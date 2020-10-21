Atatürk Üniversitesinden Sanayi ve Kobi’lere Ücretsiz Proje Eğitimi

Atatürk Üniversitesi, Proje Destek Ofisi ve Teknoloji Transfer Ofisi iş birliğiyle yeni bir programın daha startını veriyor.

Bilimsel araştırma ve girişimcilik konularında bilinç artırmaya yönelik çalışmalara katkı sağlamak amacıyla çalışmalarına hız veren Atatürk Üniversitesi bu kapsamda, “Ücretsiz Proje Eğitimi ve Mentör Desteği” programıyla; TÜBİTAK, DAP, KOSGEB, KUDAKA ile diğer kuruluşlardan mali destek alma eğitimini Sanayi ve KOBİ’lere ücretsiz olarak vermeyi hedefliyor.

Ülke üretimine katma değer sağlamak amacıyla iş hacmini genişletmek isteyen kurum ve kuruluş yöneticileri ile temsilcilerine proje hazırlamayı özendirmek ve hibe desteği sağlayan kurumlardan destek almanın yolunu açmak üzere düzenlenecek olan proje, 5 Kasım17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bu eğitimle Sanayi ve KOBİ’lerin, fon sağlayan kuruluşlar hakkında bilgi sahibi olmasını, proje üretme ve yürütme konularında tecrübe edinmelerini, ulusal ve uluslararası düzeyde proje yazma deneyimi kazandırmayı amaçladıklarını ifade eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı; “Ülkemizin Uluslararası rekabet gücünü artırmak ve bölgemizin ArGe ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitemiz Proje Destek Ofisi ve Teknoloji Transfer Ofisi iş birliğiyle yeni bir program başlatıyoruz. Sanayi ve KOBİ'lere mali kaynak sağlayabilmek için 'Bir proje fikrinin oluşturulmasından yazılıp sunulmasına kadar’ tüm aşamalarda akademisyenlerimizin destek olacağı ücretsiz proje yazma eğitimi ve danışmanlık hizmeti verilecek.

Bu kapsamda ArGe faaliyeti yürüten ya da yürütme planı olan işletmelere, öncelikle mali destek alınabilecek programlar hakkında uzaktan proje eğitimi gerçekleştirilecek. Sonrasında süreç birebir mentör (danışman) desteği sağlanmasıyla devam edecek. Yürütülecek olan bu programın ilimiz ve bölgemize faydalı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

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