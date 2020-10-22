700 yıllık tarihi kümbet restore edildi Karanlık Kümbette restorasyon çalışmaları tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

700 yıllık tarihi kümbet restore edildi Karanlık Kümbette restorasyon çalışmaları tamamlandı

İHA

700 yıllık tarihi kümbet restore edildi Karanlık Kümbette restorasyon çalışmaları tamamlandı

Erzurum merkez Yakutiye ilçesi Gül Ahmet Caddesi üzerinde Derviş Ağa Camii karşısında Yeğen Ağa Mahallesi'nde bulunan Karanlık Kümbette (Emir Sadrettin Baba Kümbeti) devam eden restorasyon çalışmaları tamamlandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Erzurum Müze Müdürlüğü bünyesinde bulunan Karanlık Kümbet Emir Sadrettin tarafından 1308 yılında yapıldı. 712 yıldır ayakta durmaya çalışan kümbet yapılan restorasyon çalışmalarının ardından yeniden açıldı.
Karanlık Kümbet tarihi dokusuna uygun olarak restore edildi. Konik kubbeli çatısında deforme olan taşların yerine 500 yıla yakın ömrü olan taş döşendi.
Kümbet 1308 yılında Emir Sadrettin tarafından 2 katlı mezar olarak inşa edilmiş. Kümbetin alt katında anıt mezar, üst katında ise cemaatin namaz kılacağı mescit bulunuyor.
Erzurum Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, Karanlık Kümbette tamamlanan restorasyon çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada, “Erzurum’un yine nadide ve güzide yerlerinden birinde Karanlık Kümbet önünde bulunuyoruz. Bir başka ismiyle Sadrettin Baba Kümbeti de denilmektedir. Erzurum’un her tarafı adeta açık hava müzesi durumundadır. Ecdadımızın bizlere bıraktığı kümbet dediğimiz birçok önemli bir eserlerden birisinin önündeyiz. Kümbetler tarihimizde bilindiği gibi anıt mezar olarak kullanılan bir yapı tarzıdır. Önemli kişiler, siyasi kişiler, ilmi kişiler ve gönül adamlarına böyle kümbet yani anıt mezarlar yaptırılarak onların hatıraları bir nevi yad ediliyor. Erzurum kümbet anlamında çok zengin bir il durumundadır. Şehrin farklı alanlarında farklı farklı Kümbetler bulunmaktadır. Erzurum’da bu kümbetlerin sayısı 20 civarındadır. Onlardan birisi de Karanlık Kümbet denilen ve isminin neden Karanlık Kümbet denildiği bilinmeyen, ancak halk arasında Sadrettin Baba Kümbeti diye bilinen Erzurum Yakutiye ilçesi Gül Ahmet Caddesi Yeğen Ağa Mahallesi Derviş Ağa Camisi ile karşı karşıya bulunan bir kümbettir. Bu kümbet 1308 tarihinde yapılmıştır. Erzurum’da bulunan ilk kümbetlerden birisi durumundadır. Osmanlı ve Selçuklu döneminden kalma bir eserdir. Yani 2020 yılına kadar ciddi bir onarım görmemiştir. Yalnızca 1950 yıllarında küçük çaplı bir onarım görmüştür. Bugün itibariyle elimizde yadigar olarak kalan kümbeti baştan aşağıya ciddi bir revizyona tabi tuttuk. Erzurum taşından orijinalini koruyarak yapılan Kubbesini bile yeniledik. Kırmızı bileziği vardır görünmeyecek durumdaydı onu bile silerek görünür hale getirdik. Kümbetin iç boyasını yaptık, iki katlı kümbette üst kat mescit alt katta iki mezar bulunmaktadır. Emir Sadrettin Baba denilen kişi babasına yaptırmıştır. 700 yılı aşkın zamandır eser dimdik ayakta durmaktadır. 700 yılın sonunda biz Kümbeti kapsamlı bir Restorasyon yaptık. Tarihe bir şekilde borcumuzu da ödemiş olduk. Erzurum halkı ve Erzurum’a gelen misafirlerimizi bu eserleri gezmeleri konusunda davet ediyoruz. Erzurum’da kültür seferberliği, restorasyon seferberliği tüm hızıyla devam etmektedir. 3 yıla yakın zamandır el vurulmayan eser kalmadı” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Naim Karataş’tan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Naim Karataş’tan 21 Ekim Dünya Gazeteciler ...
Mehmet Özdilek: Kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz
YEREL HABERLER Mehmet Özdilek: Kazanarak yolumuza devam etmek ...
Mehmet Özdilek: “Galatasaray’ı yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz” BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: “Galatasaray son zamanlarda sıkıntılı bir süreçten geçiyor”
YEREL HABERLER Mehmet Özdilek: “Galatasaray’ı yenerek yolumuza devam ...
Atıl durumdaki pekmez fabrikası yeniden üretime geçiyor
YEREL HABERLER Atıl durumdaki pekmez fabrikası yeniden üretime ...
AK Gençlik 20 ilçede kongrelerini tamamladı
YEREL HABERLER AK Gençlik 20 ilçede kongrelerini tamamladı
Azerbaycan’a destek için yürüdüler Masterlar Koşu Grubu tarafından "İki devlet tek millet” sloganıyla kardeş ülke Azerbaycan’a destek için yürüyüş düzenlendi
YEREL HABERLER Azerbaycan’a destek için yürüdüler Masterlar Koşu ...
Atatürk Üniversitesinden Sanayi ve Kobi’lere Ücretsiz Proje Eğitimi
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesinden Sanayi ve Kobi’lere Ücretsiz ...
İran konsolosu Halk Kütüphanesi'ne bin kitap bağışladı İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Dr. Sajad Soltanzadeh: “İlim ve edebiyat milletleri birleştirir”
YEREL HABERLER İran konsolosu Halk Kütüphanesi'ne bin kitap ...
İran Erzurum Başkonsolosu Soltanzadeh: “Ermenistan savaş suçu işliyor, sivillere yönelik saldırılarını kınıyoruz” “Umut ediyoruz Türkiye ve Rusya’nın çabaları ile bu savaş biter”
YEREL HABERLER İran Erzurum Başkonsolosu Soltanzadeh: “Ermenistan ...
Erzurum'dan eşsiz sonbahar manzaraları
YEREL HABERLER Erzurum'dan eşsiz sonbahar manzaraları
Merakından aldığı emniyet fotokapanı başına iş açtı
YEREL HABERLER Merakından aldığı emniyet fotokapanı başına iş açtı
İran Başkonsolosu Soltanzadeh: Ermenistan savaş suçu işliyor
YEREL HABERLER İran Başkonsolosu Soltanzadeh: Ermenistan savaş suçu ...
Konut hayalleri Büyükşehir ile gerçekleşti
YEREL HABERLER Konut hayalleri Büyükşehir ile gerçekleşti
DAP Başkanı Demirdöğen, Karakoçan’da
YEREL HABERLER DAP Başkanı Demirdöğen, Karakoçan’da
ESKA Grup, geleceğin yıldız futbolcularını turnuvayla belirleyecek
YEREL HABERLER ESKA Grup, geleceğin yıldız futbolcularını ...
“Köyümde Yaşamak İçin Bir ‘Sürü’ Nedenim Var" Projesi tanıtımı yapıldı Aşkale’de yüzde 75 hibeli tohum desteği toplantısı
YEREL HABERLER “Köyümde Yaşamak İçin Bir ‘Sürü’ Nedenim Var" ...
Başkan Sekmen’den Karataş’a hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Sekmen’den Karataş’a hayırlı olsun ziyareti
Başkan Sekmen’den Karataş’a hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Sekmen’den Karataş’a hayırlı olsun ziyareti
Azerbaycan için koşacaklar
YEREL HABERLER Azerbaycan için koşacaklar
Elle taşınabilir elektrik üreten cihaz yaptı
YEREL HABERLER Elle taşınabilir elektrik üreten cihaz yaptı
Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde Kronik Hastalıklar Polikliniği açıldı
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde Kronik ...
Köprüköy’de trafik kazası: 9 yaralı
YEREL HABERLER Köprüköy’de trafik kazası: 9 yaralı
Meme kanserine dikkat çekmek için pembe balon uçurdular
YEREL HABERLER Meme kanserine dikkat çekmek için pembe balon ...
Vali Memiş Kaymakamlarla video konferans üzerinden toplantı yaptı
YEREL HABERLER Vali Memiş Kaymakamlarla video konferans üzerinden ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X