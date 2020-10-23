Galatasaray, Erzurum'da

Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)-Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı için Erzurum'a gelen Galatasaray kafilesi sarı kırmızılı taraftarlar tarafından çiçeklerle karşılandı.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın da yer aldığı kafileye tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Albayrak, Terim ve futbolculara yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar çiçek verdikleri Fatih Terim ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Galatasaray kafilesini taşıyan otobüsün havalimanından ayrılırken taraftarlar, Terim ve futbolcuları alkışlarla uğurladı. Terim de otobüsün içerisinden taraftarlara el salladı.
Sarı-kırmızılı taraftarların araçlarıyla konvoy oluşturup takip ettiği Galatasaray kafilesi, daha sonra taraftarların tezahüratları arasında konaklayacakları Palandöken ilçesindeki otele geçti.
Yarın saat 19.00'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak BB Erzurumspor Galatasaray maçını hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Volkan Narinç yapacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Taraftarların tezahüratları
-Fatih Terim'in taraftarlarla fotoğraf çektirmesi
-Futbolcuların otobüsie binmesi
-Otobüsün gidişiHaber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA) DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2020-10-23 19:23:33
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.