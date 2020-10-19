Vali Okay Memiş'in 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlama mesajı

Erzurum Valisi Okay Memiş, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Vali Memiş, mesajında şunları kaydetti; “Muhtarlık, kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından olup, 19 Ekim 1829 tarihinde şanlı ecdadımız Osmanlı tarafından İstanbul’da başlatılan ve 1833 yılından itibaren de Anadolu’nun bütün mahalle ve köylerinde hayata geçirilen muhtarlık sistemi, 1854 tarihli belediye teşkilatından da eski ve köklü bir sistemdir. Halen mevcut yönetim sistemimiz içerisinde muhtarlıklar, yerel yönetimlerin çok önemli bir parçasıdır. Muhtarlarımız, yerel idarelerin en alt birimi olmaları nedeniyle, halkımıza çok yakın olup, bulunduğu mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızın sosyal kültürel hayatıyla yakından ilgilenmektedirler.

Yönetim anlayışımızda, vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapının muhtarlıklarımız olduğu ve demokrasi zincirinin ilk halkasını muhtarlarımız oluşturmaktadır. Muhtarlarımız, çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Aynı zamanda görev yaptıkları mahallelerde devletimizin en temel temsilcileri konumunda olan muhtarlarımız, bulundukları yerlerde devletimizin gözü ve kulağıdır.

Bu nedenle, devletimizin temsilcisi niteliğinde olan muhtarlarımız, devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte, halkımızın talep, problem ve ihtiyaçlarını en kısa yoldan yetkili makamlara arz ederek, çözüme kavuşturmasında önemli bir görev üstlenerek, halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedirler. Kamu yönetiminin ilk basamağını teşkil eden muhtarlarımız, tasada ve sevinçte halkımızla hep iç içe olmuşlardır.

Bu duygu ve düşüncelerimle, demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturan ve üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde ifa eden muhtarlarımızın, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, çalışmalarında üstün başarılar temennisiyle, sağlık ve esenlikler diliyorum.”

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