Galatasaray kafilesi Erzurum’da

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Süper Lig’in 6. haftasında BB Erzurumspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Erzurum’a geldi.

Erzurum Havalimanı'na gelen Galatasaraylı futbolcuları bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar havalimanı çıkışı futbolculara tezahürat yaparak, Teknik Direktör Fatih Terim’e çiçek verdi. Ardından sarıkırmızılı ekip otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.

Yarın saat 19.00’da Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanacak BB ErzurumsporGalatasaray maçında hakem Arda Kardeşler görev alacak.

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