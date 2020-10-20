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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum’un konutta bölge payı arttı

İHA

Erzurum’un konutta bölge payı arttı

Erzurum’un konut satış sayısının bölge toplamındaki oranı artış kaydetmeyi sürdürdü. Erzurum’da Eylül ayında satılan konut sayısı KUDAKA istatistik Bölgesi toplamında yüzde 72,66, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 43,94, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise yüzde 17,29’luk pay gösterdi.
9 Aylık Dönem
İlde bu yılın 9 ayını kapsayan Ocak Eylül ayları arasında el değiştiren konut sayısının Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamındaki payı yüzde 16,7 olarak belirlendi. DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analizlere göre ilin 9 aylık konut satış payı KUDAKA istatistik Bölgesinde yüzde 72,64, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde ise yüzde 47,60 olarak gerçekleşti.
KUDAKA Eylül Ayı
TÜİK Eylül ayı Konut satış istatistiklerine göre Dönemde KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında 357 ipotek, bin 15 de diğer yollardan olmak üzere toplam bin 372 konut satıldı. Bölgede diğer yollardan satılan konut sayısının toplamdaki oranı yüzde 73,97, ipotek yoluyla satılan konut sayısının toplamdaki payı ise yüzde 26,02 oldu.
Kuzeydoğu Anadolu Eylül Dönemi
TÜİK verileri kaydında DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre, Eylül ayında Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında 642 ipotek, bin 627 de diğer yollardan olmak üzere toplam 2 bin 269 konut satışı gerçekleştirildi. Bölgede diğer yollardan satılan konut sayısının toplamdaki oranı yüzde 71,70, ipotek yoluyla satılan konut sayısının toplamdaki payı ise yüzde 29,29 olarak kaydedildi.
Doğu Anadolu Eylül Dönemi
TÜİK verilerine göre, Eylül 2020 döneminde Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında bin 353 ipotek, 4 bin 413 de diğer yollardan olmak üzere toplam 5 bin 766 konut satışı gerçekleştirildi. Bölgede diğer yollardan satılan konut sayısının toplamdaki oranı yüzde 76,53, ipotek yoluyla satılan konut sayısının toplamdaki payı ise yüzde 23,46 olarak bildirildi.
KUDAKA Bölgesi Ocak Eylül Dönemi
2020 yılının Ocak Eylül ayları kapsamında KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 4 bin 77’si ipotek, 5 bin 927’si diğer yollardan olarak toplam 10 bin 4 konut satışı gerçekleştirildi. Bölgede konut satış toplamında ipotekli konut satış payı yüzde 40,7, diğer yollardan konut satış payı ise yüzde 59,24 olarak hesaplandı
Kuzeydoğu Anadolu Ocak Eylül Dönemi
TÜİK Konut Satış verileri üzerinden DOSİAD tarafından kaydedilen hesaplamalara göre Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında 6 bin 49 ipotek, 9 bin 215 diğer yollardan olmak üzere toplam 15 bin 264 konut satışı yapıldı. Bölgede konut satış toplamında ipotekli konut satış payı yüzde 39,6, diğer yollardan konut satış payı ise yüzde 60,37 olarak hesaplandı.
Doğu Anadolu Ocak Eylül Dönemi
TÜİK verilerine göre, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında 15 bin 756 ipotek, 27 bin 784’ü diğer yollardan olmak üzere toplam 43 bin 540 konut satışının gerçekleştiği bildirildi. Bölgede konut satış toplamında ipotekli konut satış payı yüzde 36,16, diğer yollardan konut satış payı ise yüzde 63,81 olarak belirlendi.
Eylül Ayı Konut Satış İller Konut Satış Dağılımı
Doğu Anadolu Bölgesinde eylül ayı bazında en fazla sayıda konut satışının yapıldığı il Malatya olurken, Erzurum 2’inci sırayı aldı. Dönemde Ağrı’da 341, Ardahan’da 24, Elazığ’da 933, Erzincan’da 312, Erzurum’da 997, Hakkari’de 17, Iğdır’da 202, Kars’ta 330, Malatya’da bin 109, Muş’ta 192, Tunceli’de 96, Van’da 700, Bingöl’de 273, Bitlis’te 240 konut satıldı.
Ocak Eylül Dönemi Bölge İlleri Konut Satış Sayıları
Yılın 9 aylık bölümünde Doğu Anadolu Bölgesinde en çok sayıda konut satışının yapıldığı il Malatya oldu, bu ili konut satış sayısı yüksekliği bakımından Elazığ, Erzurum ve Van ili izledi. 9 aylık dönemde Ağrı’da bin 591, Ardahan’da 143, Bingöl’de bin 510, Bitlis’te bin 443, Elazığ’da 8 bin 192, Erzincan’da 2 bin 243, Erzurum’da 7 bin 267, Hakkari’de 129, Iğdır’da bin 325, Kars’ta 2 bin 201, Malatya’da 9 bin 520, Muş’ta bin 602, Tunceli’de 642, Van’da ise 5 bin 737 konut satışı gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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