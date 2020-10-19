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BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'in Covid-19 testi pozitif çıktı

DHA

BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'in Covid-19 testi pozitif çıktı


ERZURUM (DHA) Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, başkan Hüseyin Üneş'in yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
BB Erzurumspor'un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "BB Erzurumspor başkanımız Hüseyin Üneş´in Covid 19 test sonucu pozitif çıkmıştır. Başkanımızın karantina ve tedavi süreci başarıyla ilerlemekte ve kontrolleri düzenli bir şekilde yapılmaktadır. Kendisine acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.DHA-Spor Türkiye-Erzurum
2020-10-19 18:31:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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