BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'in Covid-19 testi pozitif çıktı

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ERZURUM (DHA) Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, başkan Hüseyin Üneş'in yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

BB Erzurumspor'un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "BB Erzurumspor başkanımız Hüseyin Üneş´in Covid 19 test sonucu pozitif çıkmıştır. Başkanımızın karantina ve tedavi süreci başarıyla ilerlemekte ve kontrolleri düzenli bir şekilde yapılmaktadır. Kendisine acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.DHA-Spor Türkiye-Erzurum

2020-10-19 18:31:36



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