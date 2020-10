Dadaş amazonlar, Azerbaycan için atlarını dörtnala sürüp, ok attı

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da Kızıl Elma Geleneksel Sporlar ve Atlı Okçuluk Kulübü´nün kadın ve erkek okçuları, Ermenistan´ın Azerbaycan´a yönelik saldırılarına dikkat çekmek için at binip, ok attı. Kulüp Başkanı Ayşe Melek Okuyucu, "Dadaş Amazonlar olarak Azerbaycan Türklerinin yanındayız" dedi.

Erzurum merkez Yakutiye ilçesindeki Veysefendi İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Ayşe Melek Okuyucu'nun (39), 2016 yılında kurduğu Kızıl Elma Geleneksel Sporlar ve Atlı Okçuluk Kulübü üyesi 80 sporcu, Ermenistan´ın Azerbaycan´a yönelik saldırılarına dikkat çekmek için atları ile tozu toprağa kattı. Azerbaycan ve Türk bayraklarını sallayan okçular, dörtnala sürdükleri atların üzerinde attıkları oklarla hedefleri 12´den vurdu.

Kızılelma Geleneksel Sporlar ve Atlı Okçuluk Kulüp Başkanı Ayşe Melek Okuyucu, kulübün dünyada yaşananlara ve etrafında olup bitenlere karşı duyarlı bir kulüp olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Dadaş Amazonlar olarak Azerbaycan Türklerinin yanındayız. Karabağ'da yaşananlar hak ile batılın haklı ile haksızın karşılaşması, çatışmasıdır. Karabağ Azerbaycan Türklerinindir. Azeri kardeşlerimizindir. Bizler Erzurum'un dadaş erkek ve kızları olarak Azerbaycan Türklerinin yanında olduğumuzu söylemek istiyoruz. İhtiyaç duyulduğu vakit yüreğimiz ve bileğimizle onların yanındayız. Rabbim inşallah bizlere Azerbaycan topraklarındaki Karabağ'da at koşturmayı ve ok uçurmayı nasip eyler."DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2020-10-20 08:51:45



