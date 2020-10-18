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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çat’ta görkemli açılış

İHA

Çat’ta görkemli açılış

Çat Belediyesi İlçede beton santrali, bims ve kilit parke imalat fabrikası kurdu ve 25 dükkânın temel atma töreni gerçekleştirildi. Açılış töreni yapılan fabrikada İlçenin beton ve parke taşı ve bims ihtiyacı karşılanmış, hem de belediyeye ek bir gelir kapısı açılmış oldu.
Çat’ın girişinde konuşlandırılan beton santrali, bims ve kilit parke taşı imalat fabrikasının açılış törenine AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Çat AK Parti İlçe Başkanı Muhammet Emin Işık, Belediye meclis üyeleri, Kadın Kolları, Mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kurban kesimi ve dualarla gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar ilçeye ve köylere birçok hizmet sunduklarını söyleyerek Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e teşekkürde bulunarak şunları dile getirdi:
“Büyükşehir Belediyesi ve Özel idare vasıtasıyla Çat ilçesine ve köylere hizmetler yaptık. Daha önceden su ve kanalizasyon gitmemiş köylere bu hizmetleri sunduk. Yolları onarılıp düzelterek Sıcak asfalt yaptık. Millî Eğitim’in yapması gereken okulların tamiratını Büyükşehir Belediyesi üstlendi ve onlar tarafından yapıldı” dedi.
Açılışta konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Çat ilçesini merkez ilce gibi hizmet alacağını söyleyerek mezarlık müdürlüğünü yaptıklarını ve Çat halkına hizmet vermek amacıyla ilk olarak buraya özel belediye otobüsü verdiklerini ifade etti.
“Amacımız istihdam oluşturmak”
Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Çat ilçesinin istihdam oranını yükseltmek iş olanağı oluşturmak için burayı açtıklarını söyleyerek yeni müjdeler de verdi. İlçenin göç sorununa çözüm olmak ve yeni göçler alabilmesi için tamamı belediye tarafından yapılan 120 dairelik yeni bir projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Yaşar, “120 dairelik bir konut projesi var ve bu projeyi yüzde yüz Çat Belediyesinin kendi öz sermayesi ile yapılmakta, amacımız bugünü değil gelecek nesilleri daha modern bir hayat sürmelerini sağlamaktır günlük siyasetten ziyade gelecek nesilleri düşünerek hareket etmekteyiz. Yılların ihmaline son verme azmi ve kararlığımız sürecektir’’ dedi
“Hayvancılık ve tarıma önem vereceğiz”
İlçenin yüzde 90’nina yakın kesimin hayvancılıkla uğraştıkları söyleyen Yaşar, ilçeye ve çevre ilçelere katkısı olmak amacıyla yeni hayvan pazarı açtıklarını söyledi. Yaşar, tarım alanında faaliyetlerinin olduğunu ifade ederek şunları dile getirdi: “45 dönümlük bir arsaya lavanta ektik. Belediye olarak yüzde 90 hayvancılıkla uğraşan bir şehirde tarıma yönelik hareketlerde yapmamız gerekiyordu. Bu proje hem ülkeye hem de Çat ilçesine katkısı olacak. Geçen yıl yapımına başlanan hayvan pazarı inşaatı Bu yıl sona erecek ve Çat halkına ve çevre ilçelere büyük katkısı olacak.”

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