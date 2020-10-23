Galatasaray, Erzurum'da



Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)-Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı için Erzurum'a gelen Galatasaray kafilesi sarı kırmızılı taraftarlar tarafından çiçeklerle karşılandı.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın da yer aldığı kafileye tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Albayrak, Terim ve futbolculara yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar çiçek verdikleri Fatih Terim ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Galatasaray kafilesini taşıyan otobüsün havalimanından ayrılırken taraftarlar, Terim ve futbolcuları alkışlarla uğurladı. Terim de otobüsün içerisinden taraftarlara el salladı.

Sarı-kırmızılı taraftarların araçlarıyla konvoy oluşturup takip ettiği Galatasaray kafilesi, daha sonra taraftarların tezahüratları arasında konaklayacakları Palandöken ilçesindeki otele geçti.

Yarın saat 19.00'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak BB Erzurumspor Galatasaray maçını hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Volkan Narinç yapacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Taraftarların tezahüratları

-Fatih Terim'in taraftarlarla fotoğraf çektirmesi

-Futbolcuların otobüsie binmesi

-Otobüsün gidişiHaber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA) DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2020-10-23 19:23:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.