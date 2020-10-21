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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum'dan eşsiz sonbahar manzaraları

İHA

Erzurum'dan eşsiz sonbahar manzaraları

Dünyada deniz seviyesinden 2000 metre yükseklikteki 7. park olan Erzurum’daki Ata Botanik Parkı, sonbaharın gelmesiyle birlikte renk cümbüşüne büründü.
ErzurumErzincan karayolunun başlangıç noktasındaki Atatürk Üniversitesi kampüsü kavşağından başlayan yaklaşık 350 dönüm arazide kurulu olan, Doğu Anadolu’daki ağaç, çiçek ve bitkilerden örneklerin toplandığı Atatürk Üniversitesine ait Ata Botanik Parkı'nın ünü giderek artıyor. Sonbaharın gelmesiyle birlikte doğal güzelliğiyle bilinen Ata Botanik Park adeta bir renk cümbüşü sunarken, manzarayı görmek isteyen vatandaşlar botanik parkına akın ediyor. Evlenen, nişanlanan, sonbahar fotoğrafları çekmek isteyen öğrenciler için doğal stüdyo haline gelen parkta en güzel kareler objektiflere yansıyor. Ayrıca akasya türleri, köknar, ladin, çam, ardıç, mazi türleri, ıhlamur, meşe türleri, üvez, sumak, huş türleri, süs meyveleri, erik, vişne, armut, kiraz, dut, elma, kızılcık, kuşburnu gibi onlarca bitki türünü barındıran Ata Botanik Parkı'nda dünyanın yüksek rakımlı bölgelerinden getirilen nadir türler de yer alıyor.
Sonbahar mevsimiyle birlikte renk cümbüşü yaşanan Ata Botanik Parkı'nı ziyaret eden vatandaşlar, “Ekim ayının gelmesiyle birlikte ağaçlarımız sarardı. Biz de bu güzel manzarayı değerlendirmek istedik. Çok güzel manzara var, tadını çıkarıyoruz” dediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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