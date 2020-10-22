Çöp konteynerleri özel araçla dezenfekte ediliyor Yakutiye Belediyesi’nden bir yenilik daha

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadele kapsamında Erzurum Yakutiye Belediyesi örnek mücadelesine ara vermeden devam ediyor.

Salgının başladığı ilk günden itibaren başta dezenfekte çalışmaları olmak üzere alınan çeşitli önlemlerle halkın sağlığını ön planda tutan Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar çöp konteynerlerini dezenfekte edebilmek açısından özel bir aracı belediyenin filosuna kazandırdı.

Belediye bünyesine kazandırılan araçla 44 mahalle ve köyde bulunan 3 bin 500 çöp konteyneri belirli periyotlarla dezenfekte edilerek halkın sağlığını en üst seviyede tutulacak.

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, yaptığı yazılı açılamada, “Yakutiye Belediyesi olarak korona virüs salgınının başladığı ilk günden itibaren tedbirlerimizi en üst seviyede tutmayı başardık. Gerek dezenfekte çalışmalarımız ve gerekse denetimlerimizle salgını ilçemizde kontrol altına alabilmek için büyük bir çaba sarf etmekteyiz. Bu kapsamda belediyemizin tüm imkanlarını kullanarak halkımıza daha sağlıklı bir yaşam ve hizmet sunmak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

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