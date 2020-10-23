BB Erzurumspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

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BB Erzurumspor, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Mavibeyazlılar, bugün Kulüp Tesisleri'nde yapılan antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde yapılan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla başladı. Erzurumsporlu futbolcular, taktik ağırlıklı çalışmalarla antrenmanı noktalayarak, kampa girdi.

Arda Kardeşler’in yöneteceği BB ErzurumsporGalatasaray maçı yarın 19.00'da başlayacak.

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