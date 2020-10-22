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Erzurum'un 'Kırmızı Periler Diyarı' jeopark olacak

DHA

Erzurum'un 'Kırmızı Periler Diyarı' jeopark olacak


Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA)ERZURUM Valisi Okay Memiş, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nca 2012 yılında Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan ve 'Kırmızı Periler Diyarı' olarak adlandırılan Narman peribacalarının jeopark olacağını söyledi. 
Erzurum'un Narman ilçesinde 62 kilometre uzunluğunda 12 ayrı vadiden oluşan halk arasında 'Doğu'nun Kapadokya'sı' olarak da adlandırılan Narman peribacaları, doğal sit alanı ilan edildi. Peribacalarının tescillenmesinin ardından harekete geçen Erzurum Valisi Okay Memiş, bölgenin turizme kazandırılması için çalışma başlattı. Erzurum'a 100, ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki peribacalarına 3 kilometrelik vadiyi patika bir yoldan yürüyerek inen Vali Memiş, basın mensuplarına projelerini ve yapacakları çalışmaları anlattı. Narman Belediye Başkanı Burhanettin Eser ile birlikte gazetecilere yönelik düzenlenen yürüyüşte bilgiler veren Vali Memiş, bölgede 12 ayrı vadi bulunduğunu bildirdi. Vali Memiş, "Ülkemizde Kapadokya'da peribacaları var. Dünyada eşsiz bir yer. Narman peribacaları da jeolojik açıdan eşsiz bir yer olarak değerlendiriliyor. Dünyada bir örneği yok. Kapadokya'dan farkı şu, buradaki maden yapısı buradaki jeolojik yapı biraz daha farklı. `Kırmızı Periler Diyarı´ olarak değerlendiriliyor. Gerçekten de çok özel bir lokasyon. Buranın jeopark olarak dizaynıyla ilgili olarak çalışmalarımız var" dedi. 
Erzurum için önemli bir turistik mekan olan peri bacalarında daha önce bir tesis bulunmadığını ifade eden Memiş, "Yolun hemen kenarına iki katlı bir tesis yaptık. Bulunduğumuz lokasyona gelebilmek için yaklaşık 3,5 kilometrelik bir yoldan geçmemiz gerekiyor. Bu yolu dizayn ettik. İnşallah standartlarını daha da yükselteceğiz. Çalışmalarımız komple bittiğinde tur otobüsleri buraya gelecek ve binlerce insanı buralarda ağırlayacağız. İnsanlar gelecekler bu panoramik manzarayı görecekler. Burada yapacağımız yine doğaya uygun tesiste misafirlerimiz dinlenecekler, sonra buradan vadinin içerisinden aşağıya kadar yürüyebilecekler. Yaklaşık 1 saatlik yürüyüş parkuru var bu alanda. Biz şu anda sadece tek bir bölümünü görüyoruz. Bunun gibi ayrı 12 tane vadi var ve çok büyük bir alan.  Toplam alan 17 milyon metrekarelik bir alana sahip Narman Peri Bacaları. Gerçekten burada güzel bir çalışma yaptık. Ayrıca atlı safari, ATV safarisi, bisiklet gibi etkinliklerde olacak. Gerekirse balonda düşünüyoruz. İnşallah bu pandemiyi de atlattıktan sonra bütün vatandaşlarımızı öncelikler Erzurum'da yaşayan daha sonra bölgede bütün ülkemizde yaşayan ve yurt dışında yaşayan bütün insanları bu bölgeye bekliyoruz. Artık binlerce misafirlerimizi burada ağırlayacak tesislere de kavuştuk" diye konuştu. 
TORTUM ŞELALESİ IŞIL IŞIL
Narman Peri Bacalarının ardından yapılan çalışmayla ışıklandırılan ve gece ziyaretçilere açılan 21 metre genişliği ve 48 metre yüksekliğiyle dünyanın önde gelen şelalelerinden biri olan Tortum Şelalesi´ni gezen Vali Okay Memiş, pandemiye rağmen çalıştıklarını söyledi. Doğal sit alanı olan bölgede gerekli izinler alındıktan sonra çalışmaya başladıklarını vurgulayan Vali Memiş, şunları söyledi: "Burada vatandaşımızın önce güvenliğini tesis ettik. Bulunduğumuz bölgede heyelanlı mıntıkalar vardı. O riski tamamıyla ortadan kaldırdık. Çok güzel bir projeyle hem gündüz hem de gece bütün vatandaşlarımızın şelaleyi gezebileceği bir ortam oluşturduk. Hakikaten çok iyi bir iş yaptığımıza inanıyoruz. Her gün yüzlerce, bazı günler binlerce vatandaşımız bu bölgeyi ziyarete geliyor. Bu bölgedeki bütün ziyaretlerimiz ücretsiz bir şekilde bütün vatandaşlarımızın bu doğal güzelliklerden faydalanmasını sağlıyoruz. Gerçekten çok güzel bir çalışma oldu. Burada tamamen endemik bitkiler kullandık. Bölgenin endemik ürünlerini kullandık. Doğal taş demir ferforje ve ahşap haricinde hiçbir malzeme kullanmadık. Ayrıca yeterince yeşillendirmeler yaptık. Hedefimiz ilk etapta en az 200-300 bin turist. İlerleyen zamanlarda daha fazla turist beklentimiz var"DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2020-10-22 12:23:57

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