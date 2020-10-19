Başkan Dölekli, kardeşini son yolculuğuna uğurladı

Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli’nin abisi Halit Dölekli son yolculuğuna dualarla uğurlandı.
Pasinler İbrahim Hakkı Hazretleri Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazını Pasinler Müftüsü Hamza Göksu kıldırdı. Namazın ardından Halit Dölekli’nin cenazesi Pasinler Mezarlığa defnedildi.
Cenaze namazına Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi, Jandarma Binbaşı Necip Sercan Canbaz, Oltu Belediye Başkanı Nejmettin Taşçı, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.