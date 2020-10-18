Eczacılar Odası Başkanı Uçar: Gıda takviyeleri masum değil

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eczacılar Odası Başkanı Uçar: Gıda takviyeleri masum değil

DHA

Eczacılar Odası Başkanı Uçar: Gıda takviyeleri masum değil


Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)ERZURUM 13'üncü Bölge Eczacı Odası Başkanı Mahmut Uçar, toplumda son bir kaç yılda gıda takviyesi furyasının başladığını söyledi. Gıda takviyelerinin masum olmadığını söyleyen Uçar, "Doktorunuza danışmadan, eczacınız önermeden vitamin ve mineral seviyelerinizi ölçtürmeden bunları kullanmayın. Çünkü bunların hiçbiri masum değil. Ama reklamlar yoluyla bunlar masummuş, doğal ve organikmiş gibi lanse edildiği için toplum buna inanarak kullanıyor. D vitamini fazla kullanılınca bunama, bayılma, daha önemlisi çok ciddi kalp problemleri, kalp ritmini bozan problemler oluyor" dedi.
13'üncü Bölge Eczacı Odası Başkanı Mahmut Uçar, gıda takviyeleri yerine metabolizma için en kıymetli şeyin bunların doğal yolla alınması olduğunu söyledi. Mineral ve vitamin seviyelerine bakılmadan, takviye gıdaların kullanılmaması gerektiğine dikkati çeken Uçar, vatandaşları uyardı. Mahmut Uçar, "Deniyor ki; doğaldır, organiktir, gıda takviyesidir bir şey olmaz. Bununla beraber toplumda çok ciddi önümüzdeki yıllarda kardiyovasküler, karaciğer problemleri oluşacak. Biz diyoruz ki; doktorunuza danışmadan, eczacınız önermeden ve özellikle bu vitamin ve mineral seviyelerinizi ölçtürmeden bunları kullanmayın. Çünkü bunların hiçbiri masum değil ama reklamlar yoluyla bunlar masummuş, doğal ve organikmiş gibi lanse edildiği için toplum buna inanarak kullanıyor. Son zamanda pandemi ile beraber en çok rağbet gören şey D vitamini. Bu yağda eriyen bir vitamin entoksikasyon dediğimiz toksit zehirlenmesinde kurtulmanız, sıkıntılardan arınmanız çok zor. Çünkü yağda eriyor. Bir kaç yılı alabilir bunun vücuttan atılması. Bunlardan uzak durulmalı. D vitaminin en temel görevi bağırsaklardan kalsiyumun çekilmesine katkı sunuyor. Aşırı alınca vücutta hiperkalsemi dediğimiz fazla kalsiyum oluyor. Fazla kalsiyum olunca da bunama, bayılma, daha önemlisi çok ciddi kalp problemleri, kalp ritmini bozan problemlere yol açıyor. C vitamini pandemi döneminde hekimler de çok öneriyor, biz de öneriyoruz. Ama C vitaminin fazlalığı sitokin fırtınası yapıyor. Onun önüne geçmeniz çok zor olur. En basit problem ilk etapta gastrit, mide yanması, ishal yapar. Ama bunlar en masum yan etkilerdir" dedi.
'FAZLA DEMİRİN SIKINTISI VAR'
Gıda takviye ürünlerinin marketlerde dahi satıldığını belirten Mahmut Uçar, bunların sorumsuzca kullanılmaması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:
"Vatandaşlar 'demir ne olacak ki, demire hep ihtiyacımız var kan yapıcı' diyor. Fazla demirin de bir sürü sıkıntıları var. Şimdi marketlerde selenyumlu yumurtalar var. Bunlar ileri derecede böbrek, karaciğer harabiyeti yapar. Biz diyoruz ki sorumsuzca kullanmayın, ihtiyacınız varsa alın. Peki, ihtiyacınızın olup olmadığını marketteki bir raftan nasıl anlayacaksınız? Orada satışa sunulmuş, insertler yapılıyor, '3 al 2 öde.' Oh ne güzel. Doğal, organik ama sizde neler yapacağını bilmeniz lazım. Çünkü gıda takviyeleri de masum değil. Bilimsel araştırmalar bunu ilaç gibi davrandığını ortaya koymuş. O zaman ilaç nedir? İlacın en temeli zehirdir. İlacı ilaç yapan onu zehirden azaltılmış dozudur. Yeterli miktarda ihtiyaç olan dozudur. Azı tedavi etmez, çoğu öldürücü tablolara götüren, zararlar verebilir. Tahlillerinizde buna ihtiyacınız olduğu gözükmemişse asla bunları almayın. Bunu da sizin en yakın sağlık danışmanınız olan eczacılarınız size katkı koyacaktır. Hekim önerdiyse, bilgisi dahilindeyse kullanın. Onun dışında hiçbir organik, doğal ya da gıda takviyesini masum görmeyin. Örnek olarak şunu söylüyorum. Zakkum bitkisi organik doğal, bir kansere iyi geldiği iddia edildiğinde, sorumsuzca bir açıklamadan dolayı, birçok kanser hastası bunu umut olarak gördü kaynattı içti ve hayatını kaybetti. İnternette satılan obezite ilaçları vardı, kaç ocak söndürdü bunlar."
'İLAÇTA REKLAM OLMAZ'
İnternetten satılan ürünlerin ucuza satılması halinde mutlaka problemli olduğu konusunda vatandaşları uyaran Uçar, şunları kaydetti:
"İlacın fiyatı tekdir. Otorite Sağlık Bakanlığı'dır. Birçok ocak bunda da söndü. İlaçta reklam olmaz. Çünkü reklamın en temel gayesi tüketime yönlendirmektir. Ulusal ve uluslararası şirkette ticarete bakarlar. Eczacı tacir değildir. Eczacının müşterisi yoktur. Ya hastası vardır ya da hasta yakını vardır. Biz kapımızdan gelen herkesi hasta veya hasta yakını olarak görürüz. Bizim en temel gayemiz para kazanmak değildir ama sermaye yapılarının, işletmenin doğal olarak birinci amacı kardır. Onlar işin karlılığını artırarak ön plana çıkararak bunların tüketimini artırıyorlar. Ünlüler kullanıyor mu yoksa kullandıklarını söyleyerek reklam mı tabi o kısmı ben niyet okuyamam bunları söylüyorlar. Bunlardan şiddetle kaçınılması lazım. Yakın zamanda ben Türkiye'de kardiyovasküler, karaciğer ve böbrek problemlerinin artacağını düşünüyorum. Çünkü çok sorumsuzca kullanılıyor. Bizim vicdanımız sızlıyor. En temel görevimiz halkın en yakın sağlık danışmanı olmaktır. Biz peşin peşin ikaz ediyoruz. Toplumumuzu bilgilendirmeye çalışıyoruz. Biz insanlarımızı yürüyen banknot göremeyiz bizim en temel görevlerimizden biri önce sağlıklı kalmaları, sağlıklarını kaybederlerse de şifa bulmalarına yardımcı olmaktır. Kapımızdan gelen hiç kimseyi bize para kazandıracak biri gözüyle bakamayız. Bizim için hasta sağlığı bizim baş kaygımız biz bunu böyle bir anlayışla götüreceğimize yemin etmiş bir meslek grubuyuz. Bizim etik değerlerimiz var. İnternet ve eczane fiyatları farklı oluyor. Bunun üreticisi bir tane mi. Düzgün ödeme yapan adama niye pahalı, diğerine daha ucuz versin? Eğer fiyatta düşüklük varsa, burada bir problem vardır. Saklama koşullarında problem olmuştur, bozulmalar başlamıştır, etkinliği azalıştır. Çöpe atmamak için yarı fiyatına birilerine verir."
DHA-Genel Türkiye-Erzurum Hümeyra PARDELİ
2020-10-18 09:02:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Afrin şehidinin adı öğrenim gördüğü okulun kütüphanesine verildi
YEREL HABERLER Afrin şehidinin adı öğrenim gördüğü okulun ...
Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, inşaat işçisi çıktı
YEREL HABERLER Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil ...
Yaşlı kadını kendisine hakaret ettiği için öldürmüş Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi Cinayet şüphelisinin bir süre önce yaşlı kadının evinde muslukları tamir ettiği belirlendi
YEREL HABERLER Yaşlı kadını kendisine hakaret ettiği için ...
Kasko şirketi aileyi mağdur etti Kazayı görme engelli kardeşin yaptığı iddia edilerek sigorta ücreti ödemediler Baba Muhittin Şimşek: “Kazayı yapan oğlum Ferhat, şirket görme engelli oğlum Fırat’ın traktörün kullandığını iddia ederek bize iftira attı” Fırat Şimşek: “Benim traktör kullanma gibi bir şansım yok, görme engelliyim, nasıl traktör süreyim”
YEREL HABERLER Kasko şirketi aileyi mağdur etti Kazayı görme engelli ...
Büro-Memur-Sen yönetim adayları Memur-Sen Erzurum İl Başkanı Mustafa Karataş’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Büro-Memur-Sen yönetim adayları Memur-Sen Erzurum İl ...
Kızak takımı, kar olmayınca kara yolunda antrenman yapıyor
YEREL HABERLER Kızak takımı, kar olmayınca kara yolunda antrenman ...
Kasko şirketi, traktörü görme engelli oğlunun kullandığını iddia edip ödeme yapmadı
YEREL HABERLER Kasko şirketi, traktörü görme engelli oğlunun ...
Sağlık Bakanı Koca: “İstanbul, Bursa, Kocaeli, Kahramanmaraş, Denizli’deki vaka artışı tüm Türkiye için risktir” “Aşı bulunana kadar dünyayı zor günler bekliyor” "Vatandaşlarımız tedbirlere riayet ederse yeni tedbirler almayı düşünmüyoruz"
YEREL HABERLER Sağlık Bakanı Koca: “İstanbul, Bursa, Kocaeli, ...
Yaşlı kadının öldürülmesi ile ilgili bir şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Yaşlı kadının öldürülmesi ile ilgili bir şüpheli ...
Azerbaycan’a destek için yürüdüler
YEREL HABERLER Azerbaycan’a destek için yürüdüler
Sağlık Bakanı Koca, Erzurum Şehir Hastanesi Çocuk Servisi’ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Sağlık Bakanı Koca, Erzurum Şehir Hastanesi Çocuk ...
Oltu taşı üretiminde verimlilik artıyor
YEREL HABERLER Oltu taşı üretiminde verimlilik artıyor
Yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada ülke genelinde artış eğilimi var
YEREL HABERLER Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada ülke genelinde ...
Sağlık Bakanı Koca: “İstanbul ve Bursa başta olmak üzere ülke genelinde bir artış eğilimi görüyoruz” “Erzurum’da bir ay öncesine göre yüzde 60 vaka sayısında düşüş söz konusu” "Toplantıda yeni tedbirleri gözden geçireceğiz"
YEREL HABERLER Sağlık Bakanı Koca: “İstanbul ve Bursa başta olmak ...
Erzurum'da Pandemi süreci112 ekiplerinin eğitimlerini durduramadı
YEREL HABERLER Erzurum'da Pandemi süreci112 ekiplerinin eğitimlerini ...
Sağlık Bakanı Koca Erzurum’da
YEREL HABERLER Sağlık Bakanı Koca Erzurum’da
Cağ kebabı fabrikası Haziran 2021’de hizmete girecek 120 kişinin istihdam edileceği fabrikada günlük bin koyun kesimi yapılması planlanıyor
YEREL HABERLER Cağ kebabı fabrikası Haziran 2021’de hizmete ...
Oltu Devlet Hastanesi’nde yangın tatbikatı
YEREL HABERLER Oltu Devlet Hastanesi’nde yangın tatbikatı
Aydemir Sanayi üretimindeki artışa dikkat çekti Aydemir: ‘Bunlar için şifa dilemek çözüm değil! ‘ Aydemir’den Eser Siyaseti vurgusu
YEREL HABERLER Aydemir Sanayi üretimindeki artışa dikkat ...
Bacanağı ile baldızını öldüren eski uzman çavuş: Canavarca hisle öldürmüş olsam parçalardım
YEREL HABERLER Bacanağı ile baldızını öldüren eski uzman çavuş: ...
Besici baba ve oğlundan, 128 bin lira dolandırıldıkları iddiası 
YEREL HABERLER Besici baba ve oğlundan, 128 bin lira ...
Yaşlı kadın, boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yaşlı kadın, boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X