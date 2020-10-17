Kasko şirketi, traktörü görme engelli oğlunun kullandığını iddia edip ödeme yapmadı



Murat AYDIN/ ŞENKAYA, (Erzurum), (DHA)ERZURUM'un Şenkaya ilçesine bağlı Oyuktaş Mahallesi'nde yaşayan Muhittin Şimşek (55) banka kredisi ile aldığı traktörle oğlu Ferhat Şimşek (24) kaza yapınca, kasko şirketine başvurdu. Şimşek, kasko şirketinin kazayı Ferhat´ın değil, yüzde 91 görme engelli diğer oğlu Fırat Şimşek'in (25) kullandığını gerekçe göstererek ödeme yapmadığını söyledi.

Oyuktaş Mahallesi'nde yaşayan Muhittin Şimşek, tarla işlerinde kullanmak için kredi ile traktör aldı. Muhittin Şimşek'in oğlu Ferhat Şimşek, 29 Temmuz'da traktörle kaza yaptı. Ferhat Şimşek, kaza sonrası hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Şimşek, kullanılmaz hale gelen traktörü için kasko şirketine başvurdu. Yapılan eksper incelemesi sonrası kaskodan gelen raporda, traktörün Ferhat Şimşek tarafından değil, yüzde 91 görme engelli Fırat Şimşek tarafından kullandığı için ödeme yapılamayacağı yer aldı.

'KASKO BUNU ÖDEMESE BENİM HER ŞEYİM GİDER'

Kasko şirketinin verdiği rapora itiraz eden Muhittin Şimşek, kaza olduğu gün engelli oğlu Fırat ile ilçe merkezinde olduklarını söyledi. Çiftçilikle geçimini sağlayan Şimşek, "Bayram öncesi evimizin ihtiyaçlarını almak için ilçe merkezine gittik. Bunları kamera kayıtları ile ispat ettik ancak kaskodan bir türlü faydalanamadık. Traktörümün toplam 45 bin lira ödemesi olan üç taksiti kaldı. Bunu ödemem mümkün değil. Traktörüme 52 bin lira da hasar çıkardılar. Kasko bunu ödemese benim her şeyim gider" dedi.

Tarladan gelirken kaza yaptığını belirten Ferhat Şimşek ise, "Traktörle şarampole yuvarlandım. Babama kazayı gören komşularımız haber vermişler. Acil durum olduğu için Şenkaya'dan babam ve kardeşimi zabıta ekibi arabayla kaza yerine getirmişler. Bütün köy şahit benim kullandığıma. Evraklar, tutanaklarımız mevcut ama yine de reddettiler. Ödeme yapmamak için kardeşime iftira attılar" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Oltu Murat AYDIN

2020-10-17 08:44:28



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