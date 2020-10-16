Sağlık Bakanı Koca: “İstanbul, Bursa, Kocaeli, Kahramanmaraş, Denizli’deki vaka artışı tüm Türkiye için risktir” “Aşı bulunana kadar dünyayı zor günler bekliyor” "Vatandaşlarımız tedbirlere riayet ederse yeni tedbirler almayı düşünmüyoruz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İstanbul, Bursa, Kocaeli, Kahramanmaraş, Denizli’de ki vaka artışı tüm Türkiye için risktir” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum’da bölge illerin valileri ve sağlık müdürlerinin katıldığı pandemi değerlendirme toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Erzurum Şehir Hastanesi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Koca, “Salgının durumuna bölgesel müdahalelerde bulunmak üzere çalışma toplantıları düzenliyoruz. 8 ilimiz için değerlendirme yaptık. Bu ziyaretlerimizin sebebi salgına karşı almamız gereken tedbirleri hatırlatmaktır. Bugün burada bulunuşumuzun sebebi maske mesafe ve temizlik kurallarının yaygınlaşmasıdır” dedi.

Yaz aylarına oranla sonbahar ve kış aylarının daha riskli olacağını anlatan Bakan Koca, “Zamanın çoğu kapalı alanlarda geçecek. Mesafeyi kontrol etmekte güçlük çekeceğiz. Sonbahar ve Kış Korana virüs için fırsat olacaktır. Grip virüsü de tıpkı korana virüs gibi solunum yoluyla bulaşmaktadır. Aynı tedbirlerle ikisinden de korunabilirsiniz. Tedbirlerde ilk günkü titizliğe dönmenizdir” diye konuştu.



“Dünyaya o bir kişiden yayıldı, 39 milyona ulaştı”

Virüsün bugüne dek en az 39 milyon kişiye bulaştığını anlatan Bakan Koca, “En başta bu sayı sadece birdi. Dünyaya o bir kişiden yayıldı. 39 milyona ulaştı. Bir kişi izole edilmediği sürece riskin devam ettiği anlamına gelir. 15 Ekim’de tüm ülkelerce 24 saatte tespit edilen 429 bindir. Aktif vaka sayısı dünyada 70 milyonun üzerindedir. 70 milyondan fazla bulaşma kanalı var. İnsanlıkta korana virüse karşı önemli başarılar elde etti. Burada aşı konusuna gelinen işin rengini tümüyle değiştiren şartları ayrı tutuyorum. Bu zaman boyunca virüse geçit vermeyeceğiz. Solunum yoluyla geçmektedir. Maske vazgeçilmez bir tedbir ve en önemli tedbirdir” şeklinde konuştu.



“Bu saatten sonra bu tavizin riski daha da artacaktır”

Mart ayından bu yana maske kullanımı konusunda titizlik gösterilen tedbir konusunda çok daha hassas olunması gereken kapalı alanlarda taviz verildiğini anlatan Bakan Koca, “Bu saatten sonra bu tavizin riski daha da artacaktır. Evlerin dışında maske takmayı ihmal etmeyin. HES uygulamasından mutlaka yararlanın. Doğu da HES e ilgi az. HES uygulamayı kullanmak kıtlama çay içmek gibi tabi olmalıdır. İşyerleri çok dikkat edilmesi gerekir. Herkes diğerinden taşıyıcı gibi korunmalıdır. Sosyal mesafe virüse karşı ikinci tedbirdir. Sonbahar ve kış aylarında sosyal mesafenin önemi artacaktır. Solunum yoluyla havaya damlacıklarla yayılmakta ve yakın kişilere bulaşmaktadır. Maskeyle kendinizi güvenceye alabilirsiniz. El temizliği konusunda titizlik göstermelisiniz. Sağlımızı korumak bu üç tedbire bağlıdır” diye konuştu.



“Aşı bulunana kadar dünyayı zor günler bekliyor”

“Aşı bulunana kadar dünyayı zor günler bekliyor” diyen Bakan Koca açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Avrupa’da ciddi önlemler alınmazsa Nisan ayına göre 5 kat artacağı söyleniyor. Günlük vefat sayısı binin üzerinde. Dünya Sağlık Örgütünün endişesi boşuna değil. Umut kırıcı bir tablo var. Fransa sokağa çıkma yasağı ilen edildi. İspanya, Almanya katı tedbirler tekrar konuşulmaya başlandı. Somut gerekçelere dayanıyor. Fransa'da 30 bin İspanya’da 35 bini geçti. İtalya’da salgının başından bu yana en yüksek rakamlara ulaşıldı. Sadece bir günde 21 bin vaka görülen İngiltere de bazı kısıtlamalara gidildi. Avrupa da ikinci dalga olarak değerlendiriliyor. Bu yüzden hem bölgesel şartlar ve hem de iklimsel şartlar dikkat edilmelidir.”



“Virüsün size bulaşmasına izin vermeyin”

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye’de tehdit edici bir yayılım olduğunu anlatan Bakan Koca, “Bir ay öncesine göre yayılımın önüne geçildi. Kısa zamanda aldığımız tedbirlerle yayılımı kontrol altına aldık. İstanbul, Bursa, Kahramanmaraş, Kocaeli, Denizli’de artışlara dikkat edilmelidir. Virüsün size bulaşmasına izin vermeyin. Başkalarını da kendinizi korur gibi koruyun” dedi.

Bakan Koca bölgesel değerlendirmesinde ise, “Erzurum’da vaka oranlarında bir ay öncesine göre yüzde 60 düşüş görüyoruz. Vakalarımız üçte birine indi. Erişkin yatak doluluk oranı yüzde 42. Solunum cihazı yüzde 27. Türkiye ortalamasının altında. Ağrı’da bir aya oranla vaka oranlarında yüzde 75, Bingöl’de yüzde 75 azalma var. Ardahan’da geçen aya göre yarı yarıya oranda zamla var. Son iki günde az da olsa artış var. Gerekli tedbirleri alıyoruz. Erzincan’da vaka oranı düşüşü olarak yüzde 65 oranın da düştü. Iğdır’da vaka sayısında yarı yarıya düşüşten bahsediyoruz. Kars’ta yine vaka sayısında geçen ayara göre yüzde 25, Tunceli’de yüzde 40 azalma var. İllerin tümünde azalma olduğu rehavete kapılmadan tedbire uymamız gerekiyor” şeklinde konuştu.



“Bu oranlar büyüklerimizi koruyamadığımı gösteriyor”

“60 yaş üzerindeki vatandaşların hastalığa yakalanma oranlarına dikkat edilmesi gerekiyor” diyen Bakan Koca, şunları kaydetti:

“Bu oranlar büyüklerimizi koruyamadığımı gösteriyor. Filyasyon ekiplerimizin sayısını artırdık. Bu illerimizde vaka sayılarının düşüşün de bu ekiplerimizin büyük katkısı var. 24 saat çalışan arkadaşlarımızın işini kolaylaştırmamız gerekiyor.

Yüz yüze eğitimle ilgili açılan sınıflarımız oldu. Bilim kurulumuzdan bir ekip Milli Eğitim Bakanlığı ekibiyle uzun süre çalıştı. Okullarda alınması gereken tedbirler, şüpheli olan nasıl davranılması gerektiğiyle ilgili bir detaylı bir çalışma yapıldı. Yapılması gerekenler kayda alındı. Bu dönemde vaka sayılarında bir artış olmadığını görüyoruz. Başlamayan sınıflara göre kısmen düşüşlerin olduğunu da biliyoruz. Alınan tedbirleri ve kontrollü davranılmasının etkisi olabilir. Net oranları ancak önümüzdeki hafta değerlendirebileceğiz. Önümüzdeki dönemde yüz yüze eğitime geçmekten yanayız. Kademelendirmenin nasıl yapılması gerektiği konusunda Bilim Kurulunun bir değerlendirmesi olacaktır.”



“Enfeksiyonu azaltmanın yolunun maskeden geçtiğini biliyoruz”

“Yerli aşı bu yıl uygulanabilecek mi? Bildiğiniz gibi dünyada faz üç aşamasına gelmiş altı aşı var” ifadelerini kullanan Bakan Koca, “İki tanesi ülkemizde. Gönüllü insanlarımıza uygulanmasına başlandı. Sanırım bir ay içerisinde bu yapılan aşıların sonuçlarını bilebilmiş olacağız. Bu firmalar yakın işbirliği içerisindeyiz. Koruyuculuğunu bağışıklığını geliştiğini görürsek tatmin olursak vatandaşlarımıza kullandırmayı düşünüyoruz. Aralık ayında uygulama olabilir.

Vatandaşımıza bilgilendirmediğimiz hiçbir şeyi Dünya sağlık örgütüne de bildirmiyoruz. Saha taramasını sürekli yapmaktan yanayız. TÜİK ile birlikte yapıyoruz. Bir hafta 10 gün içerisinde tamamlanacak. Vatandaşımızla paylaşacağız. Tespit ettiğimiz pozitif vakaları boş bırakmıyoruz. Onları izole ediyoruz. Temaslıları da yakından takip ediyoruz. Alınan tedbirlere ilave ek olarak yeni bir ilave tedbir düşünmüyoruz. Enfeksiyonu azaltmanın yolunun maskeden geçtiğini biliyoruz. Vatandaşlarımız tedbirlere riayet ederse yeni tedbirler almayı düşünmüyoruz. Etkili aşı çıkacağı zamana kadar maske konusundan vazgeçmeyeceğiz” dedi.

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