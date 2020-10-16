Yaşlı kadının öldürülmesi ile ilgili bir şüpheli gözaltına alındı

O kan grubuna sahip olanlar koronayı daha hafif atlatabilir!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzurum’da 74 yaşındaki kadının evinde boğazı kesilerek öldürülmesi ile ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.



Olay, dün akşam saatlerinde Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde meydana gelmişti. Evinde yalnız yaşayan Melek Bulut (74) boğazı kesilerek öldürülmüştü. Olayın ardından geniş çaplı tahkikat sürdüren Cinayet Masası ekipleri yaşlı kadının yakınlarının ifadeleri doğrultusunda bir şüpheli şahsı gözaltına aldı. Şüpheli şahsın Emniyet Müdürlüğü binasındaki sorgusunun devam ettiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.