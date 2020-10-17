Afrin şehidinin adı öğrenim gördüğü okulun kütüphanesine verildi

O kan grubuna sahip olanlar koronayı daha hafif atlatabilir!

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Suriye'de, 'Zeytin Dalı Harekatı'nın düzenlendiği Afrin bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe’nin ismi ilk öğrenim gördüğü Veyisefendi İlköğretim Okulu’nun kütüphanesine verildi.

Kütüphanenin açılışına Vali Okay Memiş, şehidin ailesi ve askeri erkân katıldı.

Açılışın ardından Vali Memiş ve katılımcılar kütüphaneyi birlikte gezdiler.

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