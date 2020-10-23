Başkan Oral’dan, Bakan Varank’a süt ikramı

Bir dizi açılış ve temaslarda bulunmak üzere Erzurum’a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB)’de toplu açılış törenine katıldı.

Cazibe merkezleri açılış programının ardından, faaliyetlerine devam eden , tekstilkent fabrikalarında incelemelerde bulunan Bakan Varank daha sonra Erzurum Ticaret Borsası yürütücülüğü yapılan, Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Süt Kurulumu projesi kapsamında kurulan Erzurum Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş ‘nin Süt ikramına katıldı.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral tarafından süt ikramı yapılan Bakan Varank ‘a, Başkan Oral tarafından proje kapsamındaki çalışmalar hakkında bilgiler verilerek destek talebinde bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.