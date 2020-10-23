Bakan Varank: Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı yükseldi (3)



'DEVLETİN İSTEDİĞİ ŞİRKETE EL KOYABİLECEĞİ GİBİ ABSÜRT YORUMLAR YAPILIYOR'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda sanayicilerle istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Sanayileşme İcra Komitesini kurduklarını bildirdi. Bu komitede, sanayiye seviye atlatacak ve ülkemizi geleceğe hazırlayacak kararların ilgili bakanlıklarla birlikte alınacağını söyleyen Mustafa Varank, "Tabi yeri gelmişken burada bir yanlış anlamayı da düzeltmek istiyorum. SAİK kararnamesinde yer alan bir maddeden hareketle, devletin istediği şirkete el koyabileceği gibi absürt yorumlar yapan bazı köşe yazarları çıktı. Böyle bir şey olabilir mi? Sanırım bu durum, hem kararnameyi dikkatli okumamak hem de son küresel eğilimleri iyi takip etmemekten kaynaklanıyor. Orada yazılan, ülke açısından stratejik öneme sahip şirketlerin ortaklık yapısında yabancılarla ilgili bir değişiklik olacaksa, devletin ihtiyaç duyması halinde buna dönük politikalar geliştirebilmesi için bir yetki tanımı. Bu batı ülkelerinde, Amerika'da, Almanya'da bu dönemde sıkça gündeme gelen uygulamaları olan bir husus. Dolayısıyla el koyma falan; garip, kötü niyetli yorumlar ve ekonominin işleyişine aykırı yorumlar. Bu haberler, hangi mantıkla yazılıyor, anlamak gerçekten mümkün değil" diye konuştu.

'HAZİRANDAN İTİBAREN EKONOMİ TEKRAR CANLANMAYA BAŞLADI'

Küresel salgının tüm ülkeleri etkilediğini vurgulayan Bakan Varank, zorlu bir yıl geçirildiğini kaydetti. Virüsün dünyadaki bütün dengeleri sarstığını anlatan Bakan Varank, "Bilmediğimiz bir düzene adapte olmaya çalışırken, hem toplumun hem de ekonominin sağlığını korumaya odaklandık. Biz bu salgın sürecini, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlı bir şekilde yönetiyoruz. Sosyal destek, kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği ve normalleşme desteği gibi başlıklar altında vatandaşlarımıza 39 milyar liralık kaynak aktardık. Milyonlarca vatandaşımızın hayatına dokunduk. Kamu bankalarımız eliyle, krediye erişim imkanlarını genişlettik. Sokağa çıkma kısıtlaması varken dahi, bakanlığımıza başvuran fabrikaların çalışmasını mümkün kıldık. Teknoparklarda ve Ar-Ge merkezlerinde uzaktan çalışmayı kolaylaştırdık. Güvenli üretim yapan ve güvenli hizmet sunan firmaları belgelendirmeye başladık. Dış talebin de canlanmasıyla birlikte, hazirandan itibaren ekonomi tekrar canlanmaya başladı. İmalat sanayinde; siparişler, üretim, kapasite kullanım oranları yükseldi. Sanayideki elektrik tüketimi verileri de, pandemi dönemindeki kayıpların giderildiğini gösteriyor. Organize Sanayi Bölgelerimiz, eylülde son 6 ayın elektrik tüketimi rekorunu kırdı. Hatta son çeyreğe de güçlü bir başlangıç yaptık. Ekimin ilk yarısına ilişkin veriler, eylül ve martın aynı dönemlerini geride bırakmış durumda. Otomotiv ve tekstil ağırlıklı OSB'lerin bulunduğu Sakarya, Bursa ve Kocaeli üçgeninde elektrik tüketimi, marta göre yüzde 7 daha fazla" dedi.

'YILIN ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE GÜÇLÜ BİR BÜYÜME GÖRECEĞİZ'

Bakan Mustafa Varank, Erzurum'da da rakamların iyi gittiğine işaret etti. Birinci OSB'de elektrik tüketimi, Mayıs ayından bu yana düzenli bir artış gösterdiğini bildiren Varank, "Bu ivmelenme ve dinamizm, oldukça sevindirici. Tüm Türkiye'de yatırım talebi cephesinde de güzel haberler var. Reel sektörün ilk 8 aydaki yatırım talebi, geçen senenin yüzde 30 üzerinde. Biz bu dönemde özel sektörün 127 milyar liralık sabit yatırımını 6 bin 296 teşvik belgesiyle destekledik. Bu yatırımlar tamamlandığında, 191 bin vatandaşımıza yeni iş imkanları doğmuş olacak. Erzurum özelinde de durum parlak. İlk 8 ayda, 487 milyon liralık 26 farklı sabit yatırıma teşvik vermişiz. Bu projeler tamamlandığında 2 binin üzerinde yeni istihdam oluşmasını bekliyoruz. Çok daha dikkat çekici olansa; Yatırım tutarı açısından karşılaştırma yaptığımızda, bu senenin ilk 8 ayında, şimdiden son 8 yılı geride bırakmış olmanız. Sanayi ve Ticaret Odamızın bizimle paylaştığı notu da okudum. Yılın ilk 8 ayında Erzurum'da 340 yeni şirket açılmış. Bu, 2018'e göre yüzde 17, 2019'a göreyse yüzde 94'lük bir artışa tekabül ediyor. Sanayi sicil kaydınızda da benzer bir durum söz konusu. Geçen sene ilk 9 ayda 35 sanayi tesisi üretime geçerken, bu yılın aynı döneminde yüzde 91'lik bir artış olmuş ve 65 sanayi tesisi üretime başlamış. Bunların büyük kısmı gıda, mobilya, metal dışı mineral ürünler gibi sektörlerde. Şunu çok net söylememiz gerekiyor. Yatırımlar ve üretim hem Türkiye'de hem de Erzurum'da artıyor. İnşallah yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir büyüme göreceğiz. Yılın son çeyreğinde de iyi bir performans gösterebilirsek, bu zorlu seneyi minimum hasarla atlatabiliriz. Finansal piyasalardaki dalgalanmanın, iş yapma biçiminizi etkilemesine lütfen izin vermeyin. İhracata daha fazla yönelip, pazarlarınızı geliştirmeye ve yerli katma değeri artırmaya bakın" diye konuştu.

'BU SON 10 SENENİN REKORU'

Bakanlık olarak bu dönemde önemli adımlar attıklarını bildiren Bakan Varank, konuşmasına şöyle devam etti:

"Yoğun bakım solunum cihazımızı rekor sürede seri üretim bandından indirdik. Otomotiv sektöründe küresel bir marka oluşturma hedefiyle çıktığımız yolda Türkiye'nin otomobili fabrikasının temellerini Gemlik'te attık. Kalkınma planları ile uyumlu olacak şekilde, bütçemiz, geçen seneye göre yüzde 50 arttı. Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri için kullanacağımız bütçede, 5 katlık bir artış olacak. Ayrıca; yenilik ve inovasyon öncülüğündeki projeleri daha yoğun biçimde destekleyeceğiz. Biliyorsunuz bu sabah tam da bu konuda çok kritik bir veri açıklandı. 2019 yılında Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payı yüzde 1,06'ya yükseldi. Bakın bu son 10 senenin rekoru. Alt detaylara da baktığımızda; özel sektörün hem Ar-Ge harcamalarının gem de Ar-Ge finansmanında oynadığı rolün arttığını görüyoruz. Bununla birlikte, bu alandaki insan kaynağımız da artıyor. Yani hem özel sektör inovasyona daha çok yöneliyor hem de bu alanda çalışan insan kaynağı artıyor. İşte Türkiye, bu eğilimin devam etmesiyle rekabet gücünü daha da artıracak. Biz, bakanlık olarak bu işin çok yakın takipçisiyiz.Buradan hareketle TÜBİTAK'ın Ar-Ge bütçesi de 2021 yılında yüzde 100 artıyor. Yani, ekosistemi çok daha güçlü bir şekilde destekleyeceğiz. Bu artışlardan elbette Erzurum da payını alacak."DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2020-10-23 18:28:51



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