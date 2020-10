Bakan Varank: "Lisans eğitiminin her dönemindeki gençler TÜBİTAK’ın Stajyer Araştırmacı Burs Programından faydalanacak" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: “2019 yılında araştırma ve geliştirme harcamalarının milli gelire oranı yüzde 1,06 olarak gerçekleşti. Son 10 senenin rekoruna imza attık” “Burs hakkı kazanan öğrencilere 6 ay süresince ayda 750 lira destek vereceğiz”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi açılış ve incelemelerde bulunmak üzere Erzurum'a geldi. Bakan Varank, “2019 yılında araştırma ve geliştirme harcamalarının milli gelire oranı yüzde 1,06 olarak gerçekleşti. Son 10 senenin rekoruna imza attık” dedi.

Ziyaretlerin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2. Organize Sanayi Bölgesi açılış törenine katıldı. Bakan Varank, açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Lisans eğitiminin her dönemindeki gençler TÜBİTAK’ın Stajyer Araştırmacı Burs Programından faydalanacak” dedi.

Kalkınma yatırımı projelerinin, resmi açılışlarını gerçekleştirmek üzere Erzurum’a geldiklerini belirten Bakan Varank, “Gelmişken de dolu dolu bir program olsun, sanayi ve teknolojinin elinin değdiği altyapıları ziyaret edelim istiyoruz. Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Doğu Anadolu Gözlemevinde önemli görüşmelerimiz olacak. Bu kritik altyapılarda yürütülen projeleri ilk ağızdan dinleyeceğiz. Bu önemli altyapıları sadece ülkemizin değil nasıl bölgemizin göz bebeği yapabiliriz bu hususları tartışacağız. Sonrasında da Erzurum Sanayi ve Ticaret Odamızda reel sektörün nabzını tutup, sanayicilerimizle geniş kapsamlı bir istişare toplantısı yapacağız. Erzurum’u her zaman çok yakından takip ediyoruz. Burası mevcut kapasitenin çok daha ötesinde işler yapacak bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli açığa çıkarmak için son 8 senede özel sektörün 2 buçuk milyar liralık yatırımını, teşvik belgelerimizle destekledik. Bu sayede 8 bin vatandaşımıza yeni iş kapıları açıldı. 4 bin KOBİ, KOSGEB desteklerinden faydalandı. Şehrimizdeki 3 organize sanayi bölgesi ve 9 sanayi sitesine toplamda 320 milyon liralık düşük faizli uzun vadeli kredi kullandırdık. Birinci OSB’de Elektrik Enerjisi Nakil Hattı Projesini inşallah seneye tamamlıyoruz. Su ve doğalgaz altyapısına da 2 buçuk milyon lira kaynak aktarıyoruz. Bu proje sayesinde, bölgedeki sanayicilerimizin elektrik maliyetleri ortalama yüzde 14 azalacak. Tüm üreticilerimize şimdiden hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Erzurum’u daha ileriye taşıyabilmek için bölgesel kalkınma projeleri hızla devreye aldıklarını ifade eden Bakan Varank, “Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansımız ve DAP Bölge Kalkınma İdaremiz, ilimizde 500’ün üzerinde projeyi destekledi. Bu projeler sayesinde; tarım, sanayi, hayvancılık ve turizmde önemli başarılara imza atıldı, bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. İşte bugün Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında yatırımı tamamlanan projelerin resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu program kapsamında 4 farklı proje için toplamda 43 milyon liralık yatırım yaptık. Ben kısaca bunlara değinmek istiyorum. Erzurum’un imalat sanayinde daha fazla yer edinmesi hedefiyle yola çıktık. Üretim, istihdam ve ihracat kapasitesini geliştirmek adına, İkinci OSB’de Tekstilkent projesini başlattık. Bu projenin bütün süreçleri bizzat Kalkınma Ajansımız tarafından takip edildi. Verdiğimiz destekler sayesinde, Tekstilkent 1. Etapta 4 fabrikanın inşaatı tamamlandı ve halihazırda 650 vatandaşımız iş başı yaptı. Bu fabrikalarda üretilen maske, önlük, tulum ve kaban gibi ürünler Almanya, Polonya, İspanya, İngiltere gibi ülkelere ihraç ediliyor. Yine bu projenin devamı niteliğinde olan ikinci etabı da destekliyoruz. Bu 2. etabın tamamlanmasıyla da 4 bin Erzurumlu hemşehrimize istihdam sağlanmış olacak. Tekstilkent yatırımları, sektöre girdi sağlayan KOBİ’lere de dinamizm getirecek. Ayrıca burada oluşan kümelenme; makineekipman üreticileri ve lojistik firmalarının Erzurum’a yatırım yapmasını da teşvik edecek. Böylece Erzurum’da istihdam ve rekabet gücü artacak” diye konuştu.



“Sanayinin yanı sıra, şehrimizin turizmini de geliştirecek projeleri destekliyoruz”

Erzurum’un sadece kış turizmiyle anılmamasını, 4 mevsim turist çekmesini istediklerini kaydeden Bakan Varank, “İşte bu amaçla Tortum Gölü Cam Teras Projesini hayata geçirerek; Tortum Şelalesi ve Tortum Gölü gibi doğal güzellikleri barındıran Uzundere bölgesinin turizm altyapısını zenginleştirdik. Erzurum, spor turizmi için çok iyi bir destinasyon. Buradan hareketle Sporcu Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezini kurduk. Merkez; kamp yapan sporcuların performans ölçümlerini yaparak, potansiyel sakatlıkların önüne geçmeyi hedefliyor. Bu Merkezle birlikte, aslında Erzurum’u yüksek irtifa sporcu kampları konusunda stratejik bir alternatif haline getirmiş olduk. Bu merkez, ülkemizde İstanbul ve Antalya’dan sonra üçüncü merkez olma niteliğini taşıyor. İnanıyorum ki; süper lig takımlarımızın yanı sıra, dünyanın dört bir yanından sporcular da zamanla Erzurum’u tercih etmeye başlayacaklar" dedi.

Erzurum’un aynı zamanda üniversite gençliğinin bölgedeki çekim merkezi olduğunu belirten Bakan Varank, “Hep söylüyorum, bizim en büyük avantajımız dinamik ve cevval genç nüfusumuz. Bu gençler inovasyona ve girişimciliğe daha yoğun bir biçimde odaklanırlarsa, kendi işlerini çok rahat bir şekilde kurabilirler. Erzurum’da bu manada çok ciddi bir potansiyel olduğunu biliyoruz. Bu amaçla Erzurum Teknik Üniversitesi bünyesinde Kristal Girişimcilik Merkezini kurduk. Bu merkezde; gençlere fiziki imkânların yanında, danışmanlık, eğitim ve mentörlük destekleri de sunuyoruz. Çok kısa bir zaman dilimi olmasına rağmen, bu yerleşkeden daha şimdiden 345 girişimci adayı faydalandı ve 100’ün üzerinde iş fikri değerlendirildi. Hatta yazılım ve görüntü işleme üzerine bir iş fikri de ticarileşti. Ben buradan daha nice yeni fikirlerin çıkacağına bunların ticarileşeceğine tüm kalbimle inanıyorum. Şunu samimiyetle söyleyeyim. Ülkemizin yazılım sektöründeki kabiliyetlerinin şu an sadece bir kısmını gördük. Oyun, simülasyon, bulut teknolojileri, yapay zeka ve siber güvenlik gibi alanlarda sessiz ama derinden ilerleyen gencecik şirketlerimiz var. Eminim ki Erzurum’da da bu işlere kafa yoran gençler var. İşte açtığımız girişimci merkezi, bu çocukların hayallerine hızla koşmasına imkan verecek” şeklinde konuştu.



“Lisans eğitiminin her dönemindeki gençler TÜBİTAK’ın Stajyer Araştırmacı Burs Programından faydalanacak”

Bakan Varank, “Konu üniversite gençliğinden açılmışken, Sayın Cumhurbaşkanımızın Salı günü verdiği müjdeyi buradan tekrar duyurmak istiyorum. Lisans seviyesindeki öğrencilerimiz için, TÜBİTAK’ın Stajyer Araştırmacı Burs Programını devreye aldık. İster birinci sınıf ister son sınıf, hiç fark etmez. Lisans eğitiminin her dönemindeki gençler bu programdan faydalanabilecek. Bölüm şartı da bulunmuyor. Yani; temel bilimler, mühendislik, sağlık bilimleri, sosyal ve beşeri bilimlerde eğitim gören gençler pekala bu programa başvurabilir. Temel şartımız gençlerin TÜBİTAK tarafından desteklenen bir projede çalışmak için başvurması. Burs programımızdan ilk etapta bin öğrencimiz faydalanacak. TÜBİTAK’ın STAR programında bursiyerlik hakkı kazanan gençlerimize, 6 ay süresince ayda 750 lira destek vereceğiz. Daha da önemlisi gençlerimiz, kendi alanlarında en başından saha tecrübesi edinecekler, teoriyle pratiği birleştirebilecekler. STAR Programı başvuruları 2 Kasım’da başlayacak. Ülkemizde ilk defa bu denli büyük proje tabanlı bir burs programı hayata geçiyor. Erzurumlu gençleri de bu programa bekliyoruz. Bizim zamanımızda maalesef böyle imkanlar yoktu. İstedik ki gençler, bizim karşılaştığımız zorlukları yaşamasınlar. Bakanlık olarak; gençleri yönlendirmeye, onlara yeni fırsatlar sunmaya ve kabiliyetlerini keşfetmelerini sağlamaya devam edeceğiz. Teknofest, deneyap teknoloji atölyeleri, verdiğimiz burslar ve sunduğumuz staj imkanları bu amaçla attığımız en temel adımlar. Elbette bu adımları daha da çeşitlendireceğiz” dedi.



“2019 yılında araştırma ve geliştirme harcamalarının milli gelire oranı yüzde 1,06 olarak gerçekleşti. Son 10 senenin rekoruna imza attık”

Bugün ülkemizde yenilikçilik ve inovasyon kapasitesini gösteren çok önemli bir verinin açıklandığını kaydeden Bakan Varank, “2019 yılında araştırma ve geliştirme harcamalarının milli gelire oranı yüzde 1,06 olarak gerçekleşti. Son 10 senenin rekoruna imza attık. Daha da sevindirici olan; ArGe harcamalarının yüzde 64,2'sini, ARGe finansmanının da yüzde 56,3'nü özel sektörün gerçekleştiriyor olması. Her iki rasyoda, geçtiğimiz seneye göre yükseldi. Bu şu anlama geliyor, özel sektör inovasyonun öneminin farkına vardı. Katma değerli üretime giden yolun, inovasyondan geçtiğini daha güçlü idrak etti. İşte bu durum, bizim hedeflerimizle de birebir uyumlu” ifadelerini kullandı.



“Kalkınma Ajansımız reel sektörü desteklemeye yönelik toplamda 10 milyon lira bütçeli iki destek programını uygulamaya alacak”

Bakan Varank, “Bunlardan ilki; turizm ve imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerimiz için.

3 yıl vadeli finansman desteği sunmayı planlıyoruz. İkinci programımızla; özel sektörün ihracata yönelik pazarlama, tanıtım, markalaşma ve üretim süreçlerini destekleyeceğiz. Ayrıca, yine Ajans aracılığıyla bölge için 30 milyon lira bütçeli bir altyapı programını da yürütmeye başlıyoruz. Bu programla turizm, tabi kaynaklar ve tarım sektörlerinin rekabet gücünün artırılmasını hedefliyoruz. Sözlerimi noktalamadan önce hepimizi derinden yaralayan, kardeş ülke Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesine değinmek istiyorum. Biz bir asır önce istiklalimizi Erzurum’da büyük mücadeleler vererek kazandık. İşgalin, talanın, zulmün ne demek olduğunu benim dadaş kardeşlerim çok iyi bilir. İşte hemen yanı başımızda, Azeri kardeşlerimiz de büyük bir mücadelenin içindeler. Maalesef dünya, 30 yıllık bu işgale, orada hayatını kaybeden sivil ve masum Azeri kardeşlerimize karşı sağır ve dilsiz. İşte birkaç gün önce televizyonlarda canlı izledik. Gence şehrinde çocuk yaşlı demeden sivilleri acımasızca hedef aldılar. Bir asır önce Erzurum’da HınçakTaşnak çeteleri ne yapıyorsa maalesef aynı sahnelere 21. yüzyılda Azerbaycan’da şahit oluyoruz. Ama biz buradan, Erzurum’dan, dadaşlarla birlikte bir kez daha ifade ediyoruz ki. Tüm dünya arkasını dönse de Türkiye Azerbaycan’ın yanında durmaya devam edecek. Azeri kardeşlerimize, hangi desteği nasıl vermemiz gerekiyorsa, eksiksiz ve istisnasız desteği vereceğiz. Biz tek millet, iki devletiz. Tüm dünya bunu öğrenecek” açıklamalarında bulundu.

Konuşmaların ardından Bakan Varank, Tekstilkent'i gezerek incelemelerde bulundu.

