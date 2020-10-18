Palandöken Belediyesi’ne övgü yağdı

Palandöken Belediyesi, Abdurrahmangazi’de prestij cadde ile birlikte mahallede yapımı tamamlanan alt ve üst yapı yatırımlarının açılışını yaptı. Törene katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, Palandöken Belediyesi’nin çalışmalarına övgüler yağdırarak, Başkan Muhammet Sunar ve ekibini tebrik ettiler. Tören alanını dolduran vatandaşlar da Başkan Sunar’a hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini ifade ederken, çocuklar ellerindeki bayraklarla alanı bayram yerine çevirdiler, Başkan Sunar’a sevgi gösterisinde bulundular.

Ömeroğlu: Verilen Sözler Bir Bir Yerine Getiriliyor

Abdurrahmangazi Mahallesi TOKİ’ler mevkiinde düzenlenen toplu açılış töreninde konuşan AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, Başkan Sunar ve ekibini çalışmalarından dolayı kutlayarak, seçim döneminde vatandaşlara verilen sözlerin bir bir yerine getiriliyor olmasından duyduğu memnuniyeti paylaştı.

Ömeroğlu, “Çok değil bundan 1.5 yıl evvel, gerek Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen, gerekse ağabeyim, Palandöken Belediye Başkanımız Muhammet Sunar ile birlikte yaptığımız seçim gezilerimizde verilen sözler bir bir yerine getiriliyor. TOKİ’lerde, Abdurrahmangazi’de Hüseyin Avni Ulaş’ta, Müftüsolakzade’de ve ilçemizin tüm mahallelerinde vatandaşımıza verilen sözlerin bir bir yerine getirilmesi bizlere mutluluk veriyor. Yapmış olduğu çalışmalarla şehrimize katkılarıyla Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyorum. Ve bugün yapılan çalışmaların sadece belediyecilik faaliyeti olmadığını, basit çalışmalar olmadığını, AK belediyeler ile birlikte gönüllere dokunan, ruh katan çalışmaların olduğunu görüyoruz. Şehrimize ve ilçemize çalışmalarından dolayı Palandöken Belediye Başkanımıza ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.” diye konuştu

Başkan Öz: “Tebrik ve teşekkür ediyoruz”

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ise yaptığı konuşmada, yürütülen çalışmaların ehemmiyetine vurgu yaptı. Başkan Öz, “Değerli misafirler, bugün yaptığımız işin basit bir iş olmadığını hepimizin bilmesi gerekiyor. Çalışmalarımızın hepsinin bir bütün olduğunu göstermek için de bu örneği veriyorum. Geçtiğimiz gün Sağlık Bakanımız buradaydı. Sağlık Bakanımız Türkiye’nin sağlık sisteminde ne kadar yol aldığını özellikle Erzurum’un sağlık alanında geldiği noktayı söyledi. Bu büyük salgınla mücadelenin ne denli fazla olduğunu, birlik ve beraberliğin ne kadar fazla olduğunu görmüş olduk. Bizim ülkemizi buraya getiren başta Cumhurbaşkanımız, Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ediyorum. Ayrıca sağlıkta devrim yapan Sağlık eski Bakanımız Recep Akdağ’a teşekkürü huzurlarınızda borç biliyorum. Bu hizmetleri konuşunca hepsinin birbiriyle bağlantılı olduğunu görmemiz mümkün. Büyükşehir Belediyemizin yaptığı çalışmaları da görebiliyorsunuz. Yine Büyükşehir Belediyemizin çatısında alt belediyeler ile birlikte uyum içerisinde çalışmaları devam ediyor. Bugünkü açılışımızda da bu güzel hizmetleri mahallemize sunan Palandöken Belediye Başkanımız Sayın Muhammet Sunar’a, değerli ekibine, ilçe başkanımıza ve kısaca emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.” şeklinde konuştu.

Başkan Sekmen: “Palandöken’in adına yaraşır hizmetler sunuyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, belediyecilikte AK Parti yaklaşımına dikkat çekti. Palandöken Belediyesi ile birlikte ilçeye taşıdıkları hizmetlere vurgu yapan Başkan Sekmen, şunları söyledi:

“Palandöken Belediyemiz ve Büyükşehir Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen çalışmaların toplu açılışı için bugün buradayız. Belediyeler halka en yakın hizmet birimlerinden biridir. Belediyeler bir insanın doğumundan ölümüne kadar geçen her süreyi kapsayan hizmetler yapan birimlerdir. Yine belediyelerimiz, yürüdüğümüz kaldırımlardan, yollardan, altında gölgelendiğimiz ağaçlardan, doğumdan ölüme kadar bizimle ilgilenen birimlerin başında gelmektedir. Şu bir gerçek ki, yerel hizmetler denilince AK Parti akla geliyor. Genel hizmetler deyince de Ak Parti akla geliyor. Böyle bir vizyon sayesinde, sorumluluğumuz daha da arttı. Bir zaman önce belediyelerin yapması imkansız olan çalışmalar bugün rutin halde. Bizler AK Partili belediyeler olarak sorumluluklarımıza değer katıyor ve hizmetlerimizi yüksek seviyeye getirmek için gayret ediyoruz. Palandöken Belediyemiz de, yaptığı çalışmalar ile ilçemize değer katıyor, renk katıyor. Palandöken Belediyemizle birlikte ilçemizde önemli çalışmalara imza attık, atıyoruz. Palandöken Belediyemize çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. AK belediyelerin hizmet yaklaşımı, asfalt, yol, kaldırım çalışması değil. Biz insanı eşrefi mahlûkat olarak görüyoruz. Onların sosyal sorunlarını çözmeye de odaklanıyoruz. İnşallah gelecekteki yıllarda da şehrimiz değişecek. Bu vesileyle Palandöken Belediyemizin çalışanlarına teşekkürü bir borç biliyorum”

Tören Alanı Bayram Yeri Gibiydi

Öte yandan açılışa yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, Başkan Sunar’a teşekkürlerini ifade ederken, tören alanını dolduran çocuklar da ellerindeki bayraklarla alanı tam anlamıyla bayram yerine çevirdi. Başkan Sunar’a sevgi gösterisinde bulunan çocuklar, öz çekim yaparak anı ölümsüzleştirirken, Başkan Sunar da oyuncak ve maske dağıtarak, çocukların mutluluğuna ortak oldu.

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