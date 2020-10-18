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Palandöken Belediyesi’nden prestijli açılış Başkan Sunar: “Meselemiz ilçemizin geleceğine katkı sunmaktır” Başkan Sunar: “Tevazu, samimiyet ve gayret ile durmak yok yola devam”

İHA

Palandöken Belediyesi’nden prestijli açılış Başkan Sunar: “Meselemiz ilçemizin geleceğine katkı sunmaktır” Başkan Sunar: “Tevazu, samimiyet ve gayret ile durmak yok yola devam”

Palandöken Belediyesi, Abdurrahmangazi Mahallesi'nde hayata geçirdiği prestij cadde ile birlikte alt ve üstyapı yatırımlarını törenle hizmete açtı. Mahallede onlarca sokakta yol, asfalt ve kaldırım faaliyetlerini tamamlayan belediye, toplamda 52 bin 858 metre kare sıcak asfalt, 11 bin 364 metre kare tretuvar ve 10 bin 103 metre bordür döşedi.
Abdurrahman Gazi Mahallesi TOKİ’ler mevkiinde, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken İlçe Kaymakamı Önder Coşğun, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Yakutiye Belediye Başkanvekili İhsan Karabulut, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Palandöken Belediyesi Meclis Üyeleri, mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri katıldı.
Halkla Birlikte Yönetim
Törenin açılış konuşmasını Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar yaptı. Konuşmasına açılış törenine gösterilen yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederek başlayan Başkan Sunar, halkla birlikte yönetim ilkesiyle, AK Belediyecilik sinerjisini mahallemahalle ilçeye taşıdıklarının altını çizdi. Başkan Sunar, “Tevazu, samimiyet ve gayret ile adı gibi yaşayanlarıyla da bizim için özel bir anlam içeren Abdurrahmangazi Mahallemizde onlarca sokakta yürüttüğümüz alt ve üst yapı çalışmalarımızı, TOKİ’ler mevkiinde yaptığımız prestij caddemiz ile taçlandırdık” dedi
Palandöken’in Geleceğine Katkı
AK belediyecilik anlayışının vatandaş memnuniyetini esas aldığını, hizmet program ve önceliklerinin belirlenmesinde halkın beklenti ve taleplerinin esası oluşturduğunu kaydeden Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, ‘Bizim belediyeciliğimiz gönül belediyeciliğidir. Meselemiz günü kurtarmak değil, ilçemizin geleceğine katkı sunmaktır” dedi.
Daha sonra Abdurrahmangazi Mahallesi’nde ve ilçenin genelinde yürüttükleri çalışmalara kısaca değinen Başkan Sunar, “Palandöken Belediyesi olarak yaz faaliyetlerimizi Abdurrahman Gazi mahallemizde başlattık. Bu bölgeden başlayarak çalışmalarımızı hızlandırdık. Kazım Yurdalan semtimizde yapılaşmanın eskidiği ama yaşamın canlı olduğu yerlerde onlarca sokakta çalışmalarımıza başladık. Ve hamdolsun bugün onların açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmaların sonunda sokaklarımızda asfalt ve kaldırım çalışmalarını tamamladık ve toplamda 10 bin 103 metre bordür, 11 bin 364 metre kare döşeme taşı yaptık ve ciddi bir hizmet gerçekleştirdik. Bu bölgede bırakın taşıtın geçmesini, yayanın bile geçmekte zorlandığı yerde prestij denilebilecek bir cadde oluşturduk. Çalışmalarımız ilçemizin muhtelif yerlerinde devam ediyor. Bu bölgede Büyükşehir Belediyemiz ile el ele vererek cephe düzenlememiz olacak. Yine detaylardan bahsedecek olursak; mezarlık yolunda ciddi bir çalışmamız oldu, Küme Evler’de asfalt ve kaldırım çalışması yaptık. Büyükşehir Belediyemizle birlikte TOKİ’lerde olan sorunları da beraber tespit ettik. Yine önümüzdeki yıl buralarda da çalışmalarımız olacak. Tabi çalışmalarımız bunlarla sınırlı değil. Hüseyin Avni Ulaş mahallemizde, 112 acil servis karşısında bulunan Aladağ sokakta çalışmaların sonuna geldik. Bu bölgedeki her çalışmamız ilçemizin değerine değer katacak hizmetlerimizden birisi olacak. Yunus Emre, Adnan Menderes, Müftüsolakzade mahallelerimizde de çalışmalarımız devam ediyor. Bunlarla beraber mahalle statüsündeki köylerimizdeki vatandaşlarımızla da hemhal içerisindeyiz. Onları ziyarete gidiyor ve sorunlarını dinliyoruz. Tuzcu ve Konaklı mahallelerimizde taziye evi çalışmalarımız devam ediyor. Kümbet, Yağmurcuk ve Dereboğazı mahallelerimizde de yapı faaliyetlerimiz var. Çalışmalarımızı nasip olursa kış gelmeden bitirmiş olacağız” şeklinde konuştu.
Konuşmasına teşekkürle devam eden Başkan Sunar, “Faaliyetlerimizde her daim yardımcı olduğu için yapmış olduğu çalışmalarla ufkumuzu her daim açtığı için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen’e teşekkür ederim. Yine il başkanımıza, il yönetimine, ilçe başkanımıza ve ilçe teşkilatına teşekkür ediyorum. Bir özel teşekkürü de basın mensuplarımıza etmek istiyorum. İlçemizin gelişimine katkı noktasında destekleri büyük. Bir teşekkür daha ederek sözlerime son vereceğim. Her daim canla başla çalışan tek derdi Palandöken ilçemiz olan Palandöken Belediyesi çalışanlarına, muhtarlarımıza, meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Açılışımıza katılım sağlayarak bizleri onurlandıran herkese saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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