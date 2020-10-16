Sağlık Bakanı Koca, Erzurum Şehir Hastanesi Çocuk Servisi’ni ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum Şehir Hastanesi Çocuk Servisi’ni ziyaret etti. Tedavi gören çocuklarla sohbet eden ve sağlık durumlarıyla ilgili bilgi alan Bakan Koca, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Erzurum ve çevre illerde pandemi sürecinde yapılan çalışmaları yerinde görmek ve bölge illerin vali ve sağlık müdürleri ile bir araya gelmek üzere kente gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum Valiliğini ziyaretinin ardından Şehir Hastanesine geçerek bir dizi temaslarda bulundu. Çocuk Servisi’nde tedavi gören çocuklarla sohbet eden ve sağlık durumlarıyla ilgili bilgi alan Bakan Koca, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Koca’ya ziyaretinde Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Sağlık İl Müdürü Gürsel Bedir, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz eşlik etti.

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