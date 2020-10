Vali Memiş muhtarları kabul etti

Erzurum Valisi Okay Memiş, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla, Köy ve Mahalle Muhtarlarını kabul etti. Valilik toplantı salonunda muhtarlarla bir araya gelen Vali Memiş, ‘Of’ bile demeden, ‘yine mi sen geldin’ demeden ne olursa olsun, kimin ne derdi varsa çözmek bizim görevimiz.’ diye konuştu.

19 Ekim Muhtarlar Günü tüm yurtta olduğu gibi Erzurum’da da sade bir törenle kutlandı. İlk olarak Havuzbaşı Atatürk Anıtına çelenk sunan muhtarlar ardından Vali Okay Memiş ile bir araya geldi. Valilik toplantı salonunda muhtarlara seslenen Vali Okay Memiş, devlet ile vatandaş arasındaki en büyük bağın muhtarlar olduğunu söyledi.

“Bizlerin asli görevi vatandaşa hizmettir” diyen Vali Memiş, şöyle konuştu:

“Biz kimseye ağalık beylik yapmaya gelmedik. Bütün halkımız bizim birinci sınıf vatandaşlarımızdır ve hepsinin emrindeyiz. ‘Of’ bile demeden, ‘yine mi sen geldin’ demeden ne olursa olsun, kimin ne derdi varsa çözmek bizim görevimiz. Bu bilinçle çalışıyoruz. Değerli kardeşlerim bir asırda bir olan bu pandemi bizim aktif görevde olduğumuz bir döneme rastladı. Allah hepinizden razı olsun, sizleri bu sürecin içine dâhil ettik ve bizlere çok yardımcı oldunuz. Geçen gün Sayın Bakanımız geldi. Vaka sayılarımız da yüzde 60 oranında azalma olduğunu açıkladı. Bu azalmadaki en büyük payın sahibi sizlersiniz. Sizin dirayetinizle biz pandemiyi düşürdük. Ama risk hala çok yüksek. Bulaşıcı olduğu için vaka sayısı aniden çok kolay bir şekilde yükselebiliyor. Hep birlikte kurallara uyararak, inşallah bu kötü gidişatı önleyeceğiz.”

Konuşmaların ardından Vali Okay Memiş ve muhtarlar objektiflere poz verdi.

