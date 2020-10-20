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Vücut savunma sistemini enfeksiyonlara karşı koruyan vitamin geliştirildi

DHA

Vücut savunma sistemini enfeksiyonlara karşı koruyan vitamin geliştirildi


Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Zekai Halıcı, virüs ve bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlara karşı vücuttaki savunma direncini artıran vitamin geliştirdi. Halıcı, "Vücut savunmamızı artıracak, kışı daha rahat geçirebilmek için multivitamin kompleksi. Ama tabii ki doğal kaynaklardan elde edilen bir ürün" dedi.
Yeni nesil üniversite tasarım ve dönüşüm projesi kapsamında üniversitesanayi iş birliğine büyük önem veren Atatürk Üniversitesi'nde özel sektörle birlikte başarılı bir çalışmaya imza atıldı. Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Zekai Halıcı, yaklaşık 1,5 yılda içerisinde vitamin ve minerallerin bulunduğu multivitamin hapı geliştirdi. Güçlü bir antioksidan olarak bilinen karamürver, zeytin yaprağı gibi ürünlerin yanı sıra esansiyel maddelerin de yer aldığı vitaminler, mineraller ve beta glukan özellikle kış aylarında vücudu, virüs ve bakteri enfeksiyonlara karşı güçlü hale getiren, direnci artıran tablet vitamin, eczane raflarında yerini aldı.
MULTİVİTAMİNLERE TALEP ARTTI
Son yıllarda sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada vitaminlere ve destekleyici besinlere ilginin arttığını belirten Prof. Dr. Zekai Halıcı, özellikle Covid-19 döneminde bu talebin inanılmaz derecede yükseldiğini ifade etti. Pandemi döneminde tüm dünyada insanların bitkisel kaynaklı, immün direnci artıracak, savunma sistemini güçlendirecek ve hastalıktan koruyacak doğal kaynaklı vitamin, besin ya da besinlerden üretilmiş multivitamin tüketimine yöneldiğini vurgulayan Halıcı, aktarlarda da birçok yeni ürünün piyasaya çıktığını söyledi.
Bu konudaki artan ilgi üzerine bazı şirketlerden talep geldiğini vurgulayan Halıcı, "Atatürk Üniversitesi Klinik Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak bu konuda sanayicimize destek olma kararı verdik. Biz zaten bu konuyla ilgili uzun zamandan beri bir çalışma yürütüyorduk. Bu konuyla ilgili çok uzun yıllar süren tecrübemiz var. Doğal ilaç kaynakları, farklı mekanizmalar üzerinde uzun yıllardır çalışıyorum. Sanayicilerin ön ayak olması bizleri cesaretlendirdi. Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı dozları kullanarak gerekli olan vitaminleri, mineralleri en iyi şekilde en uygun şekilde bir tabletin içine nasıl koyabileceğimiz konusunda çalışmalarımız vardı. Bu ilacı tablet haline getirmek için 1,52 sene süren bir çalışma yaptık" diye konuştu.
KIŞI RAHAT GEÇİRTECEK MULTİVİTAMİN KOMPLEKSİ
Ürettikleri vitaminin içinde vücuttaki savunma sisteminin ihtiyacı olan ve aynı zamanda virüs ve bakterilere karşı doğal bağışıklık sistemin üyeleri olan hücrelerin bu mikroorganizmalarla savaşırken ve kendilerini onarırken gerekli olan maddelerin bulunduğunu anlatan Halıcı, şunları söyledi:
"Özellikle üst solunum yollarında enfeksiyona neden olan virüs ve bakterilerin yaşayabilmeleri için en uygun olan kış ortamına girmekteyiz. Aynı zamanda soğuk, güneş ışığından daha az faydalanma ve besinsel faktörlerden dolayı kışın bağışıklık sistemimiz çok daha hassas hale gelmektedir. Bu üründe enfeksiyonlara karşı vücudumuza gerekli olan esansiyel maddeler ve aynı zamanda bitki ekstreleri var. Karamürver var, bu çok önemli ürün. Meşhur çok güçlü antioksidan. Zeytin yaprağı ve Beta glukan var. Daha farklı mineraller var. İmmün sistemimizi direncimizi artıracak veya immün sistemin hücrelerinin daha iyi çalışmasını sağlayacak çeşitli etken maddeler var. Vücut savunmamızı artıracak, kışı daha rahat geçirebilmek için multivitamin kompleksi. Ama tabii ki doğal kaynaklardan elde edilen bir ürün."
'KULAKTAN DUYMA ÜRÜNLER KULLANIYORLAR'
Enfeksiyonlarda insanların immün sistemini daha güçlü daha kuvvetli hissedeceği bir vitamin yapmaya çalıştıklarını ifade eden Halıcı, "Güvenlik sınırında olan bir ilaç. İnsanlarımız aktarlardan alınan takviye, kulaktan duyma ürünler kullanıyorlar. Bu maddeleri bilinçli kullanmak, dozlarını çok iyi bilmek gerekiyor. Yaşadığımız süreç sebebiyle insanlarımız günümüzde dozlarını artırarak bunlardan faydalanıyor. Ne olursa olsun bazı maddeler vücutta birikiyor, ileriki zamanlarda faydadan çok zarara dönmeye başlıyor. Covid-19 sürecini dünya ve Türkiye olarak inşallah atlatacağız. Ama atlattıktan sonra pandemiden geri kalan sekeller ve aynı zamanda Doktor tavsiyesi ile kullanmadığımız bilinçsiz kullandığımız ilaçlar, bitki ekstreleri ve multivitaminlerin neden olduğu zararları da çekebiliriz" diye konuştu.
Atatürk Üniversitesi'nin sanayiciyle iş birliği yapmasının olumlu bir karşılık bulduğunu belirten Halıcı, bu ilacın başlangıç olduğunu ilerleyen süreçte kendi ilaçlarını ve kendi ürünlerini yapacaklarını bildirdi.DHA-Sağlık Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2020-10-20 07:38:35

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