Baraj gölü yüzeyinde kümeleşen balıklar şaşırttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Baraj gölü yüzeyinde kümeleşen balıklar şaşırttı

DHA

Baraj gölü yüzeyinde kümeleşen balıklar şaşırttı


Murat AYDIN/OLTU(Erzurum), (DHA)ERZURUM'un Oltu ilçesindeki Ayvalı Barajı Gölü'nün yüzeyinde binlerce balığın kümeler halinde durması görenleri şaşırttı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce gölde inceleme başlatıldı.
Erzurum'un Oltu ilçesindeki Ayvalı Barajı Gölü'nün Ormanağzı köyüne doğru olan kısmında ilginç bir olay yaşandı. Aralarında 10 metre olmak üzere kümeler halinde gölün yüzeyinde duran balıklar görenlerin dikkatini çekti. İlk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını söyleyen yöre halkından Ahmet Sezgin, "Bugüne kadar böyle bir şey görmedim. Yumurtadan çıkan sazan yavrular, büyük bir balığın başına toplanıyor. Gölün yüzeyi tamamen bunlarla dolu. Çok ilginç bir olay. Balıklar suyun akışına doğru toplanıyorlar. Herkes bu olayı cep telefonu ile görüntüleyerek ölümsüzleştirdi" diye konuştu.
Ayvalı barajındaki suların çekilmesi ile göldeki oksijenin azaldığını ve bu yüzden balıkların gölün yüzeyine çıkabileceğini düşünen Fırat Aydın ise "Ben buraya gezmeye geldim. Çok sık geldiğim gölde ilk kez böyle bir olaya şahitlik ediyorum. Kimi suda oksijen azaldığı için kimi gölün dibinde bol miktarda yosun olduğu için balıkların yüzeyde durduğunu söylüyor. Kesin nedenini bilmiyoruz ama suyun yüzende kümeler halinde duran balıklar ilginç bir görüntü oluşturuyor" dedi.
Yaşayan bu olay üzerine Olur İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekim İbrahim Deniztekin, sudan numune alarak incelenmek üzere Erzurum'a gönderdi. Deniztekin, çıkacak sonuçların İl Müdürlüğü tarafından açıklanacağını belirtti.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Oltu Murat AYDIN
2020-10-20 07:45:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vücut savunma sistemini enfeksiyonlara karşı koruyan vitamin geliştirildi
YEREL HABERLER Vücut savunma sistemini enfeksiyonlara karşı koruyan ...
Traktörün üzerine çıkarak boğazına bıçak dayayan yaşlı adamı Vali Memiş ikna etti
YEREL HABERLER Traktörün üzerine çıkarak boğazına bıçak dayayan ...
BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş’in korona virüs testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş’in korona virüs ...
BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'in Covid-19 testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'in Covid-19 testi ...
Başkan Sekmen muhtarlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Sekmen muhtarlarla buluştu
Vali Memiş muhtarları kabul etti
YEREL HABERLER Vali Memiş muhtarları kabul etti
Arzu Erdem Erzurum esnafının sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER Arzu Erdem Erzurum esnafının sorunlarını dinledi
Başkan Karataş’tan Muhtarlar günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Karataş’tan Muhtarlar günü mesajı
Kayak pistlerinden önce şelaleyi turladılar
YEREL HABERLER Kayak pistlerinden önce şelaleyi turladılar
Başkan Dölekli, kardeşini son yolculuğuna uğurladı
YEREL HABERLER Başkan Dölekli, kardeşini son yolculuğuna uğurladı
Vali Okay Memiş'in 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlama mesajı
YEREL HABERLER Vali Okay Memiş'in 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlama ...
Başkan Sekmen’den Muhtarlar Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sekmen’den Muhtarlar Günü mesajı
Başkan Sekmen’den saha gezisi
YEREL HABERLER Başkan Sekmen’den saha gezisi
Erzurum’da hayata geçirilen proje ile 5-6 bin yıl öncesine yolculuk yapılacak Projenin tamamlanması ile birlikte ziyaretçiler binlerce yıl geriye gidecek
YEREL HABERLER Erzurum’da hayata geçirilen proje ile 5-6 bin yıl ...
Erzurum'da 7 bin yıl önceki kültürü tanıtmak için 'arkeopark' kuruluyor
YEREL HABERLER Erzurum'da 7 bin yıl önceki kültürü tanıtmak için ...
Çat’ta görkemli açılış
YEREL HABERLER Çat’ta görkemli açılış
Palandöken Belediyesi’ne övgü yağdı
YEREL HABERLER Palandöken Belediyesi’ne övgü yağdı
Palandöken Belediyesi’nden prestijli açılış Başkan Sunar: “Meselemiz ilçemizin geleceğine katkı sunmaktır” Başkan Sunar: “Tevazu, samimiyet ve gayret ile durmak yok yola devam”
YEREL HABERLER Palandöken Belediyesi’nden prestijli açılış Başkan ...
Atatürk Üniversitesi'nde akademik başarı Dünyanın en etkili bilim insanları arasında yer aldılar Bilimsel etki endeksi kullanılarak 22 anabilim dalı ve 176 alt bilim dalında hazırlanan "Dünyanın En Etkili 100 Bin Bilim İnsanı" listesinde Atatürk Üniversitesi de yer aldı
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi'nde akademik başarı Dünyanın en ...
Erzurum Eylül ayı tahsilat oranı açıklandı
YEREL HABERLER Erzurum Eylül ayı tahsilat oranı açıklandı
Eczacılar Odası Başkanı Uçar: Gıda takviyeleri masum değil
YEREL HABERLER Eczacılar Odası Başkanı Uçar: Gıda takviyeleri masum ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X