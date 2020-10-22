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Tortum Şelalesi göz kamaştırıyor Erzurum Valisi Okay Memiş: "Erzurumlu yüksek standart hizmete layık" Tortum Şelalesi ve Narman Kırmızı Periler Diyarı yeni yüzüyle turizmin gözdesi olacak

İHA

Tortum Şelalesi göz kamaştırıyor Erzurum Valisi Okay Memiş: "Erzurumlu yüksek standart hizmete layık" Tortum Şelalesi ve Narman Kırmızı Periler Diyarı yeni yüzüyle turizmin gözdesi olacak

Erzurum Valisi Okay Memiş, Narman Peri Bacaları ile Tortum Şelalesini basın mensuplarına gezdirdi.
Erzurum’un Narman ilçesinde bulunan ve ‘Kımızı Periler Diyarı’ olarak da adlandırılan ve Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir ve Narman Belediyesi işbirliği ile turizme kazandırılan Narman Peri Bacalarında çalışmalar son aşamaya geldi.
Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum’un tarihi eser ve turistik imkanlar açısından zengin bir il olduğunu, keşfedilmemiş daha birçok alanın olduğunu söyledi.
Narman Peri Bacaları Vadisi’nin keşfedilerek turizme kazandırılması anlamında derhal bir çalışma başlattıklarını, 3 milyar lira bir harcamayla muhteşem bir vadinin turizme kazandırıldığını ifade eden Vali Memiş, "Bu vadiden tam 12 tane var. Bir vadi iki buçuk kilometrelik bir alana sahip. Bu vadiye gelebilmek ve görebilmek için 3,5 kilometrelik yayla yolunu genişlettik ve araç trafiğine kazandırmış olduk. Bu vadi sit alanı olarak ilan edildi" dedi.
Narman Peri Bacaları Vadisini görmek ve gezmek için gelecek turistlerin dinlenmesi ve ihtiyaçlarını karşılaması için güzel bir tesis de yaptıklarını anlatan Vali Memiş, "Bu tesis doğal dokuya uygun olarak projelendirildi ve yapıldı. Bir kişinin bütün ihtiyaçlarına cevap verecek düzeyde" diye konuştu.
Vali Okay Memiş şunları söyledi:
"Narman Peri Bacaları Vadisi yaz kış turizme açık olacak. Bu vadi belki de dünyada eşi benzeri olmayacak kadar muhteşem bir vadi. Hayallerimizi teker teker gerçeğe dönüştürüyoruz. Erzurum turizm anlamında zengin bir il. Erzurum turizmden para kazanacak bir şehir. Narman Peri Bacaları Vadisinde en az bin kişi istihdam edilecek. Bu vadide konaklama, bisiklet, safariler gibi etkinlikler olacak, yapılabilecek. Bunları tümü doğal bir ortamda yapılacak. Bu yörenin insanları para kazanacak. Narman, Oltu, Tortum ve Uzundere bağlantılı olarak turizmin gözdesi ilçeler konumuna gelecek."

Turizm şirketleri ile görüşüldü
Vali Okay Memiş, Narman Peri Bacaları Vadisini görmek için turizmle alakalı şirketlerin davet edildiğini, gelenlerin ise vadiye hayran kaldıklarını anlattı.
Erzurum’a gelecek olan turistlerin gezilecek yerler listesine Narman Peri Bacaları Vadisinin de alındığını hatırlatan Vali Memiş, şöyle devam etti:
"Erzurumlu yüksek standart hizmet almaya layıktır. Bütün çabamız ve gayretimiz de bu yöndedir. Erzurum turizmden, hayvancılıktan, tarımdan gelir elde edebilecek ve istihdam sağlayacak bir ilimizdir. Erzurum’u yönetenler olarak, milletvekillerimizle, bakanlarınızla, Büyükşehir Belediyemizle ve birlikte çalıştığımız kişilerle bunu gayret ve çabası içerisindeyiz. Narman’da, Tortum’da, Uzundere’de velhasıl Erzurum’un tamamında bütün derdimiz şehre hizmet etmektir. Şiarımız budur. Şehrin siyasi şahsiyetleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, bürokrasisiyle uyumlu bir çalışma yürütüyoruz. Hiç kimse ‘Ben’ demiyor. ‘Biz’ diyoruz. Bu bakıştan, bu tutum ve davranıştan güç doğuyor, kuvvet doğuyor. İşler kolaylaşıyor. Herkes işin bir ucundan tutunca netice de alınmış oluyor. Narman Peri Bacaları Vadisi, Tortum Şelalesi, Tekstil Fabrikası, Tarım ve hayvancılık başta olmak üzere daha birçok hizmet bu anlayışla yürütülüyor. İlin Valisi olarak, işlerimizi kolaylaştırdıkları ve yardım ellerini hiç eksik etmedikleri için milletvekillerimize, bakanlarımıza, Büyükşehir Belediyemize, hükümetimize, Erzurum’u yüreğinde taşıyan Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum."

Tortum Şelalesi göz kamaştırıyor
Erzurum Valisi Okay Memiş, Tortum Şelalesini mezbelelik bir görüntüden kurtardıklarını, görülebilir, gezilebilir bir konuma getirdiklerini söyledi.
"Gündüzü bir güzel, gecesi bir başka güzel" ifadelerini kullanan Vali Memiş, Tortum Şelalesi'nde eski görünümünden eser kalmadığını belitti.
İşe öncelikle güvenliği tesis ederek başladıklarını, heyelanlı alanı ortadan kaldırdıklarını anlatan Vali Memiş, şöyle devam etti:
"Şelaleyi gezilir, görülür hale getirdik. Binlerce, on binlerce vatandaşın gelip gezeceği bir mekan oldu. Bölgenin doğallığını asla bozmadık. Yaptığımız her şey doğal ruha uygun olarak yapıldı. Yeşillendirmeden tutunuz, ışıklandırmaya kadar her şey en ince teferruatına kadar düşünüldü. Yürüyüş yolları, teraslar vatandaşın rahatça hareket edebilecek düzeye getirildi. 2.5 milyon lira bir harcama yaptık. Şelalenin bulunduğu alan beş kardeşe ait bir alandı. Sit alanı olduğu içinde daha önceleri insanlar hiçbir iş yapamamışlar. Şelale şelale olmaktan çıkmıştı. Yöre insanları da gelen turistler bu mezbelelikten şikayet ediyorlar. 30 yıldır buranın makus talihi bir türlü değişmedi diye dert yanıyorlardı. Fenerle şelale gezdiriyoruz diye feryat ediyorlardı. Şehrin idarecileri olarak bizler bu sesi duyduk ve bu sese kulak verdik. Valilik, Büyükşehir ve Uzundere Belediyesi olarak işe başladık. Öncelikle Anıtlar Kurulunu burada topladık. Ankara’dan gelenler de oldu. Onlara şelaleyi yerinde görmelerini sağladık. Onlar da durumun vahametini anladılar. Gerekli izinleri aldık ve bugünkü göz kamaştıran noktaya Tortum Şelalesini getirmiş olduk. Buradaki hedefimiz 200300 bin turist getirmektir. Yine en az 200, 300 kişi istihdam etmektir. İlin Valisi olarak herkesi bu bölgeyi görmeye davet ediyorum. Şelalemizin konumu çok iyi. Karayolunun hemen yanında. Turizmcileri buraya da getirdik. Gördüler hayran kaldılar. Artık Tortum Şelalesi de turizm rehberine girmiş oldu. Tekrar ifade ediyorum ki, Erzurum Türkiye’nin ve dünyanın tarihi ve doğal zenginlikleri açısından önemli bir şehirdir. Sadece tarihi ve doğal zenginlikleri değil, mutfak açısından da zengin bir menüye sahip olan bir ilimizdir. Elimizde böyle nimetler var. Bizler bu nimetleri heba etmeyeceğiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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