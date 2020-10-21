Atıl durumdaki pekmez fabrikası yeniden üretime geçiyor

Erzurum’un Olur ilçesi Ormanağzı Mahallesi’nde 2011 yılında yapılan pekmez fabrikası, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından yeniden aktif hale getiriliyor.

2011 yılında Ormanağzı Mahallesi'nde yapılan pekmez fabrikası kullanılmadan 9 yıldır atıl durumda beklerken, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Şubesince yeniden hizmete sokulacak. MÜSİAD Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir ve Yönetim Kurulu üyeleri, Olur Kaymakamı İlker Eken ve Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan'ı ziyaret ederek fabrikayı hayata geçirmek için gerekli görüşmelerde bulundular. MÜSİAD Gümüşhane Şube Başkanı pestil üreticisi Abdulbaki Kara ve yönetim kurulu üyelerini de ziyaret eden heyet, pestil fabrikası ve meyve suyu fabrikasında incelemelerde bulunarak bilgiler aldı.

MÜSİAD Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir, "Olur'daki fabrikada üretilecek olan pekmez, pestil ve köme ve meyve suyunun alım garantisini veriyoruz” dedi.

Demir, “Olur Ormanağzı Mahallesi dut pekmezi fabrikasını ziyaret ettik, yöremizde markalaşmış ve markalaşmaya aday ürünlerimizi pazara sürme konusunda ciddi projeler hazırlıyoruz. Bu vesile ile Olur ilçemiz Ormanağzı Mahallesi'nde üretilen coğrafi işareti olan Karnavas dut pekmezi fabrikasının yatırımını Olur Kaymakamlığı Gümüşhane MÜSİAD ve Erzurum MÜSİAD olarak ortak bir proje yapıyoruz. Allah nasip ederse baharda bu fabrikayı teslim alıp, bölgedeki bütün dutları alarak pekmez üretmeye başlayacağız. Amacımız ekonomiye, istihdama hem de bölge insanına faydalı olabilmek için Erzurum'un bütün ilçelerindeki markalaşmış ya da markalaşma yolundaki bütün ürünleri pazara sürmek için çaba sarf ediyoruz” dedi.

Olur Kaymamı İlker Eken ise, “Olur Kaymakamlığımızca Ormanağzı Mahalle Muhtarlığına yapılan pekmez fabrikasının yeniden faaliyete geçmesi ve fabrikanın atıl durumdan kurtarılarak ekonomiye katkı sağlayacağı için çok mutluyum. İnşallah en kısa zamanda fabrikamız üretime geçer” dedi.

Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan da, “Mahallemizdeki pekmez fabrikasının çok amaçlı olarak faaliyete geçmesi ve istihdama, ilçe ekonomisine katkı sağlayacağı için Erzurum ve Gümüşhane MÜSİAD başkanlarına ve yönetim kurulu üyelerine sonsuz teşekkür ederim” dedi.

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