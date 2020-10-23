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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’tan Büyükşehir’e Ziyaret

İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’tan Büyükşehir’e Ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi temas ve açılışlarda bulunmak üzere geldiği Erzurum’da Büyükşehir Belediyesi’ni de ziyaret etti. Başkan Mehmet Sekmen’in makamında konuk ettiği Bakan Varank, Erzurum’da bulunuyor olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederken, şehrin sanayi ve teknoloji alanında kaydettiği gelişimlerden de mutlu olduğunu dile getirdi.
Erzurum’da hizmete açılan 2. Organize Sanayi Bölgesi’nin, şehrin ekonomik gelişimine çok önemli katkılar sunacağını belirten Bakan Varank, sanayi alanındaki gelişimin teknolojik gelişimi de beraberinde getireceğini söyledi. Bakan Varank, Büyükşehir Belediyesi’nin de paydaşı olduğu Tekstilkent fabrikalarının, şehirdeki üretim ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, söz konusu yatırımdan dolayı Başkan Mehmet Sekmen’e teşekkür etti. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları hakkında bilgiler aktardı. Başkan Mehmet Sekmen, Erzurum’da özellikle tarım, hayvancılık ve turizm alanında katma değer üretim sağlayabilecek yatırımlara öncelik verdiklerini ifade ederek, “Hükümetimiz sanayinin gelişmesi ve çok daha dirençli hale gelebilmesi için ayağı yere sağlam basan projeler ve politikalar üretiyor. Yerel yönetimler olarak bizler de bu doğrultuda şehirlerimizin sosyoekonomik açıdan kalkınabilmeleri için yerel ve bölgesel ölçekte çalışmalar yürütüyoruz. Bunun yanında ürettiğimiz her hizmette en üst düzeyde teknoloji kullanımına özen gösteriyoruz. Bu manada gençlerimizin bilim ve teknoloji ile iç içe yetişmelerine de olanak sağlıyoruz. Yakında Erzurum’da bilim ve teknoloji merkezimizi hizmete açarak, çocuklarımızı ve gençlerimizi birer teknoloji dehası haline getireceğiz” diye konuştu.

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