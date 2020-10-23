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Eczacılardan kendilerine 'kalpazan' diyen iş adamına tazminat davası

DHA

Eczacılardan kendilerine 'kalpazan' diyen iş adamına tazminat davası


Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)ERZURUM 13'üncü Bölge Eczacı Odası Başkanlığı, sosyal medya paylaşımında kendilerine 'kalpazan' diyen iş adamı İbrahim Gözütok hakkında 10 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Eczacılar Odası Başkanı Mahmut Uçar, "Kendisine o kelimeyi kullansak mutlaka o da bize dava açar" derken, İbrahim Gözütok, "Pandemi dönemi başlarken maskelerin 40 katı fiyatına eczanelerden satılmasını eleştirdim. Sert algılanmış, beni dava etmişler. Ben bu davada sözümün arkasında olacağım. Söylediğim sözde bir yanlışlık yok" şeklinde konuştu. Tartışmaya son noktayı mahkeme koyacak.
Erzurum'da yaşayan bir kişi, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen şifre ile maske almak için gittiği eczanede yaşananları, 5 Mayıs günü sosyal medya platformu Facebook'ta paylaştı. Eczane çalışanlarının eleştirildiği paylaşımda, "Sağlık Bakanlığı'ndan gönderilen şifre ile Erzurum Cumhuriyet Caddesi'ndeki eczaneye gittim. Kutuyu açtı, çıplak elle maskeleri tek tek sayıp, o şekilde bana uzattı. Yaptığının doğru olmadığını söylediğimde, 'Bize böyle gönderiyorlar. Eldiven taksam daha kötü olur' vb., bir sürü bu işi istemeyerek yaptığını belirten ifadeler kullandı. Hiç kimse devletin yaptığı bu işleri sıradanlaştıramaz ve insanlara bu şekilde davranamaz. Ben şimdi 1 TL'lik maskeyi, 20 TL'ye satamadığı için zoruna gidiyor desem ön yargılı mı davranmış olurum?" ifadelerşni kullandı.
'3'E ALIP, 20'YE SATTILAR'
Paylaşımın altına iş adamı İbrahim Gözütok da, "Bilakis 12'den vurmuş olursun hocam. Biraz amiyane olacak. Anadolu'da derler ki; 'İti, öldürene sürdüreceksin.' Eczaneler bu kalpazanlığı bir ay yaptılar. 3'e alıp, 20'ye sattılar. Devletim onlara bu işi vermiş, az bile yapmış. Ben olsam bunlara dikiş makinası aldırıp, maskeleri de bedava yaptırırdım" yorumunu yaptı.
10 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASI AÇILDI
Eczacıların tepkisine neden olan paylaşım ve yorum üzerine Erzurum 13'üncü Bölge Eczacı Odası Başkanlığı, soluğu adliyede aldı. Oda, iş adamı İbrahim Gözütok hakkında 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 10 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, Gözütok'un hakaret söylemlerinin asla kabul edilemez olduğu vurgulandı. 6643 sayılı Türk Eczacılar Birliği Yasası gereğince 'Mesleğin şeref ve haysiyetini, meslektaşların hukuk ve menfaatlerini müdafaa etmek' görevinin Erzurum Eczacılar Odası'nın asli ve önemli vazifelerinden birisi olduğu kaydedilen dilekçede şöyle denildi:
"Bilindiği üzere Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi ilan ettiği Kovid-19 salgınına karşı ülkemizde yürütülen mücadelede halka en yakın sağlık danışmanı olarak eczacılar, eczanelerinde 7/24 hizmet vermekte ve bu zorlu mücadelede canları pahasına ön saflarda yer almaktadırlar. Öyle ki salgında mücadelede canlarını hiçe sayıp mücadele veren meslek gruplarından bir kısmı acı bir şekilde hayatını kaybetmişti. Bu zor günlerde elini taşın altına koyup mücadele veren eczacılara bu şekilde hiçbir kanıta dayanmayan iddialarla kalpazanlık yaptıklarının beyan edilmesi açıkça hakaret olup, mesleğin ve bu mesleğe mensup üyelerin onur ve saygınlığını zedelemekte mesleğin, eczacıların itibarını aşağılamaktadır."
'KENDİSİNE O KELİMEYİ KULLANSAK, MUTLAKA O DA BİZE DAVA AÇAR'
İbrahim Gözütok'un eleştiri dozunun çok üzerinde sözler sarf ettiğini söyleyen Erzurum 13'üncü Bölge Eczacı Odası Başkanı Mahmut Uçar ise "Söylenen kelimeyi ağzıma almaktan imtina ediyorum. Kendisine o kelimeyi kullansak, mutlaka o da bize dava açar. Biz burada demokratik ortamda, barış içerisinde birbirinin hak ve hukukuna saygı duyarak anlayışla karşılayarak eleştiri hakkımızı da dozunda kullanarak tahammül etmek zorundayız. Demokrasi bir tahammül kültürüdür. Biz bunu içselleştirmiş insanlarız ama demokrasinin ve eleştirinin hududu hakaretle komşudur. O hududu aştığınızda hakarete girer. Hakarete girerse de edebiyle, şerefiyle sağlık danışmalığı yapan, özveriyle çalışan bir meslektaşımıza veya bir meslek grubuna da izin veremeyiz. 'Şeriatın kestiği parmak acımaz' derler. Biz bunun hakaret olduğunu düşünüyoruz. Takdir mahkemenindir. Benim elimde aynı eczanenin aynı depoya kesilmiş iki fatura örneği var. 26 Aralık 2019 faturasında içerisinde 50 adet olan bir kutu maske 39 liraydı. 2020 Nisan ayındaki aynı depodan aynı eczaneye kesilen faturada da içerisinde 50 adet cerrahi maskenin 189 lira olduğunun faturalarını imzalı kaşeli faturalarını kameralara gösterdim. Takdiri kamuoyuna bırakıyorum" diye konuştu. 
'BİN KİŞİ ELEŞTİRİRKEN NİYE BEN?'
Adalete güvendiğini ifade eden İbrahim Gözütok da, eczacıların maskeyi o dönemde fahiş fiyata sattıklarını iddia etti. Amacının kimseyi kırmak olmadığını aktaran Gözütok, "Pandemi dönemi başlarken maskeleri 40 katı fiyatına eczanelerden satılmasını eleştirdim. Bu haksızlık karşısında bir iki söylemim oldu. Sert algılanılmış, beni dava etmişler. Ben bu davada sözümün arkasında olacağım. Söylediğim sözde bir yanlışlık yok. Amacım kimseyi kırmak değildi. Memlekette bir takım yanlışlıklar oluyorsa ben de müdahil olma hakkımı elbette ki kullanacağım. Hatırlarsanız maskeler o dönemde 5 liralık bir kilo domatesi 200 liraya satmak gibi bir şekilde satış yapıldı. Bu fırsatçılığa devletimiz de 'dur' dedi. O 'dur' demeden önceki günlerde ben de böyle eleştiride bulundum. Bunu dava konusu etmesi, güya ben eczacıları rencide ettim gibi bir pozisyona getirilmesini garipsedim. Adalete güveniyorum. Haklı haksız er geç ortaya çıkacaktır. Bundan yüksünmedim. Bundan sonra da bir yanlışlık olursa ben söylemeye devam edeceğim. Bundan birileri rahatsız oluyorsa kusura bakmasın rahatsız olsunlar. Rahatsız oluyorlar diye doğruları söylemekten kaçınmayacağım. Doğru birdir. Maskeyi o dönemlerde çok fahiş fiyatlarda sattılar. Devletim de kalktı dedi ki 'Durun satışı yasakladım.' Ben o dönemde buna itiraz ettim. Siz kalkıp da beni niye yargılama yoluna gidiyorsunuz? Bin kişi eleştirirken niye ben? Eğer bensem buyurun hodri meydan" dedi.
Sosyal medya paylaşımlarının delil olarak sunulduğu dosyada 13'üncü Bölge Eczacı Odası Başkanlığı ile iş adamı İbrahim Gözütok arasındaki tartışmadaki son noktayı mahkeme koyacak.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Hümeyra PARDELİ
2020-10-23 09:28:33

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