığımız koronavirüs salgınının Erzurum'daki seyri oldu. Bununla birlikte sağlık yatırımlarımızı ele aldık. Hasta sayıları, sağlık hizmetlerimizin durumunu, mevcut ihtiyaçları, çözümü talep edilen hususlar hakkında bilgi alma istişare etme fırsatı bulduk. Erzurum bölgenin en önemli merkezlerinden biri. Tarımı, ticareti ve dinamik nüfusuyla kış turizmiyle bölgenin cazibe merkezi, büyümesi ve gelişimi hiç durmayan bir ilimiz. Sağlık alanındaki ihtiyaçları gelecek vadede artmaya devam ediyor. Koronavirüs salgınıyla birlikte değişen ihtiyaçlara, yeni hizmete giren hastanemizin sağladığı kapasitesinin, esnek yapılanmasının ne kadar fayda sağladığını gözlemlemiş olduk. İl merkezimiz ve ilçelerde yapılan yatırımlara rağmen Erzurum'un ihtiyaç duyduğu farklı yatırımlar proje çalışması yapılan sağlık tesisleri hakkında değerlendirmeleri de yapmış olduk. Gün içinde incelemeleri tamamladıktan sonra akşam açıklama olacak. Önce şehir hastanemizi ziyaret ederek daha sonra da toplantılarımızı yapmış olacağız" dedi.

'150 ÜLKEYE YARDIM ELİ UZATTIK'

Koronavirüs salgınına karşı 7 aydır gecesiz, gündüzsüz bir mücadele verdiklerini ifade eden Bakan Koca, "Güçlü sağlık altyapımız, nitelikli, fedakar sağlık çalışanlarımız, güçlü kamu kaynakları sayesinde dünyada bir çok ülkenin aksine bu felakete direncimize koruduk. En gelişmiş ülkelerde bile sağlık sisteminin kapasitelerinin ve üretimin yeterli gelmediğine şahit olduk. Oysa bizler ilk günden beri yerli üreticimizle maskeden koruyucu malzemeye, ilaçtan solunum cihazına kadar her türlü tedarikimizi kendimiz sağlayabildik. İhtiyaçlarımızı karşıladığımız gibi 150´den fazla ülkeye de yardım elimizi uzattık. Sağlık sistemimiz başarılı bir sınav verdi. Şehir hastaneleri başta olmak üzere yenilenmiş ve arttırılmış kapasitelerle salgını karşıladık. Birçok ülkede yaşanan üzücü görüntülere bizler hastanelerimizde şahit olmadık. Erzurum Şehir Hastanemizi salgının başında devreye alarak bölgedeki yükü omuzlayabildik" diye konuştu.

'SON BİR HAFTADA ARTIŞ YAŞANIYOR'

Mart ayından beri özellikle son bir ayda salgını önemli oranda baskıladıklarını söyleyen Bakan Koca, açıklamasında şunları ifade etti:

"Birkaç haftadır ülke genelinde belirgin bir düşüş yaşadık. Bir haftadan beri İstanbul ve Bursa başta olmak üzere ülke genelinde bir artış eğilimi olduğunu görüyoruz. Yanı özellikle son 4-5 haftalık zaman diliminde belirgin bir azalışı yaşadık ama bir haftadan bu yana da artan ve birçok ilimizde de gözlemlediğimiz İstanbul, Bursa olmak üzere artış eğilimi içinde olduğumuzu söyleyebilirim. Vatandaşlardan istirhamım düşüşe güvenerek tedbiri elden bırakmayalım, rehavete kapılmayalım, kalabalıktan, yakın temastan uzak duralım. Maskelerimizi çıkarmayalım, ellerimizi yıkamayı ihmal etmeyelim. Bu tedbir bizi yalnız koronavirüsten değil, grip ve diğer üst solunum yolu hastalıklardan da koruyor. Bu tedbirlere uyan illerimizde rakamların düzeldiğini, tekrar yükselmediğini görüyoruz. Sağlık çalışanlarımız yılmadan mücadele ediyor. Tükendi denilen hekimlerimiz hemşirelerimiz tüm diğer branşlardaki sağlık personelim destek hizmet personelimiz canla başla görevini yapıyor, lütfen onların bu fedakarlığı sizin için kurallara uyma noktasında motivasyon sebebi olsun. Bizler tedbirimizi alalım ki sağlık çalışanlarımız nefes alabilsin."

'ERZURUM'DA VAKA SAYISI YÜZDE 60 DÜŞTÜ'

Erzurum ve civar illerde özellikle geçen ay yaşanan vaka artışlarının gündemlerinde olduğunu anlatan Bakan Koca, valiler, il sağlık müdürleri, başhekimler ve sağlık ordusuyla yaptıkları sıkı koordinasyonla mücadeleye ara vermeden devam ettiklerini söyledi. Bakan Koca, "Ağustos sonu ve eylül ortasına kadar pik yaşayan Erzurum'da yaptığımız hızlı ve etkili müdahalelerle bu artışı kontrol altına almaya başladık. Erzurum'da 1 ay öncesine göre vaka sayımızda yaklaşık yüzde 60 oranında düşüş söz konusu. Hastane yükümüz yatak doluluk oranlarımız Türkiye ortalamasının altında seyrediyor. Etkin ve yaygın tedaviye zatürre oranımızda son bir ayda yarı yarıya düştü. Bu düşüşün devam etmesi hasta ve ağır hasta sayılarımıza da yansıması için Erzurumlu hemşerilerimizin mücadeleyi bırakmaması gerekiyor. Bir hafta 10 gün içinde tedbirlerin devamıyla rakamların daha da düşeceğine inanıyoruz" dedi.

'BULAŞMA ZİNCİRİNİ KIRMAYI BAŞARDIK'

Koronavirüs bulaşma zincirini kırmayı başardıklarını açıklayan Bakan Koca, basın toplantısında şunları söyledi:

"Alacağımız tedbirlerle bölgede salgının hızını ve hastane yükümüzü azaltmayı başaracağımıza inancımız tam. Salgın yönetiminde filyasyonun önemini her geçen gün daha iyi anlıyoruz. Dünyada bu sistemi uygulayabilen nadir ülkelerden biri Türkiye. Filyasyon sayesinde tespit ettiğimiz her pozitif vakanın hasta olsun, olmasın başkasına bulaştırma potansiyelini ortadan kaldırıyoruz. Bununla da yetinmeyerek semptomsuz yani bulgusu olmayan taşıyıcıların temaslılarını dahi izole ederek çemberi genişletiyoruz. Semptomu olsun olmasın bütün pozitif vakaları ve onların temaslılarını riskli görerek HES sistemine kaydederek sıkı takibini yapıyoruz. Bu sayede bulaşma zincirini kırmayı başardık. Erzurum'da da yoğun şekilde sahaya sürdük. Bugünlerde bunun etkisini de görüyoruz. Erzurum'da şu an 248 her biri 3 kişiden oluşan filyasyon ekibimiz sahada hızla çalışıyor. Türkiye genelinde temaslıların taramasını ortalama 7.6 saat içerisinde yapıyoruz. Erzurum'da bu süre yaklaşık 7 saat. Hem ilimizde hem de Türkiye genelinde bu süreyi daha da aşağı çekmeyi hedefliyoruz."

'BÜYÜKLERİMİZİ KORUYAMIYORUZ'

Konuşmasında Erzurumluları da uyaran Bakan Koca, "Erzurumlu hemşerilerimize bir önemli uyarım daha olacak. Hastalarımızın yaş gruplarına baktığımızda büyüklerimizi yeterince koruyamadığımızı görüyoruz. Erzurum'da 60 yaş üstü hastalarımızın oranı bu yaş grubunun nüfusa oranının tam 2 katı. Bu hastalığın öncelikle büyüklerimize hasar verdiğini biliyoruz. Onları korumak için daha sıkı tedbirlerle ve özenle hareket etmemiz gerektiği ortada" dedi.

8 İLİN DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum'da 8 ilin durum değerlendirmesiyle ilgili toplantı yapacaklarını söyledi. Koca, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Az sonra il sağlık müdürümüzün, saha koordinatörümüzün ve başhekimlerimizin katılımıyla Erzurum il değerlendirme toplantımızı gerçekleştireceğiz. Alınabilecek yeni tedbirleri istişare edeceğiz. Daha sonra ise bölge toplantısı olarak Ağrı, Ardahan, Bingöl, Erzincan, Iğdır, Kars ve Tunceli il sağlık müdürlerimizin başhekimlerimizin saha koordinatörlerimizin katılımıyla bölge değerlendirmesi yapacağız. Böylece bu 8 ilimizdeki genel durumu ihtiyaçları sağlık alt yapısını detaylı değerlendirmiş olacağız. Hastane ziyaretimiz ve 8 ilimizin sağlık durumuna ilişkin toplantımız bittikten sonra da tekrar sizlerin karşısına geçip alınan kararları açıklamış olacağım ve sorularına cevap vermiş olacağım."DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2020-10-16 12:58:47



