Ciritçi, tökezleyen atıyla birlikte yuvarlandı

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA) ERZURUM'un merkez Aziziye ilçesinde, gösteri yarışmasında atının kontrolünü kaybeden ciritçi Adem Şahin, büyük tehlike atlattı. Atıyla beraber düşen ve nefes alamayan Şahin, bir süre yerde hareketsiz kalınca korkuttu. Arkadaşlarının müdahalesiyle kendine gelen Şahin, yarışmaya devam edemedi.

Pandemi nedeniyle cirit yarışmaları iptal edilince bu spora gönül verenler, ilçe ve köylerde gösteri yarışmaları düzenliyor. Uzmanlar ve Erzincan atlı spor kulüpleri üyeleri, 'kara cirit' denilen, kuralsız oynanan gösteri yarışında nefes kesti. At üstünde eliyle ok gibi fırlattığı ciridi rakibine isabet ettiren ciritçiler, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Bu sırada rakibini yakalamak için atını dört nala süren Adem Şahin, ciridini atıp, geri dönmek istedi. Ayağı tökezleyen at, Şahin ile birlikte düşerek, toprak zeminde yuvarlandı. İzleyenleri korkutan anlarda, yerde bir süre hareketsiz kalan Şahin'e ilk müdahaleyi, takım arkadaşları yaptı. Nefes almakta güçlük çeken Şahin, saha kenarına getirildi. Burada bir süre dinlendikten sonra kendine gelen Şahin, yarışmaya devam edemedi ve tribünden arkadaşlarını izledi.

O ANLARI ANLATTI

Atının yorgun olduğu için ayağının tökezlediğini ve düştüğünü söyleyen Adem Şahin, "Kendimizi maçın heyecanına kaptırınca ne kendimizin ne de atımızın yorulduğunu önemsemiyoruz. Rakibimi yakalamak için atımı dört nala sürdüm. Elimdeki ciridi fırlattıktan sonra sahama geri dönmek için atımın başını çevirmek isteyince kendimizi yerde bulduk. O sırada nefesim kesildi. Bir süre nefes alamadım. Arkadaşlarımın gelmesiyle kendime geldim. Ata sporu cirit, zevkli olduğu kadar tehlikeli ve adrenalin dolu bir spor. Çok şükür, atım da ben de bu olaydan yara almadan kurtulduk" dedi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2020-10-22 09:48:29



