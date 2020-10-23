Dokuz yıldır tazminatını alamıyor

Oltu'nun Cumhuriyet Mahallesi’nde ikamet eden Mevlüt Kaya, dokuz yıl önce geçirdiği trafik kazasında yatağa mahkum oldu. Trafik kazası sonrası belden aşağısı felç olan şeker hastası Mevlüt Kaya, mahkeme kararı ile kazandığı tazminatını bir türlü alamıyor.

Geçirdiği trafik kazası sonrası belden aşağısı felç olan şeker hastası Mevlüt Kaya, mahkeme kararı ile kazandığı tazminatını bir türlü alamıyor. Mağdur olduğunu belirten Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi.

Evli ve 4 çocuk babası Mevlüt Kaya (55), “2012 yılında Artvin Yusufeli ilçesinde bir kömür şirketinde çalışırken trafik kazası geçirdim yatağa mahkum oldum. 2012 yılından sonra mahkemem sonuçlandı. Mahkeme kararı da elimde mahkeme kararım olmasına rağmen çalıştığım şirketten tazminatımı alamıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Adalet Bakanlığından benim bu konuyla ilgilenmelerini rica ediyorum, çok zor durumdayım. Yatağa mahkumum şu an altı aydır da diyaliz hastasıyım. Haftada üç gün diyaliz makinesine giriyorum. Davam sonuçlandı tek ricam benim tazminatımı ödesinler” dedi.

Eşi Güler Kaya ise “Cumhurbaşkanım sizden tek ricamız bizim hakkımızı ödesinler. Eşim yatalak ben çalışamıyorum çok zor durumdayım” diye konuştu.

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